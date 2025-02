Eli Sharabi liberado de la cautividad de Hamas, pero sin su familia para volver a casa

El rehén israelí Eli Sharabi, cuya esposa Leanne y sus dos hijas Noya y Yahel fueron asesinadas el 7 de octubre, fue liberado de la cautividad de Hamas el sábado en la quinta ola de liberaciones de rehenes en la primera fase del acuerdo.

El hermano de Sharabi, Yossi, también fue tomado como rehén, y una investigación de las FDI determinó que posiblemente fue asesinado en la cautividad de Hamas, probablemente por un ataque aéreo de la Fuerza Aérea en enero de 2024. Yossi tenía una esposa, Nira, y tres hijas: Yuval, Ofir y Oren, quienes sobrevivieron.

Sharabi fue liberado junto a Or Levy y Ohad Ben Ami. Los tres parecían débiles, asustados y frágiles.

Después de que se les vio en este estado frágil, el Foro de Familias de Rehenes dijo: "¡Las impactantes imágenes de la liberación de Ohad, Eli y Or sirven como otro recordatorio contundente e innegable — ¡que el tiempo se acaba para los rehenes!".

Debemos traer a todos a casa, cada uno de ellos. ¡Ahora!" Está previsto que el rehén Eli Sharabi regrese de su cautiverio en Gaza el sábado 7 de febrero de 2025 (ilustración). (credit: Hostages and Missing Families Forum)

Ofir Sharabi, la hija de Yossi y sobrina de Eli, habló en una manifestación en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv el sábado por la noche.

"Mi padre fue secuestrado ante mis ojos", dijo. "Fue asesinado después de sobrevivir casi 100 días en condiciones terribles en cautiverio. Mi tío también fue secuestrado. Su esposa, mi tía Liane, y mis primos Yahel y Noya fueron asesinados en su casa. Mi primo Idan y su novia Eden también fueron asesinados en el festival Nova."

"Tengo 15 años. La cantidad de pérdida en mi interior no coincide con mi edad. He perdido a personas a las que quiero tanto", agregó. "He perdido un hogar. He perdido la confianza en el mundo. Si este acuerdo hubiera sucedido a tiempo, mi padre habría vuelto a nosotros y nos habría abrazado. Pero está pasando tan tarde. La única manera en que puedo cerrar este círculo es que traigan a papá de vuelta, y podamos sentarnos junto a su tumba, llorando juntos. Hasta entonces, estoy atrapada. Una niña de 15 años sentada en clase, pero mis pensamientos están en Gaza."

Familias de rehenes instan al Primer Ministro a comenzar a negociar para la segunda y tercera etapa

Sharon Sharabi, hermano de Eli y Yossi, recientemente le dijo al diario The Jerusalem Post que visualiza el momento en el que Eli regrese a casa, e imagina "el momento en que mi madre de 76 años recupere a Eli, para abrazarlo".

Yossi no está en la lista para ser liberado en la primera etapa, y Sharon dijo que las familias de los rehenes han pedido a Netanyahu que no espere al día 16 para comenzar a negociar para la segunda y tercera etapas.

Gadi Zaig y Eve Young contribuyeron a este informe.