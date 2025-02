Trump afirma que su plan de reubicación en Gaza se llevará a cabo, Egipto y Jordania no dirán no

WASHINGTON - El presidente de EE. UU., Donald Trump, le dijo a The Jerusalem Post que creía que Jordania y Egipto "no le dirían no" cuando se le pidiera acoger a los refugiados de Gaza durante su reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu en la Oficina Oval el martes.

"No me dirán que no. Quiero sacar a todos los residentes de Gaza", respondió, "Sucederá".

"Mira, lo de Gaza no ha funcionado. Nunca ha funcionado. Y siento de manera muy diferente sobre Gaza que muchas personas. Creo que deberían obtener una buena, fresca y hermosa parcela de tierra, y que algunas personas pongan el dinero para construirla y hacerla bonita, habitable y agradable", dijo en una declaración anterior.

Describió el área como un "sitio de demolición puro", afirmando que encontraría la pieza correcta, o piezas, de tierra para construir un nuevo hogar para los gazatíes.

Trump declaró que creía que, si se les diera la oportunidad, los gazatíes elegirían irse.

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibe al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la entrada de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, 4 de febrero de 2025. (credit: REUTERS/LEAH MILLIS)

"No tienen alternativa en este momento. Quiero decir, están allí porque no tienen alternativa. ¿Qué tienen? Es un gran montón de escombros en este momento. Quiero decir, ¿has visto las imágenes de ello? ¿Has estado allí? Es terrible vivir. ¿Quién puede vivir así?"

Reunión en la Oficina Oval entre Trump y Netanyahu

En su reunión en la Oficina Oval con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, Trump dijo que no creía que los gazatíes quisieran regresar una vez que se les proporcionara un nuevo hogar.

Dijo que le gustaría ver un acuerdo para "reubicar a las personas permanentemente en casas agradables y donde puedan ser felices y no sean disparadas, no sean asesinadas".

Trump también le dijo al Post que los países musulmanes "no me rechazarán". Añadió que hay "aproximadamente 1.8 millones de personas [en Gaza], y todos pueden vivir en algún lugar donde tendrán vidas maravillosas sin temor por sus vidas todos los días".