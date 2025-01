Amit Soussana revela cómo Liri Albag le salvó la vida en Gaza

El "Liri Albag me salvó la vida" es solo una de las revelaciones de la entrevista exclusiva y por primera vez del liberado rehén Amit Soussana con Uvda de N12 el martes por la noche.

Soussana, una abogada de 40 años tomada como rehén en Kfar Aza, ha sido una destacada defensora de la liberación de los rehenes restantes de Gaza, y fue la primera rehén liberada en dar testimonio público y directo del abuso sexual que sufrió a manos de terroristas de Hamas.

7 de octubre

En la entrevista de N12, recuerda los momentos en que fue tomada como rehén y detalla los horrores sufridos durante sus 55 días en cautiverio de Hamas. Soussana fue liberada en el primer intercambio de prisioneros-rehenes en noviembre de 2023.

Amit Soussana habla sobre Uvda. 28 de enero de 2025. (Credit: Keshet).

La infame grabación del secuestro de Soussana la muestra sola, luchando contra diez hombres armados durante más de 40 minutos, en lo que ella llamó "la lucha de su vida".

Ella dijo que intentó comprar tanto tiempo como pudo para permitir que el ejército la rescatara.

Recently released hostage Amit Soussana's remarkable courage shines in a new video on N12. The footage vividly captures her brave stand against seven terrorists, as she adamantly refuses to be taken hostage. Read more: https://t.co/JjmY2ohHHZ pic.twitter.com/wVdimQETbj — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) December 5, 2023

"Simplemente tropecé, caminé lentamente", le dijo a N12. "Al principio, los terroristas probablemente me creyeron, luego comencé a hacer gestos con las manos y los pies y a ponerme salvaje, para que pareciera que estaba viva". Esto se hizo con la esperanza de que alguien viniera a rescatarla.

Sin embargo, a pesar de complicar las cosas para sus captores, Soussana sufrió golpes, palizas e incluso un terrorista la golpeó con el cañón de su pistola. Luego la ataron con una manta y la sacaron de su casa.

"Me abrieron el labio, me rompieron la nariz y la cuenca del ojo. No sentí dolor, no recuerdo dolor. Solo recuerdo decir, 'Me van a matar, así que al menos no me iré sin pelear'", le dijo a N12.

"Di todo lo que tenía, porque pensé que iba a morir y de la manera más horrible posible", continuó.

En cautiverio

Al comienzo de su cautiverio en Gaza, Soussana estuvo sola. Su captor la ató con una gruesa cadena de metal, asegurada con un candado.

"Tenía miedo de él", le dijo a N12. "Había muchas señales de que se dirigía hacia un asalto. Obsesión excesiva con mi período, muchos insinuaciones sexuales, él se sentaba en la cama junto a mí o frente a mí solo en ropa interior, acariciándome todo el tiempo bajo el pretexto de preocupación. Levantaba mi camiseta para ver las cicatrices. A veces hablaba sobre cosas que me hacían sentir incómoda, yo movía la cabeza - pero aún así tienes que ser amable con él".

Soussana dijo que lo único que la mantenía cuerda era el pequeño rayo de luz que entraba en la habitación donde la tenían retenida.

La rehén liberada Amit Soussana, secuestrada en el mortífero atentado del 7 de octubre por el grupo islamista palestino Hamás, habla con la prensa frente a su casa destruida en el kibutz Kfar Aza, Israel, 29 de enero de 202. (credit: REUTERS/ALEXANDRE MENEGHINI)

"En Gaza hay oscuridad", dijo. "Abres los ojos y piensas que todavía están cerrados. Seguía mirando su pistola, imaginaba dispararle y huir. También estoy atada todo el tiempo, así que si necesito ir al baño tengo que pedírselo. Lo que me quebró fue que él me dejó completamente a oscuras".

Poco después de esto, sufrió una grave agresión sexual a punta de pistola, cuando el terrorista que la vigilaba le ofreció una ducha caliente.

"Aunque me preparé [para el asalto], me sorprendió", dijo ella.

"Este terrorista 'idiota' con una cara tan 'tonta' de repente parecía un monstruo. Me trajo una toalla de mano, la tomé y me cubrí. Me arrastró hacia el dormitorio, me senté junto a la puerta, me encerré. Me seguía golpeando y amenazándome con la pistola. Fue una seria agresión sexual a punta de pistola."

'Liri es algo especial'

Tres semanas después de ser tomada como rehén por primera vez, durante las cuales estuvo retenida sola, Soussana fue trasladada a un nuevo lugar donde conoció a otros rehenes, incluida la observadora de las FDI Liri Albag, quien fue liberada el fin de semana pasado.

La violencia y el sufrimiento que Soussana sufrió fueron mucho peores en esta casa, contó a N12, porque los guardias pensaban que era una soldado.

"De repente trajeron dos palos y simplemente me ataron mientras estaba esposada de manos y pies, como un pollo al grill, colgada boca abajo con cinta adhesiva en la cara." Los terroristas luego procedieron a golpearle las plantas de los pies con un palo de madera, y otro intentó clavarle un clavo en el ojo.

N12 señaló en relación con esta historia que los detalles de Soussana pueden dar una idea de cómo se trata a los soldados cautivos.

Los guardias le dijeron a Soussana "Tienes 40 minutos para decir la verdad, o te mataré".

En ese momento, Liri Albag salió a hablar con los guardias y logró convencerlos de que Soussana no era soldado, mucho menos una oficial de alto rango como los guardias creían.

Los guardias retrocedieron.

"Liri es algo especial", dijo Soussana. "Ella es una fuerza. Le dije cuando regresó: 'No sé si me habrían matado o no, en mi opinión, me salvaste la vida'".

Agresión sexual en cautiverio

Soussana ha sido franca sobre la violencia y agresión sexual que sufrió en Gaza.

En marzo de 2024, dio una entrevista de ocho horas al New York Times, en la que detalló la violación que sufrió durante su cautiverio.

Esto convirtió a Soussana en la primera rehén liberada en dar testimonio directo de las atrocidades sexuales cometidas por Hamas.

La primera agresión sexual ocurrió alrededor del 24 de octubre, cuando su captor Muhammad la obligó a realizar un acto sexual con él, contó Soussana al NYT.

"Luego, con la pistola apuntándome, [él] me obligó a cometer un acto sexual con él", dijo Soussana. Después de que terminó, Muhammad salió de la habitación para lavarse y dejó a Soussana desnuda en la oscuridad.

En noviembre de 2024, ella habló ante el Consejo de Seguridad de la ONU, dando detalles de su agresión. Añadió que sus experiencias fueron un incentivo adicional para luchar por la liberación de los rehenes restantes de Gaza.

"Nosotros, los rehenes, nos hicimos una promesa mutua: si alguno de nosotros era liberado, nunca dejaríamos de luchar por la liberación de los demás. Hoy, estoy cumpliendo esa promesa al compartir mi historia, no importa cuán dolorosa sea. Mantenerme en silencio sería aún más difícil".