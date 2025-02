Hermano de rehén liberado Keith Siegel: "Hamás no dejaba que abriera los ojos"

Después de ser liberado tras casi 500 días en cautividad de Hamas, Keith Siegel le dijo a su familia que mantenía conversaciones imaginarias con ellos mientras estaba secuestrado, contó su hermano Lee al Jerusalem Post el jueves.

Keith pasó un asombroso periodo de seis meses en total en cautividad, dijo su hermano, añadiendo que los últimos dos meses los pasó completamente solo.

"Nos dijo que tenía conversaciones con nosotros. Cuando le permitían tener los ojos abiertos y susurrar - así sería hablar con nosotros. Y si necesitaba tener los ojos cerrados y no hablar, todo estaba en su mente - hablando con nosotros, viéndonos, simplemente teniendo conversaciones con nosotros."

"Regresó muy, muy centrado en quién es", añadió Lee.

Keith solo supo que sería liberado un día antes de su liberación, explicó Lee, añadiendo que no sabe si Keith siquiera estaba al tanto de que había una tregua en ese momento.

Familiares del rehén liberado Keith Siegel celebran una rueda de prensa en el Centro Médico Sourasky de Tel Aviv - Ichilov, el 3 de febrero de 2025. (credit: AVSHALOM SASSONI/FLASH90)

Cuando le preguntaron cómo está Keith ahora, Lee dijo que una buena manera de explicar cómo está su hermano es compartir que solo dos días después de que Keith regresara, después de haber preguntado por Kfar Aza, estaba preguntando qué podía hacer para ayudar a traer a casa a los otros 79 rehenes.

"Eso dice mucho sobre cómo está Keith", dijo, agregando que Keith ha perdido mucho peso y necesita recuperar fuerzas, pero en general, su moral está muy alta.

"No puede obtener suficientes respuestas a sus preguntas. Tiene mucho que compensar", agregó Lee.

Compartiendo los horrores del 7 de octubre

Al preguntar si estaban compartiendo abiertamente los horrores del 7 de octubre y sus consecuencias con Keith de una vez, Lee explicó que "si pregunta, se le da una respuesta honesta y directa".

Esto incluyó cuando una de las primeras preguntas que hizo Keith fue acerca de su madre, quien falleció mientras él estaba en cautiverio.

Lee explicó que su madre de 97 años no había sido informada sobre el cautiverio de Keith y Aviva ni sobre la guerra, ya que la institución donde vivía les ayudaba a mantener la noticia alejada de ella.

"Falleció sin saberlo", dijo, explicando que murió tranquilamente mientras dormía.

Lee describió cómo Keith, quien no sabía qué le había sucedido a su hijo Shai - también en el Kibbutz Kfar Aza el 7 de octubre, se enteró de que su hijo estaba vivo.

Uno de los guardias de Hamas estaba escuchando una entrevista de radio, y Keith escuchó a su hija. "ella mencionó que Aviva no sabía que su hijo estaba vivo hasta que fue liberada, y no sabemos qué sabe o no sabe Keith sobre si su hijo está vivo o no".

Lee también dijo que su hermano lo vio en la televisión cuando estaba en uno de los lugares donde estaba cautivo, lo invitaron a bajar a ver.

Poco a poco, la información comenzó a llegar a Keith, quien empezó a darse cuenta de más cosas que solo lo que le decían sus captores - "que no había Kibbutz Kfar Aza [y] no había Israel," dijo Lee, añadiendo que a Keith le dijeron "cuando salgas de aquí será hacia Europa o los EE. UU."

Agradecimiento a la administración de Biden

Lee expresó su agradecimiento a la administración del ex presidente de Estados Unidos Joe Biden, diciendo que "incluso si hubiéramos soñado, no nos habríamos acercado" al nivel de apoyo proporcionado a ellos.

"El Departamento de Estado, la CIA, el FBI, el presidente Biden mismo, semana tras semana, cada semana", dijo, explicando la magnitud del apoyo que recibieron.

"También nos decían que su trabajo era ayudar a recuperar a todos los rehenes", no solo a los ciudadanos estadounidenses.

Lee agregó que es probable que la administración también diga que fracasaron, ya que, si bien lograron traer a muchos rehenes a casa en el acuerdo de noviembre de 2023, finalizaron su mandato con muchos rehenes aún retenidos.

"No buscan dar vueltas de victoria; están muy, muy felices y orgullosos de que [el acuerdo de rehenes] continúe".

"No podríamos haber pedido más, más allá de que de alguna manera hubieran tenido éxito mucho, mucho, mucho antes en convencer al gobierno israelí, en particular al primer ministro, de que tenía que suceder rápidamente y no había una buena razón para que no ocurriera en mayo".

Destacó que los rehenes habían sido asesinados en cautiverio antes de que se hiciera un acuerdo. "Si el acuerdo hubiera sido aprobado por Israel, estarían aquí con vida, no asesinados en un túnel".

Cuando le preguntaron si tenía un plan sobre cómo reaccionaría cuando viera a Keith por primera vez, Lee dijo que no podía permitirse tener expectativas.

"Durante este tiempo, nuestras expectativas han alcanzado alturas del Monte Everest, cuando pensábamos que iba a haber otro lanzamiento y acuerdos, y luego eso se desvaneció", dijo, explicando que las expectativas seguían siendo elevadas solo para ser desilusionadas una y otra vez.

"No podía permitirme imaginar. Tampoco podíamos saber en qué condición estaba física y emocionalmente", explicó.

"Hasta que cruzó la puerta, no podía creer del todo que fuera él", agregó.

Cuando lo vio entrar en la sala en el Centro Médico Sourasky, "me dije a mí mismo, es real, y nos abrazamos, y dije, 'Estás realmente aquí, estás realmente aquí. Has vuelto. Te quiero'".

"Estoy en shock de que esté aquí - estoy seguro de que él está en shock de que esté aquí, pero sabe que está aquí. Tengo que acostumbrarme a esa idea; él tiene que acostumbrarse a esa idea", añadió Lee.

"Toda la familia está tratando de encontrar nuestro camino a través de una realidad para la que nadie estaba preparado; nadie sabe cómo coexistir con ella. A veces parece como si estuviera ocurriendo junto a nosotros y no [a] nosotros."

"Aún tengo que pellizcarme de vez en cuando para apreciar que todo esto es real. Tanto porque 484 días son interminables, pero también porque Keith está bien."

Lee subrayó que la familia de Keith permanecerá en la lucha por los rehenes restantes. "Los 79 rehenes, cada uno de ellos es un ser humano", enfatizó.

Todos los rehenes, vivos y muertos, fallecidos y vivos, deben ser devueltos, subrayó.

"Estos hechos deben permanecer en la mente de todos cuando se despierten por la mañana y cuando se vayan a dormir hasta que los 79 regresen."