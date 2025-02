¿Puede Trump transformar Gaza y devolverle su esplendor?

WASHINGTON - Hace solo 24 horas, la idea de presionar a los gazatíes para que abandonaran la Franja de Gaza estaba asociada con la extrema derecha israelí, pero ahora es el plan oficial del presidente de Estados Unidos.

“Todos ellos”, dijo Trump, en respuesta a la pregunta de este periodista sobre cuántos gazatíes cree que necesitan salir. Tres palabras que hicieron caer las mandíbulas dentro de la Oficina Oval al comienzo de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Lo que comenzó como una broma hace dos semanas se convirtió en una idea la semana pasada y ahora es oficialmente la política de la administración estadounidense. “Nos haremos cargo de la Franja de Gaza”, dijo Trump a los periodistas durante la conferencia de prensa. “Tomaremos el control de la Franja de Gaza, y también haremos un trabajo con ella”.

Incluso insinuó que estaba dispuesto a enviar botas sobre el terreno. "Egipto y Jordania no dirán que no," le dijo al Jerusalem Post. "Creo que hay una buena posibilidad de que suceda."

La terquedad del presidente de EE. UU. dificulta que este plan desaparezca algún día. En contraste con su decisión sobre los aranceles contra Canadá y México, que ahora están congelados, Trump ha establecido un nivel muy alto con esta declaración.

No puede simplemente desaparecer, especialmente si consideramos que reconstruir Gaza llevará de 10 a 15 años. Este hecho no cambiará. Trump, bromea la web, quiere convertir a Gaza en MAGA (Make America Great Again).

Palestinos desplazados regresan a sus hogares en el norte de la Franja de Gaza el 27 de enero de 2025. (credit: Ali Hassan/Flash90)

Respuesta de Netanyahu

La declaración de Netanyahu sobre el tema fue: "Trump tiene una forma de pensar no convencional; piensa fuera de la caja", dijo, pero no llegó tan lejos como para abrazarlo completamente.

Sí, parece que Netanyahu disfrutó de cada momento de la declaración de Trump, pero en el fondo, él y otros funcionarios israelíes temen que el plan de Trump pueda causar turbulencias entre los vecinos de Israel.

Las leyes de la física no pueden ser dobladas, y cuando Egipto, Jordania y otros estados árabes dicen que se opondrán al plan, la pregunta es: ¿Tiene Trump "todo el infierno" listo para obligarlos a aceptarlo? ¿Tiene un plan B para convencerlos también? No tendremos que esperar mucho para la respuesta. La próxima semana, el Rey Abdullah II de Jordania llegará a la Casa Blanca. Lo que Trump diga estando junto a él nos dará una indicación de cuáles son los planes del presidente 47 para Gaza y sus habitantes.