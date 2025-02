Cómo Israel casi eliminó a Hezbolá, sólo días después del 7 de octubre - exclusiva

El 7 de octubre de 2023, cuando el Jefe de Estado Mayor de las FDI, Teniente General Herzi Halevi, salió de su casa para dirigirse a la sede militar de las FDI, no estaba claro que su destino debiera ser Tel Aviv.

En cambio, Halevi tenía una fuerte inclinación a viajar directamente a la frontera de Gaza para manejar personalmente la lucha contra la invasión de Hamas de cerca.

Después de todo, Halevi pasó su carrera en las fuerzas especiales en situaciones de combate peludas y complejas, específicamente en Gaza durante la invasión de 2008-09, y siempre prefirió estar cerca de la acción para sentir el pulso de sus tropas y del enemigo.

Y sin embargo, desde las 7 a. m. del 7 de octubre, solo minutos después de que comenzara la invasión, tenía una doble preocupación y sospecha de que posiblemente tanto Hamas como Hezbollah estaban atacando o atacarían casi al mismo tiempo o estaban coordinando para atraer la atención de las FDI al Sur para golpearla con el golpe más peligroso desde el Norte.

Para manejar una batalla de dos frentes como esa, y especialmente mantener el ojo en el enemigo del Norte, él necesitaba hacerlo desde el "Pit" en la sede militar de Tel Aviv con toda la amplitud única de información de múltiples frentes que pudiera tener al alcance de su mano.

El Jefe de Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, se dirige a altos oficiales de las FDI después de que el ejército israelí eliminara al Jefe de la División de Operaciones de Hezbolá y Comandante de la Fuerza Radwan, Ibrahim Aqil. 20 de septiembre de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Este era el estado mental de Halevi con respecto a Hezbollah no solo desde los primeros días, sino desde los primeros minutos de la guerra. Esta preocupación por enfrentar una guerra de múltiples frentes solo creció cuando Hezbollah comenzó a disparar morteros hacia Israel el 8 de octubre de 2023.

Cuando Halevi presentó su candidatura para jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel a Benny Gantz en 2022, presentó un documento detallando la gravedad de la amenaza de múltiples frentes, de manera que al menos estuviera más mentalmente preparado para tal amenaza.

La inteligencia de las FDI, no el Mossad o el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel), fue la primera en proporcionar información sobre una potencial invasión de Hezbollah, de manera que un ataque preventivo importante de las FDI para detenerlos habría necesitado ocurrir inmediatamente.

El entonces jefe de inteligencia de las FDI, Aharon Haliva, proporcionó una actualización a Halevi sobre la información de la amenaza. Halevi comenzó a llevar esta información a la atención del ámbito político, incluyendo al Primer Ministro Benjamin Netanyahu y al entonces ministro de defensa Yoav Gallant.

El jefe de las FDI comenzó a celebrar consultas a un ritmo frenético con el jefe del Comando Norte de las FDI, Uri Gordon, el jefe de la fuerza aérea Tomer Bar, varios funcionarios de inteligencia de las FDI y el jefe del Comando Sur de las FDI, Yaron Finkelman. A medida que pasaban las horas de consulta, estaba convencido de que esta era la decisión correcta.

En algún momento, Halevi envió funcionarios de inteligencia de las FDI para discutir el tema con Gallant y comprendió que el ministro de Defensa también apoyaba el ataque.

Sorprender a Hezbollah antes de que pudiera iniciar un segundo frente importante contra Israel era una oportunidad dramática, y Halevi quería pensar de manera dinámica al respecto.

Halevi comprendió que, aunque la mayoría del establecimiento de defensa estaba a favor de un ataque importante a Hezbollah, el jefe de Inteligencia de Análisis de las FDI, Amit Saar, se oponía, y Halevi apoyaba el derecho de Saar a expresar esto tanto dentro del ejército como a los miembros del gabinete de seguridad.

Halevi le dijo a varias personas que esta era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar.

A otros les dijo que si hay dos enemigos, debes ir tras el más fuerte primero para evitar que te tomen por sorpresa.

Preocupaciones sobre si Netanyahu apoyaría el ataque

Halevi estaba preocupado acerca de si Netanyahu apoyaría el ataque. Envió al jefe de Operaciones del IDF, Oded Basiuk, y al jefe del Comando Estratégico, Eliezer Toledano, para reunirse y tratar de convencer al mano derecha de Netanyahu, el Ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer.

Hablando directamente con Netanyahu en una pequeña reunión privada, Halevi se esforzó en convencer al primer ministro. Entendió desde un principio que la oposición de Estados Unidos podría ser un problema.

Hasta la reunión del gabinete, no sabía qué decidiría Netanyahu, aunque pensaba posiblemente que el primer ministro estaba dando señales sutiles de que se opondría al ataque.

En cualquier caso, Gallant, Halevi y la mayoría del alto mando recomendaron atacar a las 3 a.m. del 11 de octubre. Halevi incluso ordenó a Bar enviar la fuerza aérea al cielo para que estuvieran listos para atacar en cuestión de minutos.

HALEVI NO fue el único tratando de adivinar lo que pensaba Netanyahu.

En ciertos momentos del día, Gallant intentó pero no pudo comunicarse con Netanyahu.

Finalmente, Gallant marchó físicamente desde su oficina en el piso 14 del Ministerio de Defensa en la sede de las FDI a través del campus hasta las oficinas del primer ministro en la sede militar.

Gallant aún no pudo ver a Netanyahu, pero logró reunirse con Dermer.

Le dejó en claro a Dermer que debía informar a Netanyahu que un importante ataque contra Hezbollah debía llevarse a cabo de inmediato y ya no podía ser pospuesto.

Gallant quería decirle a Netanyahu que la decisión de no actuar hasta ahora simplemente significaba posponer el problema, y no actuar de inmediato podría significar perder la opción por un largo período.

En lugar de llevar a Gallant a Netanyahu, Dermer llamó al entonces asesor de seguridad nacional de EE.UU, Jake Sullivan. Algunos consideraron que el solo hecho de llamar a Sullivan en ese momento fue un error en sí mismo, ya que no había forma de que EE.UU respaldara un ataque preventivo.

Dermer y Sullivan tuvieron una charla inicial, lo que llevó al presidente Joe Biden y a Netanyahu a hablar directamente. Cuando Netanyahu intentó presionar a Biden para que apoyara un importante ataque israelí contra Hezbollah, Biden respondió con firmeza: "No hagas esto. Me conoces, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Esto es un error. No sigas por este camino", dijo Biden.

Netanyahu respondió: "Te escucho. Has sido muy claro. Pero también quiero dejar claro que tomaremos nuestra propia decisión y, si bien esta conversación la influirá, no la decidirá", según Bob Woodward en su libro Guerra.

Más tarde, Gallant finalmente pudo hablar con Netanyahu en persona.

El ministro de Defensa intentó presionar al primer ministro para llevar a cabo un ataque estratégico importante que él no quería emprender, o alternativamente, poner al primer ministro en una situación incómoda y en el registro como no estando dispuesto (o teniendo miedo) de tomar medidas militares, lo que sería el peor tipo de reunión que Netanyahu pudiera concebir.

Gallant recordó a Netanyahu el punto hecho por Halevi, acerca de derribar al enemigo más fuerte antes que al más débil.

Agregó sus propios argumentos: Un ataque preventivo sería la mejor manera de prepararse para los inevitables ataques con cohetes de Hezbollah en el frente interno, y que una vez que Hezbollah lanzara dicho ataque, superaría la capacidad que Hamas podría ejercer después del 7 de octubre, solo porque el arsenal de cohetes y misiles de Hamas era una fracción del tamaño del de Hezbollah.

"Escucha, es complicado," dijo Netanyahu. "¿Qué dirán los americanos?"

Gallant sentía que lo único que importaba era la opinión del Estado de Israel.

Netanyahu objetó nuevamente, diciendo: "También necesitamos un gobierno de unidad nacional de inmediato, y no podemos llevar a cabo consultas para eso al mismo tiempo que estaríamos iniciando un conflicto masivo con Hezbollah."

Gallant estuvo de acuerdo en formar un gobierno de unidad nacional siempre y cuando no retrasara el ataque y creía que los planes podían avanzar en todos los frentes al mismo tiempo.

Cuando más tarde se reunió el gabinete de seguridad, mientras Netanyahu hablaba de una respuesta firme, entre sus comentarios tejió frases sobre la necesidad de considerar las opiniones de los Estados Unidos y del líder de la Unidad Nacional, Benny Gantz, considerado entonces como un aliado político que se uniría a un gobierno de unidad.

A su vez, Gantz, apoyado por su N.º 2 Gadi Eisenkot, no ocultaría su oposición a un ataque importante contra Hezbollah en esta etapa. Para él, los riesgos de una guerra más grande con Hezbollah superaban los beneficios de un movimiento preventivo, incluso uno que eliminaría la posibilidad de una confrontación continua, agotadora y costosa en el frente norte. Netanyahu se enfocó en los americanos, diciendo que deberían ser consultados más a fondo.

Gallant se opuso a esto, creyendo que Estados Unidos lo vetaría.

Netanyahu ignoró a Gallant y ordenó a Dermer llamar a Sullivan por segunda vez. El primer ministro detuvo la reunión del gabinete y dijo que se volverían a reunir unas horas después de la segunda llamada de Dermer a Sullivan.

Dermer y Sullivan hablaron a media tarde, con Dermer diciéndole a Sullivan, según War, "La dirección del debate está cambiando hacia un ataque preventivo".

Sullivan respondió advirtiendo que un ataque a Hezbollah llevaría a una guerra regional masiva. "Lo que estás pensando hacer es peligroso. Es irracional... no sigas adelante con eso".

Sullivan también más tarde dictó un mensaje a un ayudante de Dermer: "Jake para Ron: Tu información es falsa. Estás tomando decisiones en la niebla de la guerra. Ralentiza".

Informando a la Casa Blanca

A continuación, Sullivan preparó lo que algunos altos funcionarios de defensa israelíes vieron como una especie de emboscada estratégica. Involucró virtualmente a toda la Casa Blanca.

Los principales asesores de inteligencia, militares y seguridad nacional de Biden, incluyendo al secretario de Estado Antony Blinken, al secretario de Defensa Lloyd Austin, al director de la CIA William Burns, a la directora de Inteligencia Nacional Avril Haines y al presidente del Estado Mayor Conjunto, CQ Brown, se unieron a Sullivan, según entiende The Jerusalem Post.

La inteligencia de EE. UU., dijeron, contradecía cualquier predicción de una escalada o invasión adicional por parte de Hezbollah, incluyendo que podrían estar utilizando parapentes para invadir, y no justificaba ninguna escalada estratégica importante de Israel contra el grupo. El jefe del CENTCOM, el general Eric Kurilla, le dijo al enviado estadounidense Brett McGurk: "Mi J-2 [un alto funcionario de inteligencia militar de EE. UU.] dice que no hay parapentes... No hay señal de esto. Es un fantasma".

Después de la llamada, Gallant, Halevi y Dermer se reunieron.

Gallant intentó nuevamente convencer a Dermer de que un ataque sorpresa sería el mejor escenario posible, ya que las capacidades de ataque de Hezbollah se verían debilitadas.

Pero cuando Netanyahu se unió a su reunión, dijo, sin rodeos: "Estoy en contra. Nos enfrentaríamos a una destrucción masiva en el frente interno. Ves todos estos edificios en Tel Aviv. Todos serán destruidos. Hezbollah tiene demasiados cohetes. Además, necesitamos el pleno respaldo de los estadounidenses para invadir Gaza.

"El golpe al frente interno israelí será tan horrible que causará una profunda desmoralización", concluyó Netanyahu. Dejado con este punto muerto, Gallant se fue, esperando superar la oposición de Netanyahu más tarde.

En un momento posterior del día, cuando Gallant intentó llamar de nuevo a Netanyahu, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional del primer ministro, Tzachi Hanegbi, se negó a comunicarlo.

Gallant luego envió a su propio jefe de gabinete, Shachar Katz, a la oficina del primer ministro, pero Hanegbi no lo dejó entrar. En una reunión posterior del gabinete de guerra, que incluía a todos los actores clave: Gallant, Gantz, Eisenkot, Netanyahu, Dermer y Hanegbi, el ministro de Defensa y Halevi presentaron sus argumentos a favor de un ataque inmediato, incluyendo realizar un ataque anticipado a Hezbollah en el cual sus activos centrales serían eliminados.

Muchos en el gabinete todavía estaban en estado de shock y les resultaba difícil imaginar que Israel volviera a la ofensiva tan pronto y estaban en una postura pasiva, temerosa y defensiva.

Algunos de los argumentos presentados por Gallant y Halevi a favor incluían el factor sorpresa, legitimidad temporal e inusual a nivel mundial, y contar con baterías de Cúpula de Hierro y tropas en posición y en la frontera norte.

Además, los pueblos cercanos a la frontera ya habían sido evacuados, por lo que se podría argumentar que Israel podría resistir más ataques de Hezbollah sin sufrir bajas civiles en esos pueblos. El apoyo interno en Israel también era fuerte.

Un participante describió la última reunión del gabinete como teniendo una tensión extrema en la sala y un alto drama político más allá de los impresionantes problemas militares en juego.

Parte del drama adicional provino de la repentina entrada en la toma de decisiones de nuevos miembros del gabinete de guerra y ex jefes del IDF Gantz y Eisenkot.

En el futuro, Gantz y Eisenkot apoyarían abrumadoramente a Halevi, Gallant y al alto mando del IDF en decisiones clave sobre la guerra en Gaza y el acuerdo de rehenes, pero en ese momento Gantz y Eisenkot vetaron firmemente el ataque a Hezbollah.

Esto tomó por sorpresa a Halevi y Gallant, quienes ni siquiera sabían que se unirían a la reunión. Oficialmente, ni siquiera se habían unido al gobierno aún, y la mayoría de Israel no se daba cuenta de lo cerca que estaban de unirse al gobierno de guerra de Netanyahu.

Su oposición resultó decisiva, ya que les dieron un tipo diferente de credibilidad para equilibrar el alto mando del IDF y Gallant, algo que Netanyahu y otros miembros del gabinete quizás no hubieran tenido sin ellos.

También hubo momentos en los que Eisenkot se mostró más en contra de otras acciones militares que Gantz, y Halevi señaló con cierta satisfacción lo sorprendido que quedó luego Eisenkot por el éxito del IDF en Líbano y en algunas otras operaciones de guerra.

Finalmente, Netanyahu dijo en la reunión que había hablado con Biden y que una decisión [equivocada] de escalar significativamente el conflicto con Hezbollah con un ataque preventivo podría alterar radicalmente las relaciones entre Israel y Estados Unidos.

Hasta ese punto, el apoyo al ataque a Hezbollah incluía a Gallant, Halevi, David Barnea del Mossad, el jefe del Shin Bet Ronen Bar, el jefe de inteligencia del IDF Haliva y el jefe del Comando Norte Gordon.

Existe un debate sobre si Barnea estuvo a favor desde el principio o vaciló en el camino, pero en ese momento crítico, también apoyó un ataque.

A pesar del peso de las opiniones de la actual cúpula de defensa, aquellos con derecho a voto dentro del gabinete, excepto Gallant mismo - Netanyahu, Gantz, Eisenkot y Dermer - decidieron unánimemente en contra de atacar.

Más tarde, Dermer le diría a Sullivan, según War de Woodward, "Bueno, el primer ministro y yo nunca apoyamos esto. Estaba siendo impulsado por el ejército, y ya sabes, así que este es básicamente un buen resultado".

Según el equipo de Biden, ayudaron a salvar a Israel de una guerra regional catastrófica basada en una detección de radar israelí deficiente, pensando que los pájaros eran drones de ataque de Hezbollah y estando demasiado nerviosos en general para demostrar lo fuertes que eran después del fracaso del 7 de octubre.

Además, el equipo de Biden diría que los israelíes a menudo descartaban hallazgos de inteligencia parciales que alegaban grandes conclusiones estratégicas, pero cuando se examinaba la inteligencia, a menudo era aire fino.

Blinken dijo que los israelíes están "a 30 minutos de lanzar un ataque preventivo, o preventivo en sus mentes, basado en información totalmente errónea".

Ciertamente había algo de verdad en estas acusaciones de líderes israelíes y el establecimiento de inteligencia. Pero esas verdades eran y siguen siendo solo la mitad de la imagen.

La otra mitad de la imagen, según muchos funcionarios israelíes, es que los funcionarios estadounidenses, incluso si "entendían" que Israel estaba amenazado, realmente no entendían completamente lo grave que era la amenaza para Israel.

El ataque de Hamas el 7 de octubre, el ataque de Hezbollah el 8 de octubre, y los múltiples ataques posteriores de Irán y los hutíes de Yemen a Israel dejaron eso claro.

Cuando el establecimiento de defensa israelí dijo que esta era una oportunidad para corregir las fallas de seguridad que se remontaban a la Segunda Guerra del Líbano de 2006, no lo vieron solo como una postura y un intento de restaurar la confianza después del fracaso del 7 de octubre, sino como una evaluación seria y muy real del inmenso trabajo que Israel tenía por delante para restaurar la disuasión a los enemigos en siete frentes.

Y a veces los israelíes saltan demasiado fácilmente ante inteligencia parcial, pero solo porque no tan infrecuentemente la inteligencia perfecta ha llegado demasiado tarde, y muchos israelíes han pagado el precio.

Por exitoso que haya sido el aplastamiento del Hezbollah por parte de las FDI en septiembre-noviembre de 2024, Gallant, Halevi y muchos otros han dicho que los 60,000 evacuados del norte podrían no haber tenido que abandonar sus hogares durante 15 meses e incluso Hamas podría haber llegado a un acuerdo mucho antes si hubieran visto a Israel doblegar al Hezbollah en la primera semana de la guerra.