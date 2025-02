Isaac Herzog critica a la BBC por su "falsa equivalencia" entre rehenes y prisioneros palestinos

El presidente Isaac Herzog dijo el domingo que la BBC está haciendo comparaciones engañosas entre terroristas de Hamas en prisiones israelíes e inocentes rehenes israelíes secuestrados y retenidos en Gaza.

Speaking to @bbclaurak, President @Isaac_Herzog's slams BBC's false equivalence between Hamas terrorists & Israeli hostages, calling it "outrageous and preposterous," noting Israel is a democracy, in which even the terrorist prisoners receive full rights under the law. pic.twitter.com/Hrusr9VUfS