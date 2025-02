Trump exige liberar a todos los rehenes antes del sábado o cancelará la tregua en Gaza

Si todos los rehenes retenidos en la Franja de Gaza no son devueltos para el sábado al mediodía, dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el lunes.

"Si todos los rehenes de Gaza no son devueltos para el sábado a las 12 p.m., diría que se cancele el alto el fuego. ¡Que se desate el infierno; Israel puede anularlo!", dijo, señalando que era decisión de Israel.

"Pero en cuanto a mí... yo diría que se cancele, y se acaban las apuestas", agregó. "Todos ellos, no uno a uno, no dos y uno y tres y cuatro y dos".

La declaración de Trump llegó pocas horas después de que Hamas anunciara en su cuenta de Telegram que se cancelaba la liberación de rehenes el 15 de febrero hasta nuevo aviso debido a una violación israelí.

Tras el anuncio, el primer ministro Benjamin Netanyahu consultó con altos funcionarios de seguridad, y el gabinete de seguridad se reunirá más tarde el martes por la mañana.

PRESIDENT TRUMP: "If all of the hostages are not returned by Saturday at 12 o'clock, I would say cancel it and all bets are off... All of them. Not in drips and drabs." pic.twitter.com/MozJATMKRy