Zelensky dialoga con Netanyahu sobre cooperación entre Ucrania e Israel

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo en una publicación en X/Twitter el martes que había mantenido una llamada con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para discutir asuntos bilaterales. Sin embargo, no proporcionó más detalles sobre los aspectos específicos.

I spoke with the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu @netanyahu. I told him about my participation in the events marking the 80th anniversary of the liberation of Auschwitz-Birkenau and conveyed my condolences to the Prime Minister and the people of Israel regarding the… pic.twitter.com/uSZ2zY8YG9