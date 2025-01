Negociaciones entre Arabia Saudita e Israel cerca de un avance, según embajador de Israel en EE.UU.

Israel está "más cerca que nunca" de la normalización con Arabia Saudita, reveló el recién nombrado embajador de Israel en EE. UU. en una entrevista exclusiva con The Jerusalem Post.

El desarrollo será un "punto de inflexión para la región y más allá", predijo Yechiel Leiter.

Leiter, quien comenzó oficialmente su cargo el viernes, describió la normalización con Riad como parte de una reorganización estratégica más amplia en Oriente Medio tras la disminución de Hamas, Hezbollah y otros representantes de Irán. "Estamos más cerca de Arabia Saudita porque hemos debilitado a Hamas", dijo. "La caída de [el líder sirio Bashar al-] Assad y el debilitamiento de la influencia de Irán nos han llevado a un momento de oportunidad".

El embajador vinculó el acuerdo potencial a los recientes éxitos militares de Israel. "Hay pocos países en el mundo, aparte de Israel, que quieren ver a Hamas debilitado tanto como Arabia Saudita", explicó Leiter. "Dondequiera que la Hermandad Musulmana se vea comprometida, la moderación puede florecer. Hemos visto esto en Egipto, Sudán y Turquía. Arabia Saudita reconoce que vencer a estos elementos es crucial para su propia modernización".

Leiter, de 65 años, nació en Scranton, Pensilvania, y se mudó a Israel en 1978 a los 18 años. Médico de combate que sirvió durante la Guerra del Líbano de 1982, Leiter es historiador, filósofo y rabino ordenado con un doctorado en filosofía política de la Universidad de Haifa, donde exploró la influencia de la Biblia hebrea en la teoría de gobierno consensual de John Locke.

El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman se enfrentaría a considerables repercusiones por reconocer a Israel, afirma el escritor. (credit: SAUDI PRESS AGENCY/REUTERS)

Anteriormente se desempeñó como jefe de gabinete del ahora primer ministro Benjamin Netanyahu en el Ministerio de Finanzas, fue asistente político de Ariel Sharon y fue subdirector general del Ministerio de Educación.

Leiter ha escrito varios libros sobre el sionismo y la política israelí, ha dado conferencias ampliamente en todo el mundo y ha ocupado cargos de liderazgo en instituciones gubernamentales y de políticas públicas.

Impulso a la normalización

Leiter resaltó la importancia histórica del posible acuerdo con los saudíes, enfatizando lo lejos que ha llegado Israel desde los días de aislamiento en la región.

"Hace treinta años, ni siquiera discutir un acuerdo así habría sido impensable. Ahora, gracias a los Acuerdos de Abraham y a los cambios dinámicos, estamos al borde de un avance importante", dijo.

También relacionó las conversaciones de normalización entre Arabia Saudita e Israel con el objetivo más amplio de remodelar el Medio Oriente.

"La normalización no se trata solo de acuerdos comerciales o formalidades diplomáticas", explicó Leiter. "Se trata de crear un nuevo marco para la estabilidad regional, uno que rechace el extremismo y fomente la cooperación".

Un obstáculo importante a superar, admitió, es la percepción del tema palestino.

"Los saudíes quieren asegurarse de que su público vea beneficios tangibles para los palestinos en cualquier acuerdo", dijo. "Es un acto de equilibrio delicado, pero que se puede gestionar a través de negociaciones pragmáticas y apoyo internacional".

Leiter mostró confianza en el enfoque del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hacia la política exterior, describiéndolo como un líder cuya decisión se alinea con los objetivos de seguridad de Israel.

"El miedo y Trump de alguna manera no encajan", dijo, enfatizando la disposición de la administración para enfrentar amenazas importantes como las ambiciones nucleares de Irán.

Leiter elogió el enfoque de Trump en garantizar que cualquier acuerdo con Irán desmantele por completo su infraestructura nuclear, señalando que dejar esas capacidades intactas sería inaceptable tanto para Israel como para Arabia Saudita. Mostró optimismo sobre el potencial de un nuevo paradigma internacional bajo el liderazgo de Trump, calificándolo como una oportunidad vital para la estabilidad y equidad en las relaciones globales.

El embajador también destacó el estilo pragmático y orientado a los resultados de Trump, que describió como arraigado en el "sentido común" y la "practicidad creativa." Según Leiter, las políticas de Trump reflejan una clara comprensión de las necesidades de seguridad de Israel, como su reciente designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas para establecer paralelismos con Hamás.

"No se trata de ambigüedad creativa, sino de practicidad creativa", señaló Leiter, elogiando la voluntad de Trump de buscar soluciones innovadoras, como los acuerdos temporales con Egipto y Jordania para gestionar a los refugiados de Gaza. Este enfoque audaz y poco convencional, sugirió Leiter, posiciona a Trump como un actor clave en la remodelación de la dinámica de Oriente Medio.

Leiter también destacó el posible papel de Jordania y Egipto a la hora de afrontar los retos humanitarios y políticos que plantea la crisis de Gaza.

"Es natural que los países acojan a refugiados de zonas de guerra vecinas. Se hace en todo el mundo. La estabilidad de la región depende de la responsabilidad compartida", afirmó.

Subrayó que estos esfuerzos no sólo ayudarían a aliviar las presiones inmediatas sobre Gaza, sino que también fomentarían la colaboración regional.

"Ciertamente, como mínimo, es una solución temporal. La región requiere colaboración, y Estados Unidos tiene la influencia necesaria para hacerla realidad."

Según Leiter, Estados Unidos está en una posición única para fomentar la cooperación de Jordania y Egipto, dada su dependencia de la ayuda y el apoyo a la seguridad estadounidenses.

"Egipto y Jordania dependen del dinero estadounidense y del poder estadounidense para su supervivencia, realmente", señaló. "Si Estados Unidos se dirigiera a nuestros vecinos y les dijera: 'Mirad, lleváis más de 30 años en paz con Israel y necesitamos vuestra ayuda', parece natural que desempeñaran un papel".

Leiter sugirió que, comprometiendo a estos Estados vecinos, Estados Unidos podría crear un marco para el alivio a corto plazo y la estabilidad a largo plazo en la región.

El nombramiento de Leiter como embajador de Israel en Estados Unidos ha llamado mucho la atención por su condición de residente en Judea y Samaria, lo que le convierte en el primer embajador procedente del movimiento de asentamientos que ocupa este cargo. Sin embargo, Leiter se apresuró a restar importancia a esta etiqueta, centrándose en cambio en la evolución más amplia de la sociedad israelí.

"Nunca he centrado realmente mi identidad en el hecho de vivir ahora mismo en Alon Shvut [en Gush Etzion]", dijo Leiter. "Cuando trabajé con el Consejo de Yesha hace 30 años, había decenas de miles de judíos en Judea y Samaria. Ahora hay casi 600.000. Hay un proceso histórico en juego. Lo que antes era polémico ahora forma parte de la vida israelí dominante".

Leiter también señaló un cambio en la forma en que los funcionarios estadounidenses, incluso los del Partido Demócrata, ven los asentamientos, especialmente tras los atentados del 7 de octubre perpetrados por Hamás.

"Después del 7 de octubre se ha producido un cambio radical en la comprensión de lo que Israel afronta y representa. Creo que incluso en las conversaciones con los demócratas se aprecia enormemente la preocupación por la seguridad de Israel y la realidad sobre el terreno", señaló.

Aunque Leiter evitó posicionarse como representante del movimiento de asentamientos, sí reconoció que sus raíces aportan una perspectiva única en Washington.

"La conversación ya no consiste en justificar nuestra presencia, sino en comprender el papel que desempeñan estas comunidades en la seguridad y la historia de Israel", afirmó.

'Sin período de gracia'

La entrevista, realizada a través de Zoom, reveló la intensidad de los primeros días de Leiter en el trabajo. Las interrupciones eran frecuentes ya que la Oficina del Primer Ministro buscaba urgentemente su opinión. Aunque Leiter no pudo revelar el contenido de esas conversaciones, minutos después de que finalizara la entrevista, la Casa Blanca anunció una extensión del alto el fuego entre Israel y Hezbollah en Líbano.

"No hay período de gracia", dijo Leiter después. "La liberación de rehenes, el fin del alto el fuego con Líbano, nuevas órdenes ejecutivas de EE. UU.: no hay noche ni día. Es literalmente una conexión las 24 horas, los 7 días de la semana".

Su primer día oficial estuvo marcado por una visita al Museo del Holocausto en Washington, a la que se unió todo el personal de la embajada en honor al Día Internacional de Conmemoración del Holocausto.

"Fue simbólico, pero también enraizante", compartió Leiter, señalando que sirvió como un recordatorio de la responsabilidad que los diplomáticos de Israel llevan en el escenario mundial.

Describió asumir el cargo de embajador como una decisión tanto profesional como profundamente personal. Haber perdido a su hijo, el Mayor (res.) Moshe Yedidia Leiter, durante la guerra de Espadas de Hierro en 2023, el papel representa un compromiso con el futuro de Israel.

"Casi todos los días tienes que decidir levantarte y seguir adelante", dijo. "Asumir un cargo como este no deja lugar para la vacilación. Es un compromiso de 24/7".

Vehículos militares israelíes circulan por la zona del corredor Philadelphi, en el sur de Gaza, en medio del actual conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza, 13 de septiembre de 2024. (credit: REUTERS/AMIR COHEN)

Leiter delineó los objetivos claros e intransigentes de Israel en el conflicto en curso con Hamas.

"La destrucción de Hamas, la derrota de Hamas, la liberación de los rehenes y la reconstrucción de Gaza de tal manera que ya no represente una amenaza para Israel, y donde Hamas no recupere poder, son objetivos no negociables", dijo.

Reconociendo la complejidad de equilibrar objetivos militares y diplomáticos, Leiter enfatizó la importancia del apoyo internacional.

"La comunidad global debe entender que Hamas no es solo una amenaza para Israel, sino para la estabilidad en la región. Su derrota es un requisito previo para la paz", afirmó.

Leiter también abordó el tema polémico de los intercambios de prisioneros por rehenes, enmarcando tales decisiones como necesarias pero profundamente dolorosas.

"La liberación de terroristas es una parte dolorosa pero inevitable para asegurar a nuestro pueblo", afirmó. "Debemos equilibrar estas decisiones difíciles con el objetivo final de salvaguardar el futuro de Israel".

Destacó que lograr estos objetivos podría requerir un retorno a la acción militar.

"La guerra no se detendrá, y Hamas no puede permanecer en el poder. Si tenemos que volver a luchar para lograr estos objetivos, entonces eso es algo que vamos a tener que hacer".

Más allá de los objetivos militares y diplomáticos inmediatos, Leiter dijo que cree que Israel y Estados Unidos tienen la oportunidad de reformar la geopolítica global.

"El mundo ha estado buscando un nuevo paradigma internacional", dijo. "La civilización occidental ha estado a la defensiva. Necesitamos un resurgimiento del liberalismo basado en valores que se remontan a fuentes judías." Leiter se basó en su formación académica para explicar cómo la Biblia hebrea influyó en la filosofía política occidental, en particular en las obras de John Locke.

"La historia de Israel está ligada a los cimientos mismos de la democracia liberal. Tenemos un papel único que desempeñar en fortalecer estos valores", afirmó.

Leiter también destacó el enfoque más amplio de Trump en la política exterior, describiéndolo como "sentido común" en acción. "Estados Unidos no permitiría que organizaciones terroristas se establecieran en la frontera mexicana. Hamas ha sido durante mucho tiempo una organización terrorista, y no hay manera de que el presidente consienta en tener a Hamas una vez más en nuestra frontera sur", dijo.

Leiter también hizo hincapié en la centralidad de Irán en los desafíos de seguridad más amplios de Israel.

"Si Irán se trata de manera directa y su programa nuclear se vuelve inexistente, sentará las bases para responsabilizar a otros actores malos, ya sea Venezuela, China o Rusia", explicó.

Subrayó que neutralizar las capacidades nucleares de Irán sería un cambio de juego para la región.

"Si eliminamos a Irán como una amenaza nuclear, no solo estamos cambiando el Medio Oriente; estamos cambiando el mundo", dijo.