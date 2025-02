Or Levy se reencuentra con su hijo de tres años tras 491 días de cautiverio en Gaza

Or Levy, ahora de 34 años, estaba asistiendo al Festival de Música Nova el 7 de octubre con su esposa de 32 años, Eynav. Los terroristas invasores mataron a Eynav y secuestraron a Or a Gaza, donde ha estado cautivo durante el último año. Regresó a Israel el sábado en la quinta ola de liberaciones de rehenes en la primera fase del acuerdo.

La familia de Levy dijo que el estado en el que fue liberado ha sido difícil de aceptar.

"Nuestros corazones tiemblan y nuestras mentes luchan por comprender la vista de Or, que ha regresado a nosotros en un estado tan devastador", dijo la familia. "Su rostro atestigua el infierno que sufrió durante 491 días en manos de los monstruos de Hamas."

"Las palabras apenas pueden contener la intensidad de las emociones que estamos experimentando en este momento: alegría, alivio y felicidad junto con un profundo dolor por el tiempo que nos fue robado. Lo abrazamos más fuerte de lo que nunca lo hemos hecho, y todavía es difícil creer que realmente está aquí. Esperamos ansiosamente el momento en que Almog y Or finalmente se reúnan, un abrazo que hemos anhelado con cada aliento", dijeron. "En medio de estas emociones, nuestros pensamientos se vuelven hacia Einav, de bendita memoria, madre de Almog, quien fue asesinada en ese día maldito. Su pérdida ha dejado un vacío enorme en todos nuestros corazones. Creemos que ella está observando desde arriba, feliz de ver a Almog finalmente recibiendo el abrazo de su padre. Su memoria y su forma siempre nos guiarán."

La familia también agradeció a aquellos que ayudaron a allanar el camino para el regreso de Levy.

(De izquierda a derecha, en el sentido de las agujas del reloj): Or Levy, Ohad Ben Ami y Eli Sharabi se reúnen con sus familiares en Israel, 8 de febrero de 2025. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

El 7 de octubre

Levy y su esposa acababan de llegar al festival minutos antes de que comenzara el ataque y huyeron rápidamente tras escuchar las sirenas sonar. Los dos se encontraron en el ahora tristemente famoso 'refugio de la muerte'.

El cuerpo de Eynav fue descubierto cuatro días después de la masacre, según contó la familia de Or al National Post.

Or regresó a casa con su hijo de 3 años, Almog, como parte de la primera fase de un nuevo acuerdo de cese al fuego por rehenes.

Levy fue liberado junto a Ohad Ben Ami y Eli Sharabi. Los tres parecían débiles, asustados y frágiles.

Después de su primera aparición en Deir al-Baleh, el Foro de Familias de Rehenes dijo: "Las imágenes angustiosas de la liberación de Ohad, Eli y Or sirven como otro recordatorio vívido e innegable: ¡el tiempo se agota para los rehenes!

Debemos traer a todos a casa, a cada uno de ellos. ¡Ahora!"

Antes de ser llevado, Or encontró tiempo para hacer una última llamada a sus padres - entre las últimas palabras que escucharon fueron "Mamá, no quieres saber lo que está pasando aquí".

Michael Levy, hermano de Or, le dijo a The Media Line que las imágenes publicadas de los ataques mostraban que Or fue llevado a Gaza en relativamente buen estado de salud junto al cautivo asesinado estadounidense-israelí Hersh Goldberg-Polin.

Preocupaciones por Or

En la entrevista de noviembre de 2024, Michael dijo que las FDI creían que Or estaba vivo, pero la familia sigue preocupada por su bienestar.

“Or mide casi 1.90 metros y no puedo imaginar cómo debe ser para él en esos túneles”, dijo Michael. “También sabemos que vio cómo asesinaban a su esposa, algo que de por sí sería muy traumatizante”.

“Aún creo que mi hermano regresará, pero cada día se hace más difícil. Mi vida todavía está congelada el 7 de octubre de 2023. Mi familia apenas me ve, y no puedo avanzar hasta que Or regrese”, explicó. “Esto no se trata de política. Se trata de seres humanos, personas con sueños y esperanzas que quieren vivir en paz. Almog es un niño de tres años que solo quiere a su papá. No odio a nadie, ni a los palestinos ni a nadie más. Solo quiero a mi hermano de vuelta. Liberar a los rehenes es el primer paso hacia la paz”.

Según informó Michael a varios medios de comunicación, la ausencia de Or y Eynav ha sido devastadora para su hijo Almog. Al parecer, Almog estalla en lágrimas al escuchar las palabras "mamá" y "papá" y con frecuencia pregunta cuándo podrá regresar de la casa de sus abuelos a su hogar familiar.