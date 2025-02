Trump amenaza con romper el acuerdo de alto al fuego tras ver a los rehenes israelíes demacrados

El presidente Trump dijo el domingo que estaba perdiendo la paciencia con el acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamas después de ver imágenes del grupo terrorista palestino liberando a rehenes israelíes durante el fin de semana, cuya apariencia comparó con la de supervivientes del Holocausto.

"Parecen supervivientes del Holocausto. Estaban en condiciones horribles. Estaban demacrados", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One camino a Nueva Orleans para asistir al Super Bowl. "No sé cuánto tiempo más podremos soportar eso... en algún momento perderemos la paciencia".

La reacción de Trump al ver imágenes de los tres rehenes, que aparecieron demacrados tras su liberación el sábado, generó incertidumbre sobre el destino del acuerdo dado que 76 rehenes aún permanecen en Gaza. También se produjo días después de que el presidente pidiera la expulsión de los palestinos de Gaza y que Estados Unidos tomara control de ella.

"Yo sé que tenemos un trato ... siguen llegando y siguen llegando ... pero están en muy mal estado", dijo Trump sobre los rehenes israelíes.

Or Levy, Ohad Ben Ami y Eli Sharabi aparecieron el sábado por la mañana, luciendo muy débiles con rostros hundidos, y recibieron muchos comentarios similares tanto en redes sociales como de funcionarios del gobierno israelí.

La Oficina del Primer Ministro (PMO) declaró que "las impactantes imágenes que hemos visto hoy no quedarán sin respuesta".

El presidente Isaac Herzog agregó: "¡Esto es lo que parece un crimen contra la humanidad!"

El Coordinador de los Rehenes y los Desaparecidos, General de Brigada (R) Gal Hirsch, declaró que Israel ve las "reiteradas violaciones" de Hamás con "grave preocupación" y la condición de los rehenes "con aún mayor preocupación", añadiendo que "esto no quedará sin respuesta" en un comunicado publicado en la cuenta oficial de Twitter de la PMO.

For over a year, the entire international community has danced to the tune of the false propaganda of so-called ‘starvation’ in Gaza.But the images don’t lie:Hamas terrorists and other Gaza residents look perfectly fine.The Israeli hostages look like Holocaust survivors and… pic.twitter.com/5wbDcztmtg