La familia Bibas sigue cautiva en Gaza mientras Israel guarda esperanza de su regreso

Personas en Israel y en todo el mundo se han comprometido a vestir naranja el miércoles, en homenaje al color de cabello de los dos últimos niños aún retenidos como rehenes en Gaza.

El "Día Naranja", en honor a Kfir y Ariel Bibas y sus padres, Shiri y Yarden, es la última iniciativa activista para mantener los ojos del mundo en la familia de cuatro, quienes fueron capturados el 7 de octubre de 2023 y se han convertido en símbolos de la situación de los rehenes.

Grafitis de la familia, incluyendo uno en Tel Aviv que muestra al hermano mayor empujando un cochecito con las palabras "Ariel nunca será el mismo de nuevo", han aparecido en las calles de todo Israel. Impulsados por la pasión de madres que pueden ver fácilmente a sus propios hijos en Kfir y Ariel, las publicaciones sobre ellos suelen volverse virales en las redes sociales en todo el mundo. Han inspirado arte, canciones, oraciones e incluso, brevemente, una infructuosa búsqueda de detectives digitales después de que un video que mostraba a dos niños pelirrojos entre una multitud de niños gazatíes circulara el verano pasado.

El simbolismo de la familia ha perdurado incluso cuando las razones para el optimismo han disminuido. Aún así, los israelíes y sus portavoces más prominentes han seguido adelante con la esperanza de que los Bibases estén vivos. Itamar Lippner, un abogado de Tel Aviv, podría haber estado hablando en nombre de toda una nación cuando publicó en redes sociales esta semana: "Todos los signos apuntan a malas noticias".

Luego agregó: "Por supuesto, sigo rezando para que todos los signos estén equivocados".

Los globos naranjas se han convertido en un símbolo de la familia Bibas debido al pelo rojo de los niños secuestrados. (credit: MIRIAM ALSTER/FLASH90)

El gobierno israelí parece estar preparando al público para la tragedia. No hay indicaciones de que los funcionarios hayan insistido en su liberación durante las primeras semanas del actual alto el fuego, incluso cuando otros han sido liberados. Un retraso en la liberación de otro civil, Arbel Yehud, amenazó con descarrilar el alto el fuego y llevó a Israel a reprimir a los civiles palestinos en Gaza. Israel no ha hecho tales ultimátums en torno a la familia Bibas.

La semana pasada, en uno de los comentarios oficiales más directos de Israel sobre el estado de la familia, el portavoz de las FDI, Daniel Hagari, expresó "preocupaciones graves por su destino". Esta semana, Israel recibió la noticia de que de los 26 rehenes aún por liberar en la primera fase del alto el fuego, 18 están vivos y 8 están muertos.

"La información que recibimos no es buena", dijo el primo de Shiri, Jimmy Miller, quien ha actuado como portavoz de la familia, el martes. "El ejército tiene miedo por el estado en el que serán devueltos, pero aún no se ha demostrado nada".

Al igual que Miller, los judíos de todo el mundo se enfrentan a la cruel pregunta de en qué grupo se encuentra la familia Bibas, y en muchos casos desean que las señales que sugieran una respuesta desgarradora desaparezcan.

"Siempre he optado por creer que las noticias serán buenas", dijo Hemdat Beck, trabajador de una organización sin ánimo de lucro de Tel Aviv. "Por supuesto, ha habido momentos de desesperación y colapso, pero incluso cuando mis amigos mencionaron rumores provenientes de Hamas [sobre rehenes que fueron asesinados], dije que era mentira, que no era cierto. Si fuera realmente cierto, ya se habría hecho un anuncio oficial, y como no ha habido ninguno en ningún momento, elijo creer que este no es su destino".

Más que cualquier otro rehén, los Bibas han llegado a representar no solo la lucha por liberar a los cautivos, sino, a los ojos de los seguidores de Israel en todo el mundo, la justicia de su causa tras la tragedia de la masacre de Hamas. La familia se ha convertido, a su vez, en un conducto para la oleada de emociones judías e israelíes que surgieron el 7 de octubre y en su secuela, como si llevaran el dolor, el duelo y la resistencia que han caracterizado 16 meses de esfuerzos para liberar a los rehenes.

Los rostros de la familia Bibas se grabaron en la conciencia de muchos a partir del 7 de octubre, cuando se difundió un video de una aterrorizada Shiri aferrando a los dos niños pequeños mientras eran secuestrados a Gaza. Fue una imagen temprana y cruda de las atrocidades del día.

Desde entonces, las fotos de la joven familia se han convertido en algunas de las imágenes más reconocibles de los rehenes: una foto de Kfir Bibas, capturado a los 9 meses de edad, sonriendo; una toma de la familia con pijamas a juego de Batman; otra de Shiri abrazando a sus hijos en tiempos más felices.

Las concentraciones de rehenes en todo el mundo se han centrado en fragmentos de la vida de la familia Bibas: hace 11 días, concentraciones en todo el mundo marcaron el segundo cumpleaños de Kfir. Las personas se han presentado en las concentraciones de los rehenes vestidos con disfraces de Batman, en homenaje a la foto.

"Recibo mensajes todo el tiempo de personas, principalmente mujeres, que dicen: 'No estoy durmiendo, si no salen con vida, creo que nunca superaré esto'", dijo Jonny Daniels, un influencer pro-israelí que dijo que sus publicaciones sobre los Bibas rutinariamente obtienen la mayor participación por un amplio margen. "Si le pides a alguien en el mundo que identifique a los rehenes israelíes, la mayoría te dirá que son los niños pelirrojos".

Todos los demás niños secuestrados en Gaza hace mucho que volvieron a casa. En noviembre de 2023, durante el primer alto el fuego en la guerra, Hamas liberó a docenas de niños entre más de 100 rehenes en total que quedaron en libertad.

Los hermanos Bibas no estaban entre ellos. Esa semana, Hamas anunció que Shiri y los chicos habían sido asesinados, publicando un video tortuoso de Yarden, quien fue secuestrado por separado, después de haber recibido esa noticia.

En ese momento, Israel dijo que no podía confirmar la acusación de Hamas, acusando al grupo terrorista de guerra psicológica. No surgió más información en los siguientes 15 meses, incluso cuando los destinos de muchos otros rehenes, tanto vivos como muertos, fueron confirmados públicamente por el gobierno.

Los familiares de los Bibas han seguido rechazando las sugerencias de que la familia está muerta. En junio, la familia criticó al exministro de Defensa Benny Gantz por decir a la emisora pública de Israel que creía que Israel sabía el destino de los Bibas, y que el público escucharía "cuando llegase el momento oportuno".

Y el lunes, emitieron un comunicado, instando una vez más al público a abstenerse de compartir información no verificada, incluso cuando funcionarios israelíes dijeron que habían informado a las familias de los ocho rehenes que se cree que están muertos sobre su estado.

"Desde el 7 de octubre, cuando se publicó el video del cruel secuestro, hemos estado viviendo con miedo y ansiedad por su destino cada minuto de cada día", dice el comunicado. "Les pedimos que respeten a Shiri, Yarden, Ariel y Kfir, así como a toda la familia, y se abstengan de difundir rumores o especulaciones que nos perturban".

'Tratando de no ahogarse en un mar de rumores'

Eli Bibas, el abuelo de los niños, recientemente se dirigió a una multitud en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv diciendo que estaba "tratando de no ahogarse en un mar de rumores, noticias, medias verdades y mentiras en torno a las negociaciones".

Algunos miembros de la familia han expresado notas de desesperación. En la ocasión del segundo cumpleaños de Kfir, el primo de Shiri, Jimmy, dijo: "No haremos nada especial porque la situación es muy extraña. No sabemos nada sobre ellos".

A medida que se habla de la reconstrucción de Gaza, ha comenzado a discutirse abiertamente una posibilidad sombría: que algunos rehenes israelíes tal vez nunca sean encontrados. Según informes, David Barnea, jefe de la agencia de inteligencia Mossad, les dijo a las familias de los rehenes esta semana que los cuerpos de los rehenes que yacen bajo los escombros podrían ser destruidos si se utilizan bulldozers para despejar el territorio.

La incertidumbre en torno a la familia Bibas resulta frustrante para algunos israelíes. Lippner dijo que los medios de comunicación israelíes a menudo "sortean el tema".

El Canal 12 recibió críticas por mencionar inicialmente a los rehenes "mujeres" que serían liberados durante el alto el fuego, omitiendo la palabra "niños". Tras las críticas, el canal añadió la palabra a su cobertura.

Algunos dicen que entienden por qué podría ser atractivo alimentar la esperanza en un país traumatizado.

"Quiero creer que si hubiera aunque fuera un ápice de esperanza de que estuvieran vivos, se habría hecho todo lo posible para salvarlos", dijo Avigail Harel, trabajadora de una ONG israelí. "Lamentablemente, creo que el Estado tiene evidencia de que no han estado vivos durante mucho tiempo, pero no quiere publicarlo ni discutirlo demasiado porque saben que se convertiría en un trauma nacional".

Beck estaba entre aquellos que explican su optimismo al señalar que Hamas dijo que Hanna Katsir estaba muerta, solo para liberarla viva días después. Un anuncio de Hamas en 2023 también parecía sugerir que Daniella Gilboa estaba muerta; caminó por un escenario en Gaza la semana pasada antes de ser liberada.

Beck dijo que, dada la gran inversión que muchos han hecho en el destino de los Bibas, Hamas podría considerar a la familia como un valioso peón de negociación.

"Realmente se siente con los Bibas como rumores falsos de último minuto destinados a inflamar", dijo. "Creo que tienen un interés muy fuerte en mantenerlos con vida. A menos que, Dios no lo quiera, hayan sido asesinados por nuestras propias fuerzas con el tiempo, quiero creer en lo bueno".

Recientemente, a medida que las personas entienden que noticias más firmes sobre la familia Bibas son inminentes debido al alto el fuego, las redes sociales han estallado de nuevo con publicaciones sobre la familia. La Sra. Rachel, la superestrella del video de niños que recibió críticas de algunos partidarios de Israel por recaudar dinero para niños en Gaza el año pasado, publicó la foto de Kfir en su cumpleaños, deseando "que Kfir, su hermano Ariel, y sus padres, Yarden y Shiri, vuelvan a casa".

La revista Tablet recientemente publicó una ilustración estilizada de Shiri y los chicos contra el telón de fondo de hombres armados enmascarados de Hamas. El rabino Evan Schultz publicó un poema imaginando a la familia como un "gran árbol de naranja", agregando que si mueren, "sepan que todos los amábamos y visitaremos su árbol regularmente regándolo con lágrimas y frágiles cintas de esperanza". Y cientos de personas se comprometieron en redes sociales a vestir de naranja el miércoles.

Daniels describió haber escuchado de padres en Estados Unidos que estaban angustiados después de descubrir que su hijo de 5 años estaba empacando una mochila "para ir a buscar a Ariel y Kfir". Dijo que la extensión de la inversión emocional en la familia lo preocupa, especialmente si resulta que lo peor sucedió.

"Su historia ha impactado a las personas en un nivel que es difícil de describir", dijo. "Estoy recordando a las personas que este es un momento muy difícil, pero tiene que haber una separación entre ustedes y ellos. No son su familia".

Agregó: "Estoy bastante preocupado por lo que sucederá cuando salgan y cómo lo harán. Si no termina con lo que todos esperamos, no sé cómo será la salud mental de las personas, y esto es a gran escala. Estoy hablando de individuos en todas partes. Este no es solo un problema israelí, es un problema internacional importante".

La pareja de Daniels, Danielle Katz, es psiquiatra en consultorio privado en los Estados Unidos. Ella dijo que frecuentemente se encuentra con mujeres que están profundamente involucradas en la historia de la familia Bibas. Las mujeres, señaló, suelen ser de mediana edad, acomodadas y blancas.

"Estas son las más involucradas, las más consumidas y las más preocupadas por todo esto", dijo Katz. "Añade a eso que también son madres judías, y tienes la receta perfecta para personas completamente angustiadas".

Aunque la atención a los Bibases proviene de un profundo sentido de preocupación, también ha escuchado temas más oscuros y complicados.

"Escucho de mis clientes todo el tiempo: Es casi una culpa del sobreviviente por estar aquí. ... Las personas sienten que estar involucradas, estar enojadas y estar emocionalmente invertidas es su única contribución", dijo, señalando que esa inversión puede tener un costo.

"Hay muchas mujeres que me han dicho que sus hijos se han sentido algo descuidados por la obsesión de todo esto, preguntando, '¿Me quieres tanto como amas a Israel?' '¿Me quieres tanto como amas a los Bibases?'" dijo Katz.

Natalie Solomon, quien trabaja en una escuela judía en Dallas, dijo que reconoce que se presta una atención desmesurada a la familia Bibas, pero dijo que se debe a que el pueblo judío se ha visto envuelto en su destino.

"Todos estamos simplemente esperando. Conteniendo la respiración. Desesperados por cualquier noticia", dijo. "Si yo, una madre en Texas, no puedo dejar de pensar en una madre y sus bebés en lo más profundo del infierno, ¿cómo se sentirá la familia? La tortura no es solo para Shiri, Yarden, Ariel y Kfir, aunque por supuesto no podemos imaginar lo que están pasando".

Continuó, "La tortura para todo Am Yisrael esperando que estos pequeños chicos pelirrojos regresen a casa, no quiero escuchar especulaciones, solo quiero escuchar el comunicado oficial".