¿Quiénes son los rehenes estadounidenses-israelíes que Hamás liberará?

Los estadounidense-israelíes Keith Siegel y Sagui Dekel-Chen están programados para ser liberados de la cautiverio de Hamas en la fase uno de un acuerdo de cese al fuego por los rehenes.

El acuerdo llega cuando el Presidente electo Donald Trump se prepara para reanudar su presidencia en la Casa Blanca. Trump advirtió a Hamas contra demorar más el acuerdo, prometiendo que habría "un infierno que pagar" si el grupo terrorista continúa manteniendo rehenes una vez que él asuma el poder.

Keith Siegel

Keith, de 65 años, fue secuestrado en Kfar Aza el 7 de octubre de 2023, junto con su esposa Aviva, quien fue liberada como parte del acuerdo de noviembre. La pareja fue llevada a Gaza en el auto de Keith junto con otras 19 personas de su kibutz.

Se informó que las costillas de Keith fueron rotas el 7 de octubre, según el Comité Judío Estadounidense.

Padre de cuatro hijos y abuelo de cinco nietos, la familia de Keith ha estado activa en la campaña por su liberación.

Una foto del rehén de Hamás Keith Siegel es llevada por su esposa Aviva Siegel durante el discurso Volker Turk Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos sobre su informe sobre la situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino (credit: DENIS BALIBOUSE/REUTERS)

Aviva dejó Gaza después de que sus captores le aseguraron que en uno o dos días se uniría su esposo, dijo la sobrina de la pareja a The Media Line.

Hamas lanzó un video de Keith en abril de 2024, donde llamaba a manifestaciones exigiendo un acuerdo en Tel Aviv y Jerusalén.

Después de más de un año en cautiverio de Hamas, Siegel regresará a la noticia de que su madre falleció en diciembre de 2024, sin poder ver regresar a su hijo ni despedirse de él.

"Mi padre no pudo venir a despedirse de su madre, quien nunca podrá regresar. Mi padre es un hombre que no ha hecho más que bondad toda su vida, que cree en lo bueno y ama a la gente", dijo la hija de Keith, Elan, en la publicación. "Papá no podrá estar con nosotros mañana en el cementerio; no podrá despedirse de la mujer que lo crió y lo amó toda su vida. Una organización terrorista violenta y asesina dicta nuestras vidas desde la Franja de Gaza hasta los poderosos Estados Unidos, y el mundo guarda silencio".

Originario de Carolina del Norte, Keith hizo aliyá a Israel en 1980, donde comenzó a trabajar como terapeuta ocupacional.

"Él está profundamente metido en el yoga y la meditación, y es una persona muy tranquila. Cualquiera que conozca a Keith sabe que nunca diría una mala palabra sobre nadie", dijo su sobrina Tal Wax. "Aviva es igual de amable, y la tranquilidad de Keith es algo que todos a su alrededor notan.

Sagui Dekel-Chen

Sagui, de 36 años, fue secuestrado del Kibbutz Nir Oz. Su esposa dio a luz a su tercer hijo poco después de ser secuestrado.

El bebé nacido dos meses después de la masacre se llamó Shachar, en hebreo significa la primera luz que llega después de la oscuridad.

Sagui Dekel-Chen (credit: Bring Them Home Now)

El profesor Jonatan Dekel-Chen, padre de Sagui, señaló en un artículo de opinión publicado en el Times el jueves que Sagui vivía sin saber que sus hijos y su esposa habían sobrevivido al ataque.

Los terroristas invasores hirieron a la madre de Sagui el 7 de octubre e intentaron secuestrarla, pero ella logró escapar, informó la Agencia Telegráfica Judía. Estaba siendo secuestrada en un tractor cuando las FDI comenzaron a disparar a los terroristas.

Antes de salir de su casa para enfrentar a los invasores, Sagui encerró a su esposa embarazada y a sus dos hijas en la habitación de seguridad de la familia.

"Las chicas vivieron a través de ello, el asesinato de muchos de sus pequeños amigos en el kibutz, el asesinato de padres de sus amigos, y simplemente la completa desvinculación de su comunidad", dijo el Profesor Dekel-Chen al Times. "Perdimos a 59 miembros de nuestro kibutz en ese día, nuestros hogares fueron destruidos. Y esta pequeña comunidad agrícola quedó inhabitada. Así que han tenido que soportar ese trauma multinivel."

El Profesor Dekel-Chen ha sido muy crítico del Primer Ministro Benjamin Netanyahu y su gobierno por no poder recuperar a su hijo.

"Quien se sienta en la cima y quien es responsable de lo que sucedió, principalmente, el 7 de octubre - ese es nuestro Primer Ministro", dijo en el programa de Kofman y Arieh en 103FM en marzo. "Devolver a los cautivos o a quienes sea posible, devolverlos vivos, no volver a sacrificarlos".

El profesor también fue miembro de un grupo de familias que criticó a Netanyahu por dar un discurso en el Congreso de los Estados Unidos en julio.

Se espera que el estadounidense-israelí Edan Alexander, de 21 años, sea liberado como parte de una segunda fase, según The Hill.