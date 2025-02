La primera pregunta de Or Levy al ser liberado: '¿Dónde está Hersh?'

Cuando Or Levy regresó el sábado de su cautiverio en manos de Hamas en Gaza, 491 días después de ser secuestrado en el "refugio de la muerte" en el festival Nova, recibió la devastadora noticia: su esposa, Einav, quien había estado escondida con él en el refugio, había sido asesinada.

Una de sus primeras preguntas al regresar fue sobre el destino de Hersh Goldberg-Polin, quien fue tomado como rehén junto a él. Sin saber que Goldberg-Polin había sido asesinado en cautiverio, Levy también pidió reunirse con la familia de Aner Shapira, el hombre que salvó su vida y la de otros en el refugio antes de ser asesinado.

"Cuando escuchamos que Or preguntaba por Hersh, sentimos como un golpe en el estómago", dijo Jon Polin, el padre de Hersh. "Primero y ante todo, mi esposa Rachel y yo celebramos la liberación de cada rehén. Entendemos completamente la importancia de que cada persona regrese a su familia. Mi esposa y yo nos sentimos parte de varios círculos: el círculo de familias de rehenes, el círculo de familias con ciudadanía estadounidense, el círculo de los seis rehenes asesinados a finales de agosto y el cuarto círculo: aquellos que fueron tomados como rehenes juntos en el mismo camión: Hersh, Or Levy, Elia Cohen y Alon Ahel.

"Finalmente, uno de los cuatro ha regresado a casa con vida, y esa es una razón para celebrar. Nos emocionó y fortaleció mucho recibir una llamada el sábado por la noche de Michael Levy, el hermano de Or, quien nos dijo que una de las primeras preguntas de Or fue, '¿Y Hersh?'"

"Or estaba completamente desconectado del mundo exterior, y durante mucho tiempo creyó que Hersh había sido liberado y estaba vivo.”

La historia de Hersh Goldberg-Polin

Goldberg-Polin, de 23 años en el momento de su asesinato, nació en California y se mudó a Israel con sus padres y hermanas menores en 2008. Asistió al festival Nova con su amigo de la infancia Aner Shapira. Cuando comenzó el ataque de Hamas, buscó refugio en una estructura reforzada en el lugar del festival, donde conoció a Or Levy y su esposa, Einav, entre otros. Hersh Goldberg-Polin en cautiverio en Hamás. (credit: SECTION 27A COPYRIGHT ACT)

“Hersh y Or no se conocían antes del 7 de octubre”, explicó Jon. “Se conocieron en el ‘refugio de muerte’ y pasaron juntos por esa experiencia traumática. Gracias al heroísmo de Aner Shapira, sobrevivieron a esa terrible mañana y fueron secuestrados juntos a Gaza. No sé si Or y Hersh estuvieron juntos en cautiverio en algún momento, pero de alguna manera, Or inmediatamente pensó en preguntar por Hersh en sus primeros momentos de libertad.”

El 24 de abril de 2024, Hamás publicó un video de Goldberg-Polin en cautiverio, mostrando su brazo izquierdo amputado. Para el 1 de septiembre, su familia recibió la confirmación de su muerte después de que su cuerpo fuera encontrado en Gaza junto a los restos de otros cinco rehenes: Eden Yerushalmi, Uri Danino, Alex Lobanov, Almog Sarusi y Carmel Gat. Se determinó que habían sido ejecutados por Hamás pocos días antes.

"No hay necesidad de explicar lo desafiante que es este momento", dijo Jon Polin. "Todas las familias de rehenes, no solo mi esposa y yo, hemos estado corriendo por todo el mundo desde el 7 de octubre, hablando con cada líder global, y estamos profundamente decepcionados de que nadie en el mundo pudiera ayudarnos a liberar a los rehenes. Estábamos seguros de que en la primera semana de la guerra, escucharíamos de los líderes mundiales que todos los rehenes debían ser liberados. Eso no sucedió entonces, y tampoco está sucediendo ahora.

"Ahora sabemos que la única persona en el mundo que puede marcar la diferencia en el Medio Oriente es el Presidente Donald Trump. Tenemos una demanda clara y fuerte para el Presidente Trump: no aceptaremos un acuerdo gradual. Exigimos que todo se resuelva de una vez, esta semana. Traiga a los 76 rehenes a casa, ponga fin a la guerra y luego, como nación, podemos comenzar el difícil proceso de recuperación nacional".

A medida que el segundo acuerdo de liberación de rehenes se finalizó el mes pasado, era imposible no pensar en el hecho de que si Hersh todavía estuviera vivo, él habría sido uno de los liberados.

"Es una oportunidad perdida colosal. Todos sabemos que este acuerdo podría haberse hecho en verano. Incluso antes de mayo de 2024, era posible. En agosto, escuchamos al ministro de Defensa, al jefe de Estado Mayor de las FDI y a otros funcionarios de seguridad decir que debíamos aprovechar este acuerdo, pero no sucedió. Sabemos lo que pasó después de ese fracaso: Hersh y otros cinco rehenes fueron asesinados".

"A lo largo de todo el período de cautiverio, mes tras mes, le dijimos a los tomadores de decisiones que como líderes, debían entender que mientras los rehenes estuvieran retenidos, corrían el riesgo de ser ejecutados en cualquier momento. No nos escucharon y desestimaron nuestras preocupaciones. Trágicamente, eso es exactamente lo que le sucedió a Hersh. Vemos este inmenso fracaso como una lección para aprender. Esto no debe volver a ocurrir en otra familia. Debemos traerlos a todos de vuelta ahora. Después de eso, podemos discutir quién es responsable y a quién culpar".

¿Qué les da a usted y a su esposa la fuerza para seguir luchando por los rehenes?

"Como familia, hemos experimentado lo peor imaginable. Hemos pagado el precio más alto, y conocemos este dolor y vivimos con él cada momento de cada día. Deseamos desesperadamente que ninguna otra familia sienta lo que sentimos. Amamos al pueblo de Israel, sacamos fuerza de ellos, y vemos cuánto apoya el público a los rehenes y al acuerdo.

"Debemos traer a todos los rehenes a casa, cada uno de ellos. Eso es lo que importa ahora. No deberíamos sorprendernos por lo que estamos viendo y escuchando sobre el cautiverio de Hamas, hemos sabido todo esto desde agosto pasado cuando se devolvieron seis cuerpos. Espero que aprendamos de esto y saquemos las conclusiones correctas".

La historia de Aner Shapira

Como se mencionó, una de las primeras peticiones de Or Levy al regresar fue encontrarse con los padres de Aner Shapira, quien había salvado su vida y la de muchos otros en el refugio. Shapira, de 22 años, se había parado en la entrada del refugio esa mañana, atrapando y lanzando de vuelta granadas que los terroristas arrojaban adentro. Logró desviar ocho granadas antes de que los terroristas le dispararan un RPG, matándolo.

"La noticia del regreso de Or de su cautiverio en manos de Hamas llenó de gran alegría a mi esposa, Shira, y a mí", dijo Moshe Shapira, el padre de Aner. "Estamos felices de que haya regresado a casa, de que haya vuelto con su hijo, Almog. Cuando Aner corrió a salvar a quienes estaban en el refugio, sabía cuál podría ser el precio. Sabía que si algo le sucedía y no sobrevivía, alguien más seguiría viviendo gracias a él. Y ahora, otra persona que sobrevivió gracias a la valentía de Aner ha regresado a casa, y eso es profundamente conmovedor y alegre."

"Por supuesto [mi esposa y yo estamos ansiosos por conocer a Or cuando sea el momento adecuado]. Lo conoceremos cuando esté listo, sin presiones. Nos conmovió mucho que pensara en Aner. La madre de Or, Geula, también habló sobre Aner. Ahora, lo más importante es que Or encuentre una rutina, descanse y se recupere, para procesar su nueva realidad. Ha pasado por experiencias inimaginables y enfrenta un largo y complejo camino por delante. Después de eso, estaríamos muy felices de conocerlo."

En cuanto a cómo están sobrellevando la pérdida de su hijo, dijo: "El golpe más grande llegó la semana en que nos dijeron que Aner había sido asesinado. Ese fue el golpe más terrible que unos padres pueden recibir. Después de eso, sufrimos otros golpes dolorosos, incluyendo enterarnos de que Hersh fue asesinado en los túneles de Hamas. Teníamos tantas esperanzas de que Hersh sobreviviera, y nuestros corazones se rompieron cuando lo mataron.

"Cuando los rehenes regresan con vida, especialmente aquellos que estaban en el refugio, como Or, nos traen momentos de luz, en todos los sentidos de la palabra, dentro de la oscuridad y la pérdida que nos rodean. Estos momentos traen algo de alegría, pero la pérdida devastadora de un hijo, es algo de lo que nunca se recupera. Intentamos aferrarnos a estos momentos de luz en esta realidad."

Al final de la conversación, Shapira tenía un mensaje: "Debemos traer a casa a todos los rehenes restantes. Sus vidas están en peligro, los están torturando y hambriento. Es espantoso. Lo más urgente ahora es traerlos a casa."