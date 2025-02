Netanyahu ofrece apoyo al plan de Trump de desplazar a los palestinos de Gaza

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo el miércoles por la noche que no había nada de malo en la idea de Donald Trump de desplazar a los palestinos de Gaza después de que la propuesta de Trump fuera ampliamente criticada internacionalmente.

"La idea real de permitir que los gazatíes que quieran irse se vayan. Quiero decir, ¿qué hay de malo en eso? Pueden irse, pueden regresar, pueden reubicarse y regresar. Pero hay que reconstruir Gaza", dijo Netanyahu en una entrevista con Sean Hannity en Fox News.

Netanyahu también informó a Hannity su opinión de que "vamos a seguir hasta lograr la victoria sobre nuestros enemigos, que también son sus enemigos, porque esta gente canta Muerte a América y Muerte a Israel. ¡Nuestra victoria es su victoria!"

Hannity le preguntó a Netanyahu si Trump es el mejor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca.

Lo es. "Es así de simple", respondió Netanyahu, enumerando lo que percibe como los logros de Trump, a saber, reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, trasladar la Embajada de EE. UU. allí, reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, salirse del "desastroso acuerdo con Irán" y "mediar, y trabajamos juntos en esto, en los históricos Acuerdos de Abraham", antes de preguntar "¿quieres más?" a Hannity, insinuando que la lista continúa.

El presidente de EEUU, Donald Trump, recibe al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la entrada de la Casa Blanca en Washington, el 4 de febrero de 2025. (credit: REUTERS/LEAH MILLIS)

Netanyahu siguió elogiando a Trump, afirmando que "¡mira lo que ha hecho en los últimos días!" liberó la munición que Israel necesita, tomó medidas contra la UNRWA "y otras agencias que odian a Estados Unidos y odian a Israel" y "sí, es el mejor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca".

Irán

Luego, Hannity le preguntó a Netanyahu sobre Irán y su posición en el Medio Oriente. Le preguntó a Netanyahu si el hecho de que él sea el primer líder extranjero en visitar la Casa Blanca desde el inicio del segundo mandato de Trump se debía a una reunión de emergencia sobre el estado de Irán y qué tan cerca están de lograr la capacidad de fabricar armas nucleares.

Netanyahu no respondió directamente a la pregunta, pero pasó a discutir las ambiciones nucleares de Irán, afirmando que probablemente habrían alcanzado la capacidad de tener armas nucleares "hace 10 años si no hubiéramos tomado ciertas acciones. Los detuvimos pero no los detuvimos por completo".

Geopolítica de Oriente Medio

Hannity mencionó que es probable que sea en el mejor interés de Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros países árabes resolver problemas con Hamás, Hezbolá, los houthis y otros, y que se unirían contra la hegemonía iraní y el poder nuclear.

Netanyahu respondió a esto, afirmando: "Creo que es de conocimiento común que la mayoría de los países árabes han cambiado a Israel como su mayor enemigo por Irán. Lo ocultan, no siempre lo dicen, pero reconocen que Israel es el único país en Oriente Medio que ha luchado contra Irán".

"Irán dice regularmente que su objetivo no es solo conquistar el estado judío, sino también el Medio Oriente, y más allá de eso, también chantajear a Estados Unidos con armas nucleares", continuó Netanyahu.

"Al tomar medidas contra esto, no solo lo estamos haciendo por nuestra propia supervivencia, sino también por los intereses de muchos países de la región, también de Estados Unidos", agregó Netanyahu. "No queremos un mundo en el que los Ayatolás tengan armas nucleares y los medios para utilizarlas. Eso no traerá paz, sino la guerra más horrible. Hay que detenerlo".

Rehenes en Gaza

Hannity luego le preguntó a Netanyahu si creía que todos los rehenes que estaban vivos serían devueltos.

"Hasta ahora hemos liberado alrededor del 70%, más que eso en realidad, de los rehenes vivos, y estamos comprometidos en sacar a todos, tanto a los rehenes vivos como desafortunadamente también a los rehenes muertos que Hamas también mantiene", respondió Netanyahu, "son tan crueles, tan monstruosos que incluso mantienen los cuerpos. Es increíble".

"No hablaré aquí de cómo planeamos hacerlo, pero es algo que está en mi mente y también en la mente del presidente", agregó.

Se desatará el infierno

Hannity preguntó a Netanyahu sobre la importancia de las palabras pronunciadas por Trump durante la campaña electoral.

"Creo que él utilizó su influencia, que es global, para lograr esta liberación, y que trabajando juntos... estamos cambiando el Medio Oriente," afirmó Netanyahu.

"Israel ya lo ha hecho en el último año," continuó Netanyahu. El Medio Oriente "era básicamente un peón iraní" con Israel logrando esto "de muchas maneras por sí solo, pero con algo de apoyo en defensa aérea estadounidense, que aprecio, y alguna otra ayuda que también aprecio, pero la entrada de Trump a la Casa Blanca brinda un enorme respaldo a aquellos que desean ver la agresión de Irán retrocedida, Irán no teniendo nunca un arma nuclear y eso afecta a toda la región," agregó.

"Elevar el espíritu de los israelíes, elevar el espíritu de aquellos que desean ver un Medio Oriente diferente, próspero y pacífico. Creo que cambia la ecuación global y definitivamente cambia la ecuación en el Medio Oriente," concluyó Netanyahu.

Hannity terminó la entrevista afirmando, "Creo que hay que quitarles su dinero, eso significaría eliminar sus refinerías y sus sitios nucleares y sabes que eso evitaría un potencial holocausto moderno que nunca podemos permitir que ocurra," mientras Netanyahu asentía en acuerdo.