Hijo de Gadi Moses se afeita la barba tras 482 días y le da el honor a su padre

Yair Moses, el hijo del exrehén Gadi Moses, había prometido no afeitarse hasta que su padre regresara a casa. Después de 482 días, Gadi Moses regresó a casa, y Yair cumplió su promesa, afeitándose a su regreso, siendo Gadi quien hizo el honor el viernes.

Yair había declarado públicamente que no se afeitaría en absoluto hasta que su padre fuera liberado de la captividad de Hamas, donde había estado retenido desde el 7 de octubre.

