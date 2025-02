¿Puede Israel independizarse de su dependencia de armas de EE.UU.?

El 6 de enero, la Comisión Nagel proclamó oficialmente que Israel debe fabricar y producir de forma independiente más de sus armamentos esenciales en un esfuerzo por transformar el establecimiento y la estrategia de seguridad nacional de Israel en la próxima década.

Este es un punto que muchos funcionarios y expertos en defensa han señalado desde que EE. UU. congeló algunos envíos de armas a Israel en mayo de 2024 debido a la invasión de Rafah en Gaza.

Sin embargo, en su conferencia de prensa del 6 de enero, el exjefe del Consejo de Seguridad Nacional, el general de brigada (res.) Prof. Yaakov Nagel, no indicó cómo podría gestionarse tal revolución.

Aunque pocos observadores podrían estar en desacuerdo con la idea de que tener más independencia en armas sería un desarrollo positivo, fuentes de defensa de alto nivel en el pasado han dicho que ciertos cambios podrían llevar un par de años, otros podrían tomar cerca de una década, y otros podrían no ser factibles en absoluto.

El ex subdirector del Consejo de Seguridad Nacional, Chuck Freilich, dijo al Jerusalem Post: "La relación entre EE. UU. e Israel plantea preguntas más amplias sobre la independencia, incluso desde antes de la fundación de Israel. Nos gustaría ser lo más independientes posible. Nadie quiere ser dependiente.

Asistentes examinan una munición de merodeo Uvision Hero-400 en el stand de Mistral Group, Inc. en la Semana de las Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF) para empresas de defensa, en Tampa, Florida, EE.UU., el 7 de mayo de 2024. (credit: Reuters/Luke Sharrett)

"Al mismo tiempo, no podemos producir todo y no es económicamente rentable", dijo.

"Si desarrollamos un buen producto o un buen precio, entonces está bien. Y a veces hay algún otro país que vende un producto de defensa, como India, o podría haber algún otro desarrollo conjunto". (Informes extranjeros han discutido la cooperación entre Israel y Singapur en ciertas áreas de defensa).

Además, él afirmó: "Tal vez también deberíamos tener un inventario más grande de diferentes tipos de proyectiles porque hay escasez a nivel mundial.

"Pero tenemos dependencia en todas las áreas. No se trata solo de municiones y armamento: Hay todo tipo de plataformas que necesitamos. Incluso si producimos más de nuestras propias bombas, todavía necesitamos obtener los aviones de EE. UU. para poder volar, por lo que no hemos reducido realmente nuestra dependencia de EE. UU. solo produciendo más bombas", dijo.

"Hablamos una vez sobre construir nuestros propios aviones y eso realmente nos arruinó," dijo el ex jefe adjunto del NSC. "Solo alrededor de seis países en el mundo producen sus propios aviones de combate. Los precios de producción solo se vuelven más y más exorbitantes. Incluso los europeos 'cooperan' y compran a los Estados Unidos. Nosotros definitivamente no podemos" construir aviones por nuestra cuenta.

Freilich se refería al período de 1980-1987 cuando Israel exploró "el proyecto Lavi," que el ex ministro de Defensa Ezer Weizman había soñado que ayudaría a Israel a ser independiente en el desarrollo de sus propios aviones.

Sin embargo, el gobierno terminó el programa en 1987, a pesar de muchos éxitos incluso hasta la etapa de prueba de vuelo, decidiendo que una combinación de haber alcanzado el límite del presupuesto de defensa de manera insostenible en alrededor del 18% del PIB y la aparente imposibilidad de competir con las empresas de defensa estadounidenses en esta área eran demasiado.

"Incluso si fabricamos un avión propio, seguiríamos siendo significativamente dependientes de los estadounidenses: Muchas partes externas como metales y componentes electrónicos todavía se importan de los Estados Unidos," aclaró el Dr. Shmuel Even en una publicación en el sitio web de la fuerza aérea en 2015. "Fabricar un avión israelí definitivamente beneficiaría al mercado laboral israelí, pero las posibilidades de vender grandes cantidades del avión son bastante bajas debido a la dura competencia con las industrias estadounidenses."

Frelich continuó, "Incluso el tanque Merkava, que Israel fabricó, su motor proviene de los Estados Unidos. Una vez más, estamos totalmente dependientes.

"La independencia del suministro militar estadounidense es una fantasía", dijo. "También queremos mantener municiones, financiamiento militar, cooperación estratégica y diálogo, y planificación conjunta con los Estados Unidos.

Hay otros aspectos positivos de trabajar estrechamente con Washington, dijo Freilich. "Incluso tuvimos dos operaciones conjuntas luchando juntos el año pasado. Eso nunca había sucedido antes".

En el pasado, teníamos "apoyo diplomático estadounidense, vetos de un paraguas de resoluciones anti-Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU y apoyo para varias capacidades estratégicas que supuestamente tenemos".

Existe "apoyo estadounidense para el proceso de paz: desarrollar relaciones israelíes y normalización con otros países", dijo Freilich, agregando que "Las bombas y municiones son realmente el último punto de nuestra dependencia".

Dijo que el problema solo surge cuando los intereses estadounidenses e israelíes divergen.

"No se trata de independencia armamentística. No atacamos de forma preventiva antes de la Guerra de Yom Kippur o contra el programa nuclear de Irán [al menos hasta ahora] porque teníamos miedo a la reacción estadounidense. Hay 101 cosas que no hacemos por consideraciones estadounidenses. Hay un precio que pagar por ser un pequeño país asediado con recursos limitados”, argumentó el ex jefe adjunto del Consejo de Seguridad Nacional.

"Ningún país puede vivir solo hoy en día. Incluso Inglaterra y Alemania tienen dependencias de seguridad en los EE. UU. No hay almuerzos gratis."

Dijo que el debate se trata principalmente de política populista, aunque reconoció que, "en algunos casos si alguien no nos vende capacidades únicas; podríamos necesitar ciertas especificaciones para las que la industria de defensa de EE. UU. no está preparada. También podría haber una mejor gestión de inventario. La munición es muy escasa en todo el mundo, pero más allá de eso, es un hombre de paja, una fachada."

Vendiendo armas en un mercado difícil

El ex jefe adjunto de las FDI, el Mayor General (res.) Uzi Dayan, también creía que había límites en cuán independiente podía llegar a ser Israel en cuanto a armamento, pero en general era más positivo al respecto que Freilich.

"Algunos dicen que necesitamos más capacidades de fabricación independiente, otros dicen un inventario más grande; son cosas diferentes", dijo Dayan, añadiendo, "No estoy a favor de construir nuestros propios aviones".

"No creo que Israel pueda fabricar todas las armas. Podríamos hacer algunas armas grandes, pero no todos quieren comprar aviones con una estrella judía en ellos. Será difícil fabricar artículos costosos que sean únicos", dijo.

"Nadie compró el tanque Merkava fabricado en Israel. No querían ser conocidos por comprar de Israel y con algunas armas que no se pueden ocultar... Necesitamos comprender nuestros límites en economías de escala", dijo Dayan.

Para fabricar todas las armas, Israel también "necesitaría fabricar chips, simplemente no vale la pena".

Aun así, contrarrestó diciendo que "no es bueno comprar todo en el mercado. Necesitas tener áreas de especialización. Algunos se especializan en alimentos. No hay armas hechas en Italia", pero sí hay armas hechas en Israel.

El ex subdirector de las FDI también puso un énfasis especial en que Israel aumente su inventario de armas, diciendo: "Había inventario: armas que Israel estaba almacenando para la OTAN y el CENTCOM. Nos perjudicó en nuestra propia guerra cuando gran parte de ello fue a Ucrania. No pudimos decir 'no'".

“Donde necesitamos algunos de los mismos artículos que los Estados Unidos y otros países necesitan, podríamos estar produciendo más de los nuestros”, dijo.

“Tomando cosas que son más difíciles de transferir, como los hospitales de campaña. Yo obtendría más preposicionamiento. Israel necesita más inventario. Yo era Jefe de Estrategia del Comando de las FDI. Pensamos en escenarios de una guerra de 40-60 días, pero si necesitas más armamento que eso, entonces ¿qué harás con la artillería?”, preguntó Dayan.

“Con la administración de Trump, habrá ajustes sobre la ayuda que recibimos”, declaró el exjefe adjunto de las FDI. “Queremos más en términos de cantidad y queremos que las armas estén más aseguradas. Nuestra relación con la industria de defensa de los Estados Unidos promete ciertas cosas, pero algunos artículos están bloqueados para su venta a Israel. Habrá un nuevo acuerdo.

“Necesitamos diversificar nuestras ventas y compras, no todo en un único paquete. Necesitamos crear relaciones comerciales de defensa con más países”, argumentó Dayan, para depender menos de los Estados Unidos.

“Ciertos artículos son muy importantes para ser fabricados internamente. Y hay coproducción en los Estados Unidos, por lo que no dañarán a la Cúpula de Hierro y otras cosas similares”, dijo.

"Necesitamos una alianza para la fabricación, líneas de ensamblaje; necesitamos poseer y tener más materias primas necesarias para fabricar ciertos elementos", agregó.

Una publicación del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional que critica el informe Nagel dijo que "aumentar la independencia de municiones de Israel y fortalecer y mover infraestructuras críticas bajo tierra... son todas preocupaciones de seguridad importantes. Sin embargo, sin una evaluación bien fundamentada de los recursos disponibles y los gastos, y sin pautas claras de priorización, siguen siendo poco más que una 'lista de deseos' que no necesariamente se alinea con las realidades económicas".

Dicho de otra manera, la publicación del INSS exigió que Nagel o alguien más explique de dónde vendrán los fondos adicionales para comprar y fabricar armas más costosas, y qué se dará a cambio para hacerlo.

El 7 de enero, el Ministerio de Defensa firmó dos acuerdos importantes con Elbit Systems, por un total de aproximadamente mil millones de NIS (280 millones de dólares), como parte de un esfuerzo estratégico para fortalecer la autosuficiencia y la preparación operativa de las FDI, tanto en municiones como en materias primas.

No ha habido revelaciones sobre cómo esto afectaría al presupuesto de defensa o nacional de manera más amplia y en qué medida estos cambios son suficientes o más probablemente solo un primer pago hacia una mayor independencia en armamento.