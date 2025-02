"Broma de Medio Oriente": Ben-Gvir critica la política de Netanyahu sobre el acuerdo de Gaza

El primer ministro Benjamin Netanyahu cedió a la presión mundial en relación con la ayuda humanitaria suministrada a la Franja de Gaza, dijo el exministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir en una entrevista con Yaki Adamker e Yisrael Cohen en la Radio Kol Barama el domingo.

Critica al primer ministro Benjamin Netanyahu, declarando: "No se puede gobernar basándose únicamente en la presión".

"No es fácil plantarse ante el presidente de EE. UU., pero esperaría que el primer ministro defienda nuestra verdad", señaló.

"Un país no suministra combustible a su enemigo y proporciona ayuda humanitaria que termina en manos de Hamás; quienes votaron a favor lo sabían exactamente lo que estaban haciendo".

"Nos hemos convertido en la broma de Oriente Medio, no estoy seguro de que siquiera nos demos cuenta todavía", dijo Ben-Gvir.

Palestinos desplazados regresan a sus hogares en el norte de la Franja de Gaza a través de la calle Rashid en el mar, en el oeste de la Franja de Gaza, el 5 de febrero de 2025. (credit: Ali Hassan/Flash90)

"He logrado cosas en las prisiones de Israel que no se habían hecho en 30 años. Para mi vergüenza, fui el único en el gabinete que se opuso a permitir la ayuda humanitaria. Donde pude, di un giro de 180 grados", señaló Ben-Gvir.

En cuanto al futuro de la Franja de Gaza, Ben-Gvir llamó a avanzar inmediatamente un plan de migración voluntaria, enfatizando la necesidad de tomar medidas rápidas.

"Necesitamos lanzar una iniciativa hoy mismo para fomentar la migración voluntaria. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que hay tiempo, pero para Israel no hay tiempo", dijo.

Ben-Gvir aborda el regreso al gobierno

Ben-Gvir reiteró que no regresará al gobierno "hasta que avancemos hacia la caída de Hamas", y agregó: "Durante dos años, me dijeron que el fiscal general sería destituido y no ha sucedido. Y ahora, una vez más, solo están haciendo promesas".

Ben-Gvir insistió en que el control sobre el tema debe ser transferido a Otzma Yehudit, su partido de extrema derecha.

"El ministro de migración voluntaria debe provenir de Otzma Yehudit, nos corresponde a nosotros. Cuando el primer ministro me diga que lo quiere, estaré allí", dijo.