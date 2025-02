El hombre que coronó al Rey Bibi ahora quiere destronarlo - exclusiva

El magnate minero australiano Joseph Gutnick, quien acuñó el eslogan "Netanyahu es bueno para los Judíos", ahora quiere que el Primer Ministro Benjamin Netanyahu se retire.

Gutnick, quien solía ser un amigo cercano y confidente de Netanyahu, dijo en una entrevista con The Jerusalem Post que ya no lo apoya y cree que Netanyahu no es la persona adecuada para ser primer ministro.

Escogiendo un modelo empresarial para explicar su cambio de actitud, Gutnick, quien actualmente está visitando Israel, dijo: "Cuando eres el CEO de una empresa en cualquier tipo de negocio, y la empresa no funciona bien, el CEO renuncia".

Gutnick acusó a Netanyahu de procrastinación repetida en tomar medidas contra Hamas y retrasos continuos en establecer una Comisión Estatal de investigación sobre lo ocurrido el 7 de octubre de 2023, específicamente, por qué ocurrió, quién fue responsable, quién renunció y por qué, y, lo más importante, por qué el gobierno bajo Netanyahu no ha asumido la responsabilidad y ha permitido durante mucho tiempo una política palestina de pagar por matar.

"Él fue el responsable de lo que ocurrió en Gaza y de las oportunidades perdidas para normalizar las relaciones con Arabia Saudita", declaró Gurnick. "Ha dado demasiadas excusas".

Gutnick continuó diciendo que Netanyahu nunca acepta responsabilidad por fallas o fracasos y siempre culpa a alguien más.

La razón principal del conflicto entre Gutnick y Netanyahu fue que el primer ministro "no tolera a quienes están en desacuerdo con él. Me llamaba su alma gemela hasta que estuve en desacuerdo con él. Solíamos discutir todo el tiempo. Ha cometido error tras error".

En la opinión de Gutnick, sería en el mejor interés de Israel y de la judería mundial que se convoquen nuevas elecciones en Israel lo antes posible.

Consciente de la creciente popularidad de Likud según encuestas realizadas por encuestadores profesionales, Gutnick propone que Netanyahu sea destituido por Likud y que luego se realicen elecciones. "No merece ser primer ministro".

Negativa a nombrar posible sucesor

Gutnick se negó a nombrar un posible sucesor, afirmando únicamente que debería ser alguien de la derecha política que no crea en una solución de dos estados para el conflicto israelí-palestino, pero sí crea en tratar a los palestinos de manera justa y otorgarles los mismos derechos que a los israelíes judíos, siempre y cuando los palestinos sean leales a Israel.

Su modelo a seguir es el fallecido primer ministro Yitzhak Shamir, a quien describió como un idealista y un hombre de principios, mientras que Netanyahu "tiene su propia agenda".

En cuanto a un futuro primer ministro, "hay muchas personas buenas", dijo, pero insistió en que sería injusto que él nombrara a alguien. Hace varios años, consideró a Ayelet Shaked como posible sucesora cuando Netanyahu eventualmente se retirara de la política, pero ya no lo hace.

A pesar del aumento global del antisemitismo, Gutnick duda de que a Netanyahu le importe mucho la diáspora judía. "Ignora a los judíos en la diáspora excepto a aquellos que están de su lado".

Independientemente de qué lado estén, Gutnick señaló que cada judío en el mundo se ve afectado por lo que sucede en Israel. Esto ha sido dolorosamente obvio desde la masacre del 7 de octubre por parte de Hamas.

Además de todo lo relacionado con la catástrofe del 7 de octubre, Gutnick está enojado con Netanyahu por no mostrar aprecio hacia el fallecido Lubavitcher Rebbe, a quien Gutnick llevó a Netanyahu a conocer en 1996 antes de su primer mandato como primer ministro.

"¿Dónde has estado desde 1996?", pregunta. "¿Por qué no has visitado la tumba del Rebbe?"

La pregunta es particularmente pertinente ya que los jabadniks de todo el mundo están conmemorando el 75 aniversario de Menachem Mendel Schneerson sucediendo a su suegro como líder mundial de los jasidim de Jabad. Cuando Gutnick llevó a Netanyahu a conocer al Rebbe, no fue solo por estar en presencia de un gran hombre. Fue para recibir consejo. Hay innumerables historias de éxito individual resultantes de personas que siguieron los consejos dados por el Rebbe.

Gutnick mismo es uno de ellos.

Un rabino ordenado de Jabad, trabajó como maestro hasta que el Rebe le aconsejó cambiar de rumbo e ingresar en la minería.

Hasta cierto punto, Netanyahu le debe su carrera política al Rebe Lubavitch.

De hecho, en sus primeros años en el cargo, fue un excelente y exitoso primer ministro, pero luego en la percepción de Gutnick. Comenzó a creer que "nadie más podría dirigir el país", y que él era el más adecuado.

"Netanyahu aplasta a cualquiera con talento de liderazgo".

Gutnick también desestima al Ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer, a quien ve como un oportunista que actúa por conveniencia política y sirve como lacayo de Netanyuhu, quien siempre hará lo que Netanyahu desee.

Gutnick deja claro que las opiniones que expresa en Israel son como un emisario designado del Rebe pero no como parte del liderazgo de Jabad. Jabad tiene sus propios líderes en Israel, y aunque Gutnick ha sido un generoso donante de varios proyectos de Jabad, principalmente en Jerusalén y Galilea, no interfiere en nada de lo que Jabad está haciendo en Israel.

Sin embargo, como filántropo conocido que ha donado millones de dólares para facilitar proyectos en Israel, él siente que tiene derecho a expresar su opinión, aunque no el derecho a votar, porque no vive en Israel.

A pesar de que le importa la liberación de los rehenes que aún están en cautiverio en Gaza, y está horrorizado al enterarse del sufrimiento de aquellos que han sido liberados, él piensa que es incorrecto ceder ante los terroristas o hacer concesiones a ellos.

Él cree en la pena de muerte para los terroristas.

No puede reconciliarse con la idea de que asesinos, violadores y secuestradores sean liberados.

En esta etapa, nadie conoce las consecuencias de eso, él concedió, "pero lo sabremos en unos años después de dejarlos salir".

Dado el desatino que permitió la incursión de Hamas, Gutnick dijo que fue un milagro que no penetraran más.

Al preguntarle sobre la resistencia haredí al servicio militar, Gutnick dijo que se necesita a alguien como el Rey Salomón para resolver ese problema.

Preguntado si, al igual que otras personas de considerable riqueza, había dado regalos a los Netanyahu, dijo que no quería ir por ese camino, pero admitió que muchos años atrás había llevado a Netanyahu, su esposa y sus dos hijos a Australia.

Cuando está en Israel, Gutnick siempre establece su base en Jerusalén. Al igual que muchos que viven en la capital, encuentra inquietante el impulso de la renovación urbana. "Jerusalén no es un lugar para edificios de alta tecnología. Jerusalén está perdiendo la belleza de su carácter", afirmó.

Chabad es prominente dondequiera que haya comunidades judías, especialmente en Rusia y Ucrania. Ante las hostilidades entre los dos países, se le preguntó a Gutnick cómo esto afecta las relaciones de Chabad. Cualquiera que sea el lado que pierda en la guerra entre Rusia y Ucrania, él responde: "Culparán a los judíos".

Gutnick actualmente divide su tiempo entre Melbourne, donde tiene su hogar permanente, y Tasmania, donde tiene nuevos y lucrativos intereses mineros.

Al preguntarle si el antisemitismo es tan virulento en Tasmania como en Melbourne y Sydney, respondió: "Hay personas desagradables en todas partes".