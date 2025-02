Olé Jadash: 'Quiero que este lugar sea mi hogar a largo plazo'

Ezra Kapetansky, producto de una familia ortodoxa moderna en Skokie, Illinois, merece un premio por la mayor cantidad de intentos de aliyah.

Antes de su exitosa llegada en el verano de 2023, había hecho tres planes previos para mudarse a la Tierra Santa. "Una vez después de la escuela secundaria, otra después de la universidad, y luego una vez después de la universidad, probablemente el más serio cuando estaba a punto de subir a un avión", dice.

Cada vez, algo inesperado frustraba sus intenciones. Pero no se rindió. "Soy un firme creyente de que mientras lo mantengas como una prioridad principal en tu vida, entonces lo lograrás. No tienes que sentirte mal si las cosas se interponen en el camino, y necesitas posponerlo otro año o dos".

Después de un año sabático en Israel y luego tres años en la Universidad Yeshiva en Nueva York, Ezra se casó con Ariella Levie de Teaneck, Nueva Jersey, en 2018. Trabajó para Nefesh B'Nefesh y la Universidad Yeshiva antes de unirse a una empresa israelí-estadounidense de alta tecnología con la esperanza de trasladarse a la Nación de Start-Up.

Ariella empezaba cuatro años de escuela de farmacia, así que alquilaron un apartamento en Teaneck y esperaron pacientemente hasta que se graduara y adquiriera experiencia laboral. Mientras tanto, tenían dos hijos, el menor de los cuales tenía tres meses cuando la familia llegó a Israel.

No es como si todo hubiera salido sin contratiempos en ese momento tampoco. El cuidadoso plan de Ezra de trasladarse a la oficina de Israel de una empresa binacional se desmoronó cuando lo despidieron justo antes de la mudanza. Ariella había dejado su trabajo como coordinadora de beneficios farmacéuticos en la industria de seguros de salud, un trabajo que no existe en Israel. No tenían una fuente de ingresos previsible.

Pero abordaron el vuelo de todos modos. "Estábamos como, sí, esto es Dios diciéndonos que necesitamos tener un poco de fe y simplemente ir porque la estrategia no estaba funcionando en el ámbito profesional. Sabíamos que teníamos las habilidades y el conocimiento para averiguar qué hacer una vez que llegáramos allí", dice. Habían elegido vivir en un rascacielos en Carmei Gat, un barrio del norte de Kiryat Gat establecido en 2017 en la línea de tren a Tel Aviv. Más de 220 familias viven en Carmei Gat, muchas de ellas de habla inglesa.

"Fue fundado por una pareja de Chicagoans, y ahora hay más de 25 familias de Chicago aquí - mucha gente de mi edad - y mi esposa tiene un primo primero y dos primos segundos que viven aquí", dice.

"Nosotros sabíamos que queríamos una comunidad como Modi'in donde no se hablara completamente inglés pero pudiera ser un buen aterrizaje con buena infraestructura y recursos", agrega Ezra. "Desde un punto de vista financiero, podríamos mudarnos a Modi'in y pagar más o mudarnos a Carmei Gat y pagar menos. Creo que es la mejor decisión que tomamos; tiene todo lo que queremos". Ezra dice que es importante aceptar que la aliyah potencialmente significa renunciar al "sueño americano de tener una casa con un jardín delantero y un patio trasero. Podrías vivir en un apartamento para siempre o por un largo período. Superamos eso mentalmente antes de mudarnos aquí. Esa es un gran consejo para la gente".

Se apresura a agregar que Carmei Gat fue cuidadosamente planificada con 10 parques, "todos diferentes y únicos. Los israelíes tratan sus parques públicos como su patio trasero, esencialmente. Allí es donde la gente se encuentra, y eso nos gusta mucho".

Ezra encontró un trabajo en una start-up poco después de mudarse y recientemente tomó un puesto de ventas en la plataforma de recaudación de fondos CauseMatch. Ariella se encontró con montañas de trámites burocráticos para transferir su licencia de farmacia, pero mientras tanto está trabajando como enlace de ciencia médica en una empresa farmacéutica global.

Aparte de ese dolor de cabeza burocrático, los Kapetanskys han estado gratamente sorprendidos de que la mayor parte de la documentación necesaria para transferir sus vidas se manejó de manera bastante fluida. "Lo más doloroso fue el banco, y sabíamos que el banco iba a ser doloroso, así que nos tomamos un poco más de tiempo con eso."

Enfoque general de Ezra hacia la aliá

Ezra pensó que habían imaginado todos los escenarios posibles para lidiar con la situación, pero luego llegó el 7 de octubre de 2023, solo dos meses después de su mudanza. Habían estado fuera por las vacaciones y regresaron al sur el 8 de octubre, sin darse cuenta de lo peligrosa que era la situación. "Mirando hacia atrás, éramos absolutamente insensatos. Íbamos conduciendo por una autopista vacía y vimos filas y filas de autos estacionados de soldados que bajaban para subirse a los autobuses. A medida que nos acercábamos a Kiryat Gat, comenzamos a ver tanques conduciendo por la tierra al lado de la autopista, y los estallidos se hacían más fuertes y más fuertes".

No sintiéndose seguros en su apartamento a solo 30 km de Gaza, fueron a quedarse con la tía de Ariella en Efrat por un par de semanas. Después del 7 de octubre, no cayeron más misiles en Carmei Gat. Ezra ha asumido un papel activo como voluntario en la comunidad, que ha encontrado extraordinariamente amigable y organizada.

"Quiero que este lugar sea mi hogar a largo plazo, y haremos lo que sea necesario para mejorarlo. Me encanta cocinar, así que primero me involucré con el comité de kiddush en la sinagoga. Después de comenzar a trabajar en CauseMatch, me convertí en el administrador de recaudación de fondos por defecto para la campaña de construcción de la sinagoga - la ciudad nos dio un terreno para un edificio que puede albergar a la creciente comunidad. Ha sido un desafío muy emocionante. Logramos que más de la mitad de los miembros se involucraran en la creación de páginas y en enviarlas a familiares y amigos. Recaudamos los primeros 2.7 millones de NIS en 48 horas", informa.

Ezra visualiza la nueva sinagoga no solo como un lugar para celebrar servicios, sino también como un centro de actividades y eventos. "Quiero que Carmei Gat sea el mejor lugar para que crezcan mis hijos. Es mucho más fácil quejarse, pero quejarse no va a solucionar nada. Si quiero un edificio donde todos puedan sentir que este es un centro comunitario increíble, necesito poner el esfuerzo adicional para que suceda". Esa es su enfoque general para la aliyá.

"Cuantas más personas hagan aliyá con estas ideas, más se adoptarán estas ideas. No será inmediato, pero lentamente se incorporarán a la sociedad aquí. Todos sabemos que el servicio al cliente es mejor en América, pero ahora definitivamente hay un cambio en Israel hacia un buen servicio al cliente. Vamos a traer todas estas cosas increíbles de América para comenzar a mejorar la vida aquí en Israel", dice.■

Ezra Kapetansky, 30De Teaneck, Nueva Jersey, a Carmei Gat, 2023