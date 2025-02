Hamás retuvo a Emily Damari en instalaciones de la UNRWA en Gaza, dice su madre al PM británico

La madre de la exrehén Emily Damari, Mandy, habló con el primer ministro británico Keir Starmer el viernes, y le dijo que Hamas mantuvo a Emily en instalaciones de la UNRWA mientras estaba en cautiverio.

"Hamas mantuvo a Emily en instalaciones de la UNRWA y le negó acceso a tratamiento médico después de dispararle dos veces", dijo Mandy a Starmer. "Es un milagro que haya sobrevivido, y necesitamos enviar ayuda a los rehenes restantes ahora".

