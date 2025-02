Keith Siegel, rehén estadounidense-israelí, liberado tras 484 días cautivo en Gaza

Keith Samuel Siegel, un doble nacional estadounidense-israelí de 65 años, fue liberado el sábado como parte del acuerdo de cese al fuego de rehenes entre Hamas e Israel.

Siegel fue secuestrado en Kfar Aza junto con su esposa de 44 años, Aviva, el 7 de octubre.

La pareja fue llevada a Gaza en el coche de Keith junto con otras 19 personas de su kibutz.

Según el Comité Judío Estadounidense, se informó que las costillas de Keith fueron rotas el 7 de octubre. Las preocupaciones por su salud se elevaron aún más cuando Emily Damari, una británico-israelí liberada en la primera semana del acuerdo, supuestamente pidió a Hamas que liberara a Keith en su lugar, citando su salud.

Padre de cuatro hijos y abuelo de cinco, Siegel es descrito por amigos de su kibutz como un hombre casero que ama la naturaleza y pasar tiempo de calidad con su familia.

Él es conocido por su comportamiento amable, tranquilo y gentil. Es un vegetariano dedicado y está involucrado en el yoga y la meditación; su esposa Aviva lo llamó un pacificador y un activista. Siegel vivía con una profunda conexión interpersonal con los demás, aprendiendo árabe hace 30 años para hablar con los trabajadores palestinos del kibbutz, a quienes rápidamente hizo amigos.

Estados Unidos e Israel celebran

La familia Siegel emitió una declaración el sábado tras su liberación: "Finalmente podemos respirar después de 484 largos días y noches de miedo. Nos gustaría agradecer a los gobiernos de Israel y Estados Unidos por hacer que este bendito trato sucediera, este trato se centra en la vida humana y en los valores judíos-israelíes".

La familia también habló sobre la importancia de traer a casa a todos los rehenes restantes: "Nuestro padre fue cruelmente arrebatado de la tierra de esta nación, y hoy ha regresado, como ciudadanos de esta nación, debemos asegurar el retorno de cada rehén vivo a sus familias y el entierro adecuado en Israel de todos los asesinados".

Aviva fue liberada como parte del primer trato de rehenes en noviembre de 2023, saliendo de Gaza después de que sus captores la aseguraran que en uno o dos días, su esposo se uniría a ella, según dijo la sobrina de la pareja a la Media Line.

Hamas lanzó un video de Keith en abril de 2024, donde pedía manifestaciones exigiendo un acuerdo en Tel Aviv y Jerusalén.

Después de más de un año en cautiverio de Hamas, Siegel regresará a la noticia de que su madre falleció a los 97 años en diciembre de 2024, sin poder ver a su hijo regresar o despedirse.

“Mi padre no pudo venir a despedir a su madre, que nunca podrá regresar. Mi padre es un hombre que no ha hecho más que cosas buenas toda su vida, que cree en el bien y ama a la gente”, dijo Elan, la hija de Keith. “Papá no podrá estar con nosotros mañana en el cementerio; no podrá despedirse de la mujer que lo crió y lo amó toda su vida. Una organización terrorista violenta y asesina dicta nuestras vidas desde la Franja de Gaza hasta los poderosos Estados Unidos, y el mundo está en silencio”.

Mientras estaba en cautiverio, se informó que Keith le preguntaba a otros rehenes una cosa por la que estaban agradecidos cada día, tratando de traer luz en tiempos de oscuridad. Cuando Aviva y él estaban juntos en cautiverio, Keith siempre intentaba recordar lo que había visto o dicho para mantener su memoria aguda, para que cuando regresara a Israel, pudiera contar su historia. La última vez que vio a su esposa fue en noviembre de 2023 durante el alto el fuego de una semana, sus palabras a ella mientras era llevada para ser liberada fueron una promesa de que se mantendría fuerte.

Originario de Chapel Hill, Carolina del Norte, Keith hizo aliá a Israel en 1980, donde comenzó a trabajar como terapeuta ocupacional.

Una de sus hijas, Shir Siegel, imaginó el regreso de su padre y su readaptación a la vida en Israel, con la esperanza de que la familia pudiera reunirse como solían hacerlo. Ella espera hacer panqueques con sirope de arce en la mañana del sábado con la familia, justo como a su padre solía gustarle.

Tras la liberación de Keith, la familia Siegel publicó su receta de panqueques, pidiendo a todos los hogares en Israel que comieran algo en celebración de su retorno.

Abigail Rubinstein contribuyó a este reportaje.