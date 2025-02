Yarden Bibas tras su liberación: "Netanyahu, trae a mi familia de vuelta"

El rehén liberado Yarden Bibas se dirigió al primer ministro Benjamín Netanyahu en su primera declaración oficial el viernes desde su liberación el sábado pasado.

"Netanyahu, ahora me dirijo a ti con mis propias palabras, que nadie me dictó: Devuélveme a mi familia. Devuélveme a mis amigos. Trae a todos a casa", dijo.

Fue liberado junto a los rehenes Ofer Kalderon y Keith Siegel después de haber sido retenidos en la Franja de Gaza durante 484 días. La esposa de Bibas, Shiri, y sus dos hijos, Ariel y Kfir, siguen en cautiverio en Gaza.

"Mi luz sigue allí, y mientras estén allí, todo aquí está oscuro", dijo sobre su familia. "Gracias a ti, fui devuelto, ayúdame a traer la luz de vuelta a mi vida".

Unidad del pueblo israelí

Además, en su declaración, Bibas también dijo que no se había dado cuenta de la gran magnitud y fuerza de la unidad del pueblo israelí en tiempos de desastre.

El rehén israelí liberado, Yarden Bibas, que fue capturado durante el mortífero ataque del 7 de octubre de 2023 por Hamás, mira por la ventana mientras viaja a un hospital en helicóptero, en esta foto obtenida por Reuters el 1 de febrero de 2025. (credit: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS)

"El 7 de octubre de 2023, fui secuestrado/a en Israel. El 1 de febrero de 2025, regresé a un país diferente.

"Quiero agradecerles por la fuerza que le dieron a mi familia y amigos. Me contaron todo lo que hicieron por mí y mi familia, y 'gracias' no es suficiente para expresar mi gratitud hacia ustedes". Luego pidió, después de ver lo que describió como la unidad de nuestra increíble nación, "no esperar hasta el próximo desastre para estar unidos".

Bibas también agradeció al ejército israelí, llamándolos "héroes, cada uno de ustedes". Luego animó a todo el público israelí a no detenerse y "seguir luchando para traer de vuelta a todos".