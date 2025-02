Keith Siegel descubre que su hijo está vivo, después de temer lo peor durante 484 días

Keith Siegel describió los detalles de su cautiverio a Kan News el sábado tras su liberación, junto con Ofer Kalderon y Yarden Bibas.

Describió su calvario en cautiverio en manos de Hamas, diciendo que estuvo retenido en túneles bajo la ciudad pero también en apartamentos civiles, donde lo encerraban en habitaciones escondidas de los visitantes.

Keith dijo que recibía muy poca comida y a menudo se veía obligado a comer carne para sobrevivir a pesar de ser vegetariano.

También le dijeron que su hijo Shai había sido asesinado el 7 de octubre y que solo se enteró de que estaba vivo al escuchar la radio.

Ofer y Yarden contaron a Kan que estuvieron encerrados en jaulas durante las primeras semanas, donde eran golpeados regularmente y sufrían tanto abuso físico como mental.

Ofer, al ser liberado del cautiverio, supuestamente pidió una cerveza al IDF. Le dijeron que no era posible debido a su condición y que gradualmente necesitará readaptarse para evitar el síndrome de realimentación, que puede ser mortal.

Yarden describió la extensa tortura psicológica a la que lo sometió Hamas. Sus captores hablaban regularmente sobre su esposa e hijos, Shiri, Kfir y Ariel Bibas, quienes también fueron secuestrados el 7 de octubre. Hamas afirmó que fueron asesinados en un ataque aéreo israelí en noviembre de 2023.

Terroristas palestinos de Hamás liberan a Keith Siegel, en la ciudad de Gaza, el 1 de febrero de 2025 (credit: REUTERS/DAWOUD ABU ALKAS)

Aviva Siegel luchando por su esposo

Aviva Siegel ha pasado el último año luchando por la liberación de su esposo, Keith, después de ser liberada en noviembre de 2023. Después de que él regresara a casa después de más de un año en cautiverio de Hamas, se enteró de que su hijo, a quien creía muerto, estaba, de hecho, vivo.

Su liberación marca un momento significativo en las negociaciones en curso por los rehenes aún retenidos por la organización terrorista. Keith y Aviva Siegel, residentes de toda la vida del Kibbutz Kfar Aza, fueron secuestrados de su hogar el 7 de octubre de 2023, cuando terroristas de Hamas lanzaron un brutal ataque a las comunidades israelíes cerca de la frontera de Gaza. La pareja fue obligada a entrar en su propio vehículo y llevada a la Franja de Gaza. Aviva fue liberada como parte de una tercera ronda de intercambios de rehenes, pero Keith permaneció en cautiverio hasta el sábado.

Desde su liberación, Aviva ha hablado públicamente sobre el tormento que sufren los rehenes en cautiverio de Hamas, describiendo las condiciones inhumanas y el trauma psicológico infligido a aquellos que son mantenidos bajo tierra en túneles debajo de Gaza. "Nos movieron entre 13 ubicaciones diferentes, tanto sobre como bajo tierra, durante los 51 días que estuve allí", recordó en una entrevista con Israel Hayom. "En una ocasión, nos colocaron en un túnel donde no había aire. No podíamos hablar. Apenas podíamos respirar".

Aviva describió momentos de terror puro cuando ella y Keith creían que no sobrevivirían. "Recé para morir primero para no tener que ver a Keith morir frente a mí", dijo en una entrevista separada con KAN. "Cada día era una lucha por sobrevivir. No había aire, no había luz. Estábamos enterrados vivos".

La pareja había construido su vida juntos durante cuatro décadas en Kfar Aza, donde criaron a sus cuatro hijos y dieron la bienvenida a cinco nietos. Su hija menor, Shir, describió previamente el amor de sus padres por el kibutz, diciendo: "Se mudaron allí hace más de 40 años y se enamoraron del lugar. Se convirtió en su hogar y construyeron su familia allí".

El lanzamiento de Aviva en noviembre trajo algo de alivio a la familia, pero su lucha estaba lejos de terminar. Durante más de un año, ella hizo campaña incansablemente por el regreso de Keith, participando en mítines, hablando ante funcionarios gubernamentales y llamando a líderes mundiales para asegurar la liberación de todos los rehenes. Viajó al extranjero, se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y otros altos funcionarios para presionar por más esfuerzos diplomáticos. "Nunca dejaré de luchar hasta que todos nuestros seres queridos estén en casa", declaró en un mitin en Tel Aviv a principios de este año.

En los meses siguientes a su liberación, Aviva también se convirtió en una defensora vocal de las jóvenes aún retenidas por Hamás. Hablando ante el Knesset, testificó sobre el abuso sexual y la violencia física sufrida por las rehenes femeninas. "Estas chicas fueron convertidas en marionetas de sus captores", dijo en un discurso emotivo cubierto por Haaretz. "Las vestían con ropa ajustada, obligadas a soportar humillaciones que ningún ser humano debería sufrir. No debemos olvidarlas".

Cicatrices físicas y emocionales

Mientras Keith se reúne con su familia, su calvario está lejos de terminar. Las cicatrices físicas y emocionales dejadas por más de un año en cautiverio tardarán tiempo en sanar. "Estoy agradecida más allá de las palabras de que Keith esté de vuelta", dijo Aviva en un comunicado al Canal 12. "Pero nuestra lucha no ha terminado. Demasiados siguen allí, viviendo en la oscuridad, sufriendo lo inimaginable. Debemos traerlos a todos de vuelta a casa".

Las circunstancias que rodean la liberación de Keith siguen sin estar claras, con funcionarios israelíes continuando negociaciones para asegurar el regreso de otros rehenes. El gobierno de Israel ha prometido intensificar sus esfuerzos militares y diplomáticos para garantizar que ningún ciudadano israelí permanezca en cautiverio de Hamas.