El acuerdo de rehenes con Hamás levanta "sospechas", según ex oficial de la Marina israelí

El comandante retirado de la Marina de Israel, Mayor General (res.) Eliezer "Chayni" Marom, quien hasta hace poco se desempeñó como Coordinador del Proyecto Norte de Israel, expresó sus preocupaciones sobre el actual cese al fuego y acuerdo de rehenes con Hamas, temiendo concesiones ocultas, reveló un informe de Maariv del viernes.

Marom habló en la Radio 103FM con Ron Kofman y Aryeh Eldad. La conversación también incluyó una discusión sobre los recientes comentarios del presidente de EE. UU., Donald Trump, y el acuerdo de cese al fuego con Líbano.

En cuanto al acuerdo de cese al fuego con Hamas, que actualmente se encuentra en su primera etapa, Marom expresó su preocupación por posibles concesiones no reveladas en el acuerdo de rehenes.

"Espero que no haya nada en este acuerdo que permita a Hamas mantenerse en el poder. Su repentina generosidad durante la semana pasada, después del incidente de Netzarim, cuando Israel cerró el cruce fronterizo porque se negaron a entregarnos [el rehén liberado recientemente Arbel] Yehoud, despertó mis sospechas", declaró.

Marom cuestionó además si Israel podría haber comprometido sin saberlo algunos detalles que permitirían a Hamas permanecer en el poder. Los 33 rehenes que serán liberados en la primera fase del acuerdo. (credit: via walla!)

Marom luego planteó una pregunta, preguntando: "¿Qué hay en este acuerdo que no se nos ha dicho? Hamas actúa como si hubieran obtenido mucho más de lo que se ha hecho público, y eso me preocupa profundamente".

Admitió que él mismo no estaba al tanto de los detalles y no tenía idea de si había elementos no revelados en el trato.

Sin embargo, Marom atribuyó el éxito del acuerdo a la firmeza de Israel en las negociaciones, diciendo: "Al final del día, lo que nos protegió fue que el Estado de Israel se mantuvo firme. Porque nos negamos a ceder, las cosas jugaron a nuestro favor.

Plan de Gaza de Trump

Marom también respondió a los comentarios de Trump sobre Gaza, en los que el presidente recientemente inaugurado sugirió un desplazamiento masivo voluntario desde la Franja.

"No creo que sea posible reubicar a todos los residentes de la Franja de Gaza. Eso simplemente no sucederá, excepto por la fuerza, y no queremos hacer eso. La propuesta estadounidense asume que la gente simplemente empacará sus cosas y se irá voluntariamente", explicó Marom.

Señaló el potencial de Gaza, pero insinuó que los riesgos no valían la pena. "Gaza es una parte de tierra notable. Cuando teníamos una estación de radar allí, vi las playas, nunca había visto algo así, con ese tipo de arena. Hay un verdadero potencial aquí, pero no vivimos en un sueño. Hay dos millones de palestinos en Gaza", dijo.

¿El alto el fuego con Líbano: un error estratégico?

Sobre el acuerdo de alto el fuego con Líbano, Marom expresó profundas preocupaciones sobre el enfoque de Israel, diciendo: "No tengo idea de cómo el Estado de Israel terminó aceptando este acuerdo. Si simplemente hubiéramos realizado una simulación básica de guerra, habríamos comprendido que estábamos cayendo en una trampa. ¿Por qué? Porque nos encerramos en un plazo fijo".

Luego explicó más a fondo que Israel debería haber dicho: "Miren, ya hubo un acuerdo en 2006. Nadie lo ha hecho cumplir desde entonces. Así que estamos ocupando posiciones estratégicas en el norte y haremos cumplir el acuerdo nosotros mismos. Tráiganos un mecanismo real para hacer cumplir el trato y luego retrocederemos hacia la frontera".

"Hasta entonces, nos quedamos."

Estrategia a largo plazo de Irán y Hezbolá

Marom también señaló la influencia de Irán en Líbano, describiendo a Hezbolá como simplemente una herramienta para la ambición regional del país.

"Esto no es Hezbolá, es Irán quien tira de los hilos. Irán juega un juego a largo plazo. En los últimos 60 días, hemos bombardeado objetivos en todo Líbano, excepto Beirut. Hemos golpeado el valle de la Beqaa varias veces, y ellos no respondieron. ¿Por qué? Porque su estrategia es la paciencia", dijo Marom.

Luego agregó que "su pensamiento es: Dejen que los israelíes bombardeen, déjenlos estar 60 días, porque cuando se vayan, reconstruiremos. Y ahora, debido a este acuerdo, debemos irnos el 18 de febrero. Hay una fecha fija. Lo firmamos".

Marom también emitió una advertencia final sobre el rearme inevitable de Hezbolá, afirmando: "No podemos detener a Hezbolá de rearmarse. Los iraníes son estratégicos, pacientes y persistentes. Harán lo que sea necesario para mantener el control. Para ellos, se trata de religión e ideología, y están en esto a largo plazo.

"Una vez que retrocedamos a la frontera, comenzarán a reconstruir exactamente como lo hicieron antes", dijo.