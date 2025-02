Exrehén Eli Sharabi se enteró del asesinato de su esposa e hijas el 7 de octubre tras su liberación

Eli Sharabi, liberado el sábado por la mañana después de 491 días en cautiverio de Hamás, al parecer no sabía que su esposa y sus dos hijas fueron asesinadas por terroristas de Hamás el 7 de octubre tras su liberación de Gaza.

Además, Hamás informó a Sharabi de la muerte de su hermano, Yossi, mientras era exhibido en el escenario en Deir el-Baleh en el centro de Gaza. El cuerpo de su hermano todavía está siendo retenido en Gaza.

Un reporte de Almog Boker de Canal 12 indicó que Sharabi les dijo a los soldados de las FDI que estaba esperando reunirse con su esposa, Leanne, y sus hijas Noya, de 16 años, y Yahel, de 13, sin saber que habían sido trágicamente asesinadas en su hogar en Be'eri en la masacre del 7 de octubre, mientras los terroristas de Hamás lo arrastraban a la Franja de Gaza.

“Eli está regresando de una realidad imposible en cautiverio a una realidad muy difícil en Israel”, dijo el kibutz Be’eri en un comunicado.

"Una realidad en la que aquellos más queridos para él ya no están vivos. El 7 de octubre, Eli perdió a sus hijas, Noya y Yahel, y a su esposa, Leanne, quienes fueron asesinadas en su casa en Be'eri en la terrible masacre. Su hermano, el difunto Yossi Sharabi, fue asesinado en cautiverio, y su cuerpo sigue siendo retenido en Gaza. Lo abrazaremos y le brindaremos el mejor apoyo posible."

Un recorrido con las familias de los secuestrados en el kibutz Beeri (credit: AVSHALOM SASSONI)

Vida en Be'eri

Eli llegó al Kibbutz Be'eri del extranjero a los 14 años, creció y fue educado allí, y trabajó en una imprenta en puestos de marketing. Se desempeñó como tesorero del kibbutz y también fue miembro del comité económico.

A los 28 años, se casó con Leanne, una voluntaria de Inglaterra. Leanne, un personaje colorido que constantemente tocaba música y cantaba, se había convertido en una israelí en todos los sentidos de la palabra. Sus hijas, Noya y Yahel, se ven en fotos y videos riendo, felices y rodeadas de amor.

"La familia de Eli - su madre, Hana, sus hermanos, Sharon, Osnat y Hila, su cuñada, Nira, junto con todos los sobrinos y sobrinas - lucharon incansablemente por su regreso, rezando y anticipando profundamente un reencuentro con su querido miembro de la familia", agregó el kibbutz.

Su hermano, Sharon, quien luchó por su liberación, dijo: “Eli es el último vestigio de la familia Sharabi que aún vive en cautiverio en Gaza. Hemos perdido a cuatro miembros de la familia. Alrededor de la mesa del Shabbat, faltan cinco sillas. Cuatro de ellas nunca volverán a ser ocupadas”.

"Esta noche es diferente a cualquier otra noche", dijo Ofir Sharabi, hija del fallecido Yossi Sharabi y sobrina de Eli, en la Plaza de los Rehenes la noche antes de que comenzara el acuerdo.

“Mi padre fue secuestrado frente a mis ojos. Fue asesinado después de sobrevivir casi 100 días en terribles condiciones de cautiverio. Mi tío, Eli Sharabi, también fue secuestrado de Be’eri. Su esposa, mi tía, Leanne, y mis primos, Yahel y Noya, fueron asesinados en su casa. Mi primo, Idan, y su novia, Eden, también fueron asesinados en la fiesta Nova”.

“Tengo 15 años. La cantidad de pérdida dentro de mí no coincide con mi edad”, continuó Ofir en un testimonio escalofriante. “Perdí a personas que quiero mucho. Perdí mi hogar. Perdí la confianza en el mundo. Pensé que también había perdido la capacidad de compartir mi dolor con los demás. Me quedo sola con él la mayor parte del tiempo, y me duele mucho por dentro, como cuchillos apuntando hacia adentro.

"Si este acuerdo hubiera sucedido a tiempo, mi padre habría regresado con nosotros y nos habría abrazado. Pero está sucediendo demasiado tarde," dijo Ofir.

"Estoy muy emocionado por Eli y también muy preocupado porque no sabemos su estado. Espero que regrese con vida y que podamos darle un abrazo que nunca termine. Que no tengamos que experimentar otra pérdida; ya hemos perdido tanto."