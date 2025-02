Más allá de los titulares: El Israel que no aparece en las noticias

¿Cuál es tu respuesta a la realidad?

Estoy escribiendo desde el avión, camino a Nueva York, para encontrarme con más judíos que fueron afectados por los eventos del 7 de octubre, y que están despertando y cambiando.

Y esto es exactamente lo que vemos al comienzo de nuestra porción de la Torá, Parashat Yitro: Todo el mundo escuchó sobre el Éxodo de Egipto. Todos hablaban de ello. Pero hubo una persona que se levantó y hizo algo.

Parashat Yitro comienza, "Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moshe e Israel su pueblo."

Yitro escucha sobre la transición de la esclavitud a la libertad, sobre las nuevas noticias en el mundo, y no permanece indiferente. Escucha, interioriza y toma acción: "Y Yitro, suegro de Moshe, vino."

Yitro deja su hogar y se une al pueblo de Israel.

Muchos comentaristas hablan sobre la capacidad de Yitró para escuchar. La Torá misma cuenta cómo muchas naciones escucharon sobre el Éxodo de Egipto, cómo quedaron asombradas y aterrorizadas. Millones de personas en Medio Oriente siguieron el drama. ¿Les inspiró a cambiar? ¿A hacer algo? No. Solo Yitró se sumergió profundamente para entender lo que todo esto significaba para él. No sólo escuchó, sino que cambió. Los rehenes liberados Or Levy (izquierda), Eli (Eliyahu) Sharabi (centro) y Ohad Ben Ami (derecha), antes (arriba) y después (abajo) del cautiverio de Hamás, 8 de febrero de 2025. (credit: Canva, GPO, Hostages Families Forum, REUTERS/Hatem Khaled)

Estamos bombardeados con enormes cantidades de información compitiendo por nuestra atención cada día. Todos los días, escuchamos innumerables noticias diferentes. Tanto está sucediendo ahora mismo. La historia de Yitró plantea una pregunta: ¿Qué hacemos con lo que escuchamos?

El rostro del mal absoluto

"El Señor le dijo a Moshé, 'Registra esto como un memorial en el libro... que ciertamente borraré el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos... una guerra para el Señor contra Amalek de generación en generación'".

Estos versículos se leyeron en sinagogas de todo el mundo el último Shabat, y son un recordatorio importante: Hamas, la encarnación del mal absoluto, no es solo el enemigo de Eli Sharabi, Ohad Ben Ami y Or Levi, los cautivos que regresaron a Israel el último Shabat. Hamas no es solo el enemigo del pueblo de Israel. El Amalek de cada generación es el enemigo de Dios. Es el enemigo de todo lo que es bueno y sagrado en este mundo. El enemigo de la vida.

El último Shabbat, con la liberación de los rehenes desnutridos y frágiles, recibimos un pequeño recordatorio de lo que sucedió aquí el 7 de octubre, y lo que sucede cada vez que el mal absoluto tiene éxito en cumplir sus planes.

Entonces, ¿qué hacemos? Debemos prestar mucha atención a lo que precede a la llegada de Amalec. En la porción de la Torá, leemos acerca de quejas y disputas entre el pueblo judío, sobre la falta de fe, el cansancio y la debilidad. Es sorprendente cuando uno toma nota del versículo que precede al relato del ataque de Amalec: "Y llamó al nombre del lugar Masá y Meribá, por la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor, diciendo: ¿Está el Señor en medio de nosotros o no?"

De la contienda, la confusión y la duda de si Dios está con nosotros, Amalec aprovecha la oportunidad y ataca. En otras palabras, el enemigo real de Amalec es nuestra fe compartida, nuestra fuerza, nuestra resistencia. Y así es como lo combatimos.

Un sueño realizado

Sima Hajaj y su esposo Yakir, padres de tres hijos, habían acariciado juntos durante mucho tiempo un sueño: dedicar un rollo de la Torá. Sin embargo, este sueño siempre les había parecido inalcanzable. Hace aproximadamente tres años y medio, sus vidas dieron un giro drástico cuando a Sima le diagnosticaron cáncer, lanzándolos a un agotador viaje de tratamientos y cirugías. La pareja mostró una profunda unidad ante la adversidad, cada uno asumiendo el liderazgo de diferentes aspectos para encontrar rápidamente soluciones.

Durante una de sus conversaciones edificantes en medio de las pruebas, hicieron un compromiso el uno con el otro de que si superaban el cáncer, cumplirían su antiguo sueño de dedicar un rollo de la Torá. En sus momentos más oscuros, Sima encontraba consuelo y fuerza al visualizar la procesión de la Torá; imaginaba a sus hijos bailando, observadores mirando desde las ventanas y el sonido de los autos tocando el claxon en celebración. Esta visión de alegría y elevación comunitaria la mantenía en pie.

Un año después del diagnóstico de Sima y tras la fase más intensa de recuperación, la pareja organizó una comida de Acción de Gracias. En un gesto espontáneo durante el evento, Yakir invitó a un escriba de la Torá, Eliyahu Aton, para comenzar a escribir un rollo de la Torá. Cuando le preguntaron sobre la dedicación de la Torá, Yakir declaró que era "¡Por el bien de los vivos!" Ese día marcó un renacimiento para Sima.

Después de que se completara el rollo de la Torá, surgió una oportunidad inesperada cuando un amigo de la comunidad de Talmei Yosef, ubicada a siete kilómetros de la frontera de Gaza, les informó que el rollo de la Torá de su comunidad había sido descalificado y necesitaban uno nuevo. Por casualidad, la Torá, escrita "por el bien de los vivos", encontró un nuevo hogar en el momento adecuado.

La ceremonia de dedicación de la Torá se convirtió en un evento significativo y profundo, especialmente marcado por la presencia de Sigal Kraunik y sus hijos. El esposo de Sigal, Arik, ex oficial de seguridad del Kibbutz Be'eri y uno de los primeros en caer defendiendo a otros el 7 de octubre, imbuió la ocasión con una resonancia emocional profunda. Así, un sueño compartido por dos jóvenes de dieciocho años trajo luz a sus vidas y a los demás, dos décadas después.