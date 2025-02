¿Quién es Alexandre Sasha Troufanov, el rehén ruso-israelí que será liberado?

El ucraniano-ruso-israelí Alexandre Sasha Troufanov tenía 27 años cuando fue secuestrado del Kibbutz Nir Oz, y ahora, después de pasar dos cumpleaños en cautiverio, se espera que sea liberado en el próximo acuerdo de cese al fuego de rehenes.

Fue secuestrado junto a sus padres, su abuela y su pareja, Sapir Cohen. El padre de Troufanov fue asesinado en cautiverio, mientras que su pareja y familiares femeninas fueron liberados en el acuerdo de noviembre.

El mejor amigo de la infancia de 29 años le dijo a Haaretz que Troufanov aún no sabía que su padre había sido asesinado.

"No puedo creer que seas un rehén y no tengas idea de que tu padre está muerto. Si no estás aquí ahora, entonces le daré a tu padre todo el honor que pueda por ti. Llenaré el vacío", dijo.

Sapir le dijo al periódico italiano Libero Quotidiano que presenció cómo "golpeaban brutalmente a Troufanov y lo arrojaban de cara al suelo" por terroristas.

La PIJ difunde un vídeo de señal de vida del rehén de Gaza Alexandre Alexander Troufanov, 13 de noviembre de 2024. (credit: Screenshots from Telegram)

La Yihad Islámica Palestina, afiliada al grupo terrorista Hamas, actualmente tiene a Trufanov bajo su custodia y ha publicado cuatro videos de él. En noviembre de 2024, publicaron un video de prueba de vida donde lo mostraban pidiendo un acuerdo de rehenes y describiendo la falta de recursos disponibles para él.

La familia pidió que el cuarto video no fuera hecho público, pero después de la publicación del tercero, la madre de Troufanov dijo: "Estoy aliviada de ver a mi hijo vivo, pero estoy muy preocupada por lo que está diciendo. Insto a que se hagan todos los esfuerzos para asegurar su liberación inmediata y la de todos los demás rehenes. No les queda tiempo".

Una vez liberado, la familia de Troufanov le aseguró la ciudadanía rusa, y con ella, el apoyo de Rusia, aliada de Hamas.

Ciudadanía rusa

Musa Abu Marzouk, vicejefe de la oficina política de Hamas, dijo anteriormente que en un posible acuerdo de liberación de rehenes en el futuro, priorizarían la liberación de ciudadanos rusos.

El mejor amigo de la infancia de Troufanov, Ben Hasenson, abandonó Holanda por Israel y se enlistó como reservista después de enterarse de la noticia, según dijo a Haaretz.

"Al principio estaba perdido. Pensé que volaba a Israel por dos semanas y que para cuando regresara a Holanda, Sasha estaría en casa... Quería hacer todo lo posible para traerlo a casa", dijo.

Antes de ser secuestrado, Troufanov trabajaba en la división Annapurna Labs de Amazon, una empresa que ha enfrentado críticas frecuentes por no condenar el secuestro de su empleado.

El grupo de afinidad judía de empleados de Amazon fuera de Israel dijo a Globes que la empresa les advirtió que no colgaran carteles ni expresaran ninguna identificación con su compañero secuestrado.

"Hubo una iniciativa para colgar carteles que indicaran cuánto tiempo había trabajado Troufanov en Amazon versus cuántos días había estado secuestrado, pero la instrucción fue no mostrarlos", dijo uno de los empleados que es miembro del grupo.