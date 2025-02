Abren investigación penal contra la esposa de Netanyahu

El fiscal estatal está abriendo una investigación penal contra Sara Netanyahu, anunció su oficina el domingo.

La oficina de la MK demócrata Naama Lazimi fue informada de que la investigación penal se abriría después de que presentara una solicitud para investigar las acciones de la esposa del primer ministro Benjamin Netanyahu después de una exposición realizada por el programa de periodismo de investigación Uvda en el Canal 12.

Lazimi dijo: "La esposa del primer ministro es una criminal convicta. No me quedaré callada, no me rendiré y no permitiré que este asunto quede enterrado. Se hará justicia; nos aseguraremos de que suceda."

Lazimi afirmó que abrir una investigación penal contra Sara Netanyahu es "importante para la supervisión parlamentaria, el sistema de justicia y el estado de derecho." Carta del Fiscal del Estado a la oficina de MK Naama Lazimi informando del inicio de investigaciones penales sobre Sara Netanyahu, 2 de febrero de 2025. (credit: MK Naama Lazimi spokeswoman)

Añadió que la esposa del primer ministro es "una delincuente convicta y, como se vio en la investigación de Uvda, actuó para perjudicar a los funcionarios de la fiscalía y desacreditar a un testigo, delitos muy graves por los cuales debe ser llevada ante la justicia."

Según la captura de pantalla de una carta publicada por la oficina de Lazimi, el fiscal estatal le informó el 30 de enero que se abriría la investigación.

Antecedentes sobre Uvda

Una investigación especial presuntamente expuso varios problemas con el séquito del primer ministro, incluyendo que Sara Netanyahu creó deliberadamente un sistema para hostigar a testigos en su contra en las investigaciones criminales de su esposo, así como hostigar a jugadores políticos percibidos como negativos para las investigaciones criminales en curso del primer ministro.

Algunos de estos jugadores políticos incluyeron al presidente de Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, y al ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, así como a fiscales en los casos de investigación criminal.