Rabino Dov Landau culpa al sionismo por la guerra y exige dominio árabe en Israel

El Rabino Dov Landau, líder de la Yeshivá de Slabodka y uno de los líderes de la comunidad lituana, pidió que los árabes gobiernen Israel como lo hicieron en el pasado en una transcripción publicada en Kikar el viernes.

Reminisciendo, dijo, "Es posible vivir bien con los árabes sin un estado".

Abogó por el gobierno árabe sobre Israel, diciendo: "Sería bastante bueno si los árabes gobernaran aquí; la mejor situación, si los árabes gobernaran, los respetarían (a los sionistas), no interferirían con ellos, traerían dinero al país - los árabes aman el dinero".

Dijo que si los judíos hubieran sido sumisos ante el Rey Faisal hace más de 90 años, el conflicto no habría ocurrido. "Si los árabes hubieran recibido ese trato, la situación habría sido diferente. También hicieron que los árabes nos odiaran a nosotros".

"Nunca antes los árabes han sido tan odiados en todo el mundo", continuó. "Algún día pararán; ya es imposible creer en ellos; tal vez se podrían haber hecho enormes concesiones. No sé qué decir, políticamente, no sé, y lo que no entiendes no debería ser hablado."

El rabino Dov Lando durante una reunión para discutir el reclutamiento de judíos ultraortodoxos en las FDI en la ciudad ultraortodoxa de Bnei Brak, 5 de abril de 2024. (credit: SHLOMI COHEN/FLASH90)

Atacando a los sionistas religiosos

Landau atacó a los sionistas religiosos y a sus rabinos en respuesta a una pregunta de un rabino visitante.

Los rabinos llegaron a preguntarle a Landau si el estudio de la Torá había salvado a Israel de los árabes. Un rabino se quejó de los muchos jóvenes que estaban "entregando sus almas" y muriendo para "proteger al pueblo y la tierra".

Landau respondió, diciendo que estaban siendo asesinados porque sus rabinos (sionistas religiosos) les habían enseñado una "Torá distorsionada".

"Trajeron desastres físicos, no solo espirituales, al pueblo de Israel", dijo en referencia al sionismo, que según él es incompatible con el judaísmo.