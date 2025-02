Meses de silencio bajo tierra: La familia de Keith Siegel revelan detalles de su cautiverio en Gaza

Tras la liberación de Keith Siegel de su cautiverio por Hamas, sus familiares revelaron el viernes los momentos difíciles de su tiempo en cautiverio, así como la tragedia familiar que los acompañó, en entrevistas con i24NEWS y Canal 12.

Revelaron que en los últimos dos meses de su cautiverio, Keith estaba solo y le prohibían hablar.

"En sus últimos dos meses, estuvo solo allí", dijo su hermano. "Nos hablaba en su cabeza, y cuando podía cerrar los ojos y susurrar para sí mismo, eso es lo que hacía".

"Cuando se dio cuenta de lo que sucedió en Israel durante los días que estuvo en cautiverio, nos dijo: Lamento que hayan tenido que pasar por eso. Él lamenta lo que pasamos".

"Cuando le prohibían hablar, que sucedía todo el tiempo, se decía a sí mismo que hablaría con Aviva, con los niños, con los sobrinos, sobrinas, primos, con todos nosotros. Así es como se mantuvo centrado".

Keith Siegel se reúne con su familia tras 484 días de cautiverio en Hamás, 1 de febrero de 2025. (credit: MAAYAN TOAF/GPO)

Manteniendo su moral alta

El pasado diciembre, la madre de Keith falleció. Keith era el menor de cuatro hermanos, y su hermana Lucy dice que incluso a su edad, él era "el bebé de la familia; siempre recibió un trato preferencial". Preguntó en el helicóptero, y Aviva tuvo que decírselo.

Lucy le dijo al entrevistador, "Todo este tiempo, mi trabajo era asegurarme de que ella no supiera que él estaba en cautiverio. Hice todo lo posible para que ella no lo supiera. Pensaba en ello todas las mañanas, todo el día, y cuando me iba a dormir. Ella no debía saberlo."

Su esposa Aviva dijo a Channel 12 que durante más de un mes en cautiverio, Keith estuvo con Liri Albag y Amit Soussana. En un momento, Keith estaba deprimido, y Liri le dijo: "Keith, estoy preocupada por ti; vuelve con nosotros."

Aviva dice que no pudo sacarlo de su depresión, y Liri lo logró.

"Le preguntaba, '¿Cómo lo hiciste?' No entendía cómo lo había logrado. También le pregunté, '¿Cómo logras conectar con terroristas así?' Y ella me dijo: 'Es solo un juego. Sabes que así es como hay que jugarlo'. Ella simplemente tiene superpoderes."

Uno de los momentos más difíciles fue cuando Keith se enteró de que su madre había fallecido hace aproximadamente dos meses.

"Cuando lo abracé por primera vez, él sabía que estaba en Israel, y yo estaba sorprendido", me dijo su hermano.

"Estamos volviendo lentamente, paso a paso, a lo que era antes del 7 de octubre. No tuvimos una 'buena noche' o un 'buenos días' - porque no lo era. Será un viaje".

Tomando cada día como viene

A pesar de las difíciles condiciones, los miembros de la familia dicen que Keith se aseguraba de encontrar algo por lo que estar agradecido cada día.

"Incluso cuando lo separaron de Aviva, él seguía buscando y dando las gracias todos los días - ya sea estando solo o con otros," dijo su hermano. "¿Qué día es hoy? ¿Con quién estoy? ¿Qué hicimos? Gracias por la comida." La comida, dicen los hermanos, era pan de pita, algo de hummus y frijoles.

"Su memoria es muy fuerte sobre esos 484 días", añadieron los hermanos. "Cuando se dio cuenta de lo que Israel pasó mientras él estaba en cautiverio, dijo que lamentaba que tuviéramos que pasar por eso".

Aviva concluyó: "Es una locura estar del otro lado, el que recibe a Keith, y no del lado que regresa de Gaza. Cuando regresó, tenía miedo, no se veía como él mismo".

Su hija, Shir Siegel, incluso comenzó una rutina en su historia inspirada en su padre, en la que preguntaba a sus seguidores todos los días por qué estaban agradecidos hoy y compartía por lo que ella estaba agradecida.

"A Keith le encanta la música", dijeron su hermano y su hermana. "Hace una semana estábamos hablando de una de sus bandas favoritas. La sonrisa en su rostro, su capacidad para hablar - eso lo es todo".