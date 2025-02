El ex rehén Gadi Moses discutió con terroristas de Hamás por la propiedad del territorio

El exrehén liberado Gadi Moses solía debatir con sus captores de Hamas sobre la propiedad de la tierra de Israel, pasó los últimos dos meses de su cautiverio con dos rehenes tailandeses, y sabía sobre la liberación de rehenes en el primer acuerdo que ocurrió, informó Walla el sábado por la mañana.

Durante todo su cautiverio, en el que estuvo mayormente solo, Moses buscaba formas de aliviar su aburrimiento. Esto incluía hablar con sus captores de Hamas, discutir sobre el Islam y temas políticos, y participar en discusiones donde cada lado afirmaba que la tierra "era suya".

En un momento, sus captores le preguntaron, "¿De dónde son tus padres?" Cuando respondió, le dijeron: "Vuelve allí".

Sus captores también afirmaron que su pueblo vivía en la tierra de Israel antes que los judíos, a lo que Moses respondió, "Teníamos gente en estos lugares hace 3.000 años. ¿De qué estás hablando?".

Después de que le dieran libros sobre el Islam y otros temas políticos, luchó por leerlos sin gafas, así que exigió a sus captores que le consiguieran unas, y ellos cumplieron.

Sin electricidad, Moisés se acostaba al atardecer y se despertaba antes del amanecer, alrededor de las 3 de la madrugada. Ocasionalmente, escuchaba bombardeos israelíes, algunos de ellos muy cerca.

"Fue muy aterrador para él", dijo su hijo Yair en una entrevista con Walla. Una foto de Gadi Mozes, liberado del cautiverio israelí el jueves 30 de enero, se ha hecho viral en Israel. (credit: X/Twitter)

Durante la mayor parte de sus 482 días en cautiverio, estuvo solo en una pequeña habitación. Hacia los últimos dos meses, estuvo con trabajadores tailandeses que habían sido secuestrados en la zona fronteriza de Gaza.

"Finalmente, tuvo a otras personas con él. Intentaron hablar un poco y principalmente estuvieron juntos, comunicándose a través de gestos de mano y ojo", agregó Yair.

"La mayor parte del tiempo lo trataron con respeto. Cuando comían, comían con él. No tenía miedo, excepto en algunos momentos. La mayor parte del tiempo era solo aburrimiento: horas de no hacer nada. Logró armar un panorama, se enteró de lo que estaba sucediendo en Israel y ocasionalmente veía Al Jazeera. Sabía sobre la destrucción en Gaza", relató Yair.

Incluso sus captores le dijeron cuándo los edificios en los que había estado durante su cautiverio fueron destruidos.

Moisés escuchó sobre el intercambio de rehenes en noviembre de 2023 y conocía los nombres de aquellos que habían sido liberados.

"Estaba emocionado por ellos, que estaban saliendo. Por supuesto, él también quería salir, pero estaba más feliz por ellos," dijo Yair. "Regresó en mucho mejor estado de lo que podríamos haber imaginado. Sabíamos que era un hombre fuerte. Mentalmente, no estábamos preocupados, físicamente sí."

No reconociendo a su hijo a primera vista

"Las emociones son intensas," continuó Yair. "Mi padre no reconoció mi barba, fue lo primero que notó. Él no me había visto en la televisión, solo a otros miembros de la familia. Me preguntó, '¿Qué pasa con la barba?' Le dije que no me había cortado el pelo ni afeitado hasta que él regresara. Se sorprendió. Le dijimos que estábamos esperando que volviera para poder afeitarme."

La sobrina de Gadi Moses, Efrat, compartió que "Sientes la tensión disipándose lentamente de tu cuerpo, especialmente sabiendo que todavía hay otros que necesitan regresar. Es un proceso, y respetamos su privacidad. Somos muy afortunados. Durante todo este tiempo, seguía diciendo que somos una nación que valora la vida, y ahora realmente entendemos lo que eso significa. Algunas personas regresarán con vida, otras no, pero incluso eso traerá algo de alivio para todos nosotros.

"Corrí por el pasillo y abrazar a Gadi fue increíblemente emocional, un momento de pura alegría", dijo ella sobre su reencuentro. "Ahora todo el país entiende lo que queríamos decir cuando dijimos lo increíble que es. Él representa la esencia de Israel. Estas son las personas que construyen y seguirán construyendo nuestro país, no podemos existir sin ellos. Verlo sostener una taza de café de nuevo con dos dedos, cruzar las piernas, todos estos pequeños gestos, fue increíble."

"Él veía la televisión y escuchaba la radio", continuó Efrat. "Sus captores le dijeron cuándo me entrevistaron en la televisión. Reconocieron mis aretes y pensaron que era su hija. A pesar de toda la alegría, debemos recordar que todavía hay rehenes que necesitan volver a casa, y el proceso de rehabilitación es muy largo. Superaremos esto juntos. Todo fue muy desafiante para él. Ser un hombre de 80 años en cautiverio es difícil, dormir en un colchón, levantarse de él, no recibir aire fresco ni luz solar. Todos deberían tratar de imaginar a su tío o padre en esa situación."