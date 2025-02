Hamás amenaza con retrasar la liberación de rehenes: Israel debe responder con fuerza

“Hamas está jugando con el tiempo, y los rehenes son su carta principal para sobrevivir. Israel debe responder decisivamente. De lo contrario, nos encontraremos enfrentando demandas interminables”, advirtió Yossi Amrosi, ex alto funcionario del Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel), conferencista en asuntos actuales y autor, en una entrevista con Maariv el martes.

Hamas afirmó el lunes que Israel no cumplió con varios términos acordados, incluido el número de camiones de ayuda y combustible que ingresan a Gaza. Sin embargo, Amrosi desestimó estos reclamos como falsos.

“Incluso los mediadores mismos testifican que Israel cumplió con todas las condiciones establecidas, incluida la liberación cuidadosa de terroristas palestinos e incluso la evacuación del corredor de Netzarim, que fue uno de los mayores logros militares de las FDI en la guerra.”

¿Por qué emitió Hamas un ultimátum ahora?

Más allá del intercambio de acusaciones, surge una pregunta crucial: ¿por qué Hamas eligió este momento para tal ultimátum y qué consideraciones estratégicas hay detrás?

Amrosi delineó varias posibles motivaciones, siendo la principal la creciente confianza de Hamas tras los acontecimientos recientes. La posición fortalecida de la organización se debe a varios logros en el terreno. Ohad Ben Ami, rehén retenido en Gaza desde el mortífero atentado del 7 de octubre de 2023, es liberado por terroristas de Hamás en el marco de un alto el fuego y un acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel en Deir Al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza (credit: REUTERS/Ramadan Abed)

“Hamas se ve a sí misma como habiendo alcanzado ganancias significativas: Israel evacuó el corredor de Netzarim, miles de camiones de ayuda están entrando en Gaza, el cruce de Rafah ha reabierto, y también hay respaldo iraní, que se intensificó después de las reuniones de líderes de Hamas en Teherán”, señaló Amrosi.

¿Respuesta al plan de Trump?

La acción también podría servir como respuesta al plan del ex presidente de EE. UU. Donald Trump para que EE. UU. se haga cargo de la Franja de Gaza.

“Hasta ahora, Hamas apenas ha respondido al plan de reubicación palestino presentado en EE. UU., pero ahora podrían ver una oportunidad para declarar: ‘Estamos aquí y no nos vamos a ninguna parte’”, dijo Amrosi.

Además, Hamas probablemente esté considerando la aparente renuencia del Primer Ministro Benjamin Netanyahu a avanzar a la siguiente fase de la guerra.

“Hamas comprende bien la presión política dentro de Israel y la oposición de la coalición a continuar la guerra. Estima que Netanyahu no avanzará a la siguiente fase, por lo que está tratando de presionarlo públicamente a través de las familias y el público israelí”, dijo.

La estrategia también refleja la necesidad táctica de Hamas de tiempo para reconstruirse y fortalecerse.

“Hamas tiene un interés claro en extender las negociaciones tanto como sea posible. Para ellos, el tiempo es su recurso más preciado, y utilizan cada minuto para rehabilitar la infraestructura, reconstruir sus fuerzas, reunir armas y prepararse para la próxima ronda de combates”, dijo Amrosi.

Opciones de Israel

Amrosi identificó dos opciones principales para Israel. La primera sería ceder a las demandas de Hamas, lo cual advirtió que sentaría un precedente peligroso.

“La primera opción es decir, ‘Lo siento, Hamas, tienes razón’, y cumplir con sus demandas para avanzar en el acuerdo. Esto sería un desastre estratégico que conduciría a más ultimátums en el futuro.”

La segunda opción implica mantener una postura firme mientras se aplica contrapresión.

"Israel debe aclarar que no ha violado ningún término del acuerdo y activar a mediadores, especialmente a Estados Unidos, para presionar a Hamas a que regrese a los acuerdos originales. Si esto no funciona, debería presentar su propio ultimátum: si el trato no se realiza, la lucha se reanudará con mayor intensidad".

Rompiendo el patrón

En sus observaciones finales, Amrosi enfatizó que "Israel tiene suficientes herramientas para aplicar presión, y debe usarlas. Hamas ve a los rehenes como su arma estratégica más importante, y si no dejamos claro que hay un precio por esto, nos encontraremos enfrentando retrasos interminables. Hamas cuenta con la presión pública en Israel para vencer al gobierno. La pregunta es si Israel logrará romper este patrón o seguirá siendo arrastrado por él".