Smotrich a Netanyahu: "Da la orden de conquistar Gaza y expulsar a civiles"

El ministro de Finanzas Bezalel Smotrich instó al primer ministro Benjamin Netanyahu el martes por la noche a "dar la orden" de conquistar Gaza y expulsar a sus ciudadanos si Hamas no cumplía con un ultimátum de devolver a todos los rehenes israelíes restantes antes del mediodía del sábado.

"Señor Primer Ministro, le insto, después de una declaración tan moral, simple y clara del presidente Trump, a informar a Hamas inequívocamente: o liberan a todos los rehenes para el sábado - sin más fases, sin más juegos, o se abrirán las puertas del infierno para ellos", dijo el ministro de Finanzas en un comunicado en video.

"Esto significa sin electricidad, sin agua, sin combustible, sin ayuda humanitaria. Solo habrá fuego y azufre de nuestros aviones, cañones, tanques y de nuestros soldados heroicos. Habrá una conquista total de la Franja de Gaza. Todos los gazatíes serán retirados de la Franja continuando con el plan del presidente Trump, se tomará territorio y se aplicará soberanía a él porque este es el precio doloroso que nuestro enemigo comprende".

"Señor Primer Ministro, esta es la única forma de mantener a nuestros rehenes con vida y traerlos a casa lo más rápido posible. Contamos con todo el respaldo internacional en este asunto. Dé la orden", concluyó Smotrich.

Los comentarios surgieron después de que Netanyahu se abstuviera de especificar el número de rehenes que exigía que Hamas devolviera el sábado y solo amenazó con que si Hamas no devolvía "a nuestros rehenes", la guerra se reanudaría. Las declaraciones de Netanyahu se produjeron en un comunicado en video tras una reunión de cuatro horas del gabinete de seguridad.

El ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, jefe del Partido Sionista Religioso, durante una reunión de la facción en la Knesset, en Jerusalén, el 11 de diciembre de 2023. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

El líder de la oposición, el diputado Yair Lapid, respondió en X/Twitter: "El gobierno israelí debe traer a todos a casa. No hay nada más importante. No hay nada más urgente. Los rehenes no tienen tiempo. Hamas es una despreciable organización terrorista que hará cualquier cosa para dañar a los rehenes e Israel. No tenemos expectativas de Hamas.

"La responsabilidad recae en Netanyahu, quien nuevamente está retrasando, nuevamente perjudicando el proceso, nuevamente abandonando a los rehenes. No necesita tener miedo de Smotrich; tiene una red de seguridad para traerlos a casa", concluyó Lapid.

ממשלת ישראל חייבת להחזיר את כולם הביתה, אין דבר יותר חשוב מזה, אין דבר יותר דחוף מזה. אין לחטופים זמן.חמאס הוא ארגון טרור מתועב שיעשה הכל כדי לפגוע בחטופים ובישראל. אין לנו ציפיות מחמאס.האחריות היא על נתניהו ששוב מעכב, שוב פוגע בתהליך, שוב מפקיר את החטופים. הוא לא צריך לפחד… — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) February 11, 2025

Anteriormente el martes, Smotrich dijo en un discurso que Israel debería "reunir" a todos los civiles de Gaza en un solo lugar y luego "sacarlos [de Gaza] hacia un futuro diferente". En su discurso, dado en una conferencia en el Instituto para la Estrategia y Política Haredi, Smotrich dijo que "por cada uno de nuestros rehenes que, Dios no lo quiera, resulte dañado, impondremos soberanía sobre el cinco por ciento del territorio de la Franja de Gaza. Tenemos el respaldo total del presidente Trump".

El presidente de la Unidad Nacional, MK Benny Gantz, dijo en la misma conferencia que "Según entiendo, este alto el fuego, en su esencia, se trata de la liberación de los rehenes. Y si la liberación de los rehenes no tiene lugar, entonces no hay razón para el alto el fuego de todos modos. Por lo tanto, la situación, según mi parecer, es binaria. O los rehenes regresan, o volvemos a luchar. Es así de simple".

Añadió que todos deben ser devueltos, hasta el último rehén, especialmente dado que es imposible garantizar que los vivos hoy seguirán vivos mañana.

El ministro de Energía e Infraestructura Eli Cohen (Likud), miembro del gabinete, le dijo a la Radio Galei Israel: "Cualquiera que piense que puede chantajear a Israel con ciertos trucos, no va a suceder. Nos adherimos a las palabras de Trump sobre la liberación de todos los rehenes y los abrazamos. De hecho, veo que están diciendo que no cumplirán con el acuerdo, eso ya es una violación del trato".

El presidente del Partido Laborista, Yair Golan, dijo: "transferir a los gazatíes fuera de la Franja es una idea que va en contra del judaísmo y el sionismo. Es imperativo oponerse a esto y asegurarse de que no se normalice".

En respuesta, el presidente del 'Partido de Unidad Nacional, Benny Gantz, dijo: "Si alguien emigra voluntariamente, no veo nada inhumano en ello."

"No debemos retroceder"

La sede del Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas condenó el vaivén de opiniones: "Señor Primer Ministro, usted tomó la decisión de traer a casa a todos nuestros rehenes a través de un acuerdo. No debemos retroceder. No podemos permitir que los rehenes se desvanezcan en cautiverio".

"Como todos fuimos testigos el pasado sábado - el tiempo se está acabando para los rehenes. Los impactantes eventos de los últimos días demuestran la necesidad urgente de acelerar el cronograma, completar las negociaciones de inmediato y traer de vuelta a cada rehén con la máxima urgencia."

Reaccionando a las declaraciones anteriores de Israel de que no esperan necesariamente que los nueve rehenes previstos para ser liberados en la primera fase sean liberados el sábado por la mañana, el diputado Itamar Ben-Gvir dijo que era una "vergüenza."

"El Presidente de los Estados Unidos dijo que si Hamas no libera *a todos* los rehenes para el sábado, el infierno caerá sobre Gaza. El gobierno israelí dijo que si *3* secuestrados no son devueltos el sábado, "nos prepararemos para cualquier escenario."

"El Presidente Trump da luz verde al gobierno para que llueva fuego e infierno sobre Gaza si no se liberan a todos nuestros rehenes, y el gobierno prefiere continuar por su camino imprudente."

El Ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar, le dijo a los embajadores de la Unión Europea que "Si Hamas no libera a los rehenes, volveremos a operaciones militares y luchas."

"Hoy discutimos el anuncio de Hamas de que tiene la intención de violar el acuerdo sobre la liberación de los rehenes. La decisión de Hamas de no liberar a los rehenes significa una decisión de volver a la guerra."

"Estamos preparados para la posibilidad de que Hamas lleve a cabo un ataque contra Israel", añadió.