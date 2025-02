¿Cuáles son los peligros que enfrenta Israel si se rompe el alto al fuego en Gaza?

Los signos son ominosos. Hamas ha dicho que detendrá la continuación de la primera fase del acuerdo de alto al fuego con Israel por supuestas "violaciones".

El primer ministro Benjamin Netanyahu no ha ocultado su falta de entusiasmo por avanzar hacia una segunda fase que vería un alto al fuego permanente (lo que se traduce en el fin de la guerra) y a Hamas desfilando por Gaza como vencedores.

Su declaración del martes por la noche de que después de las deliberaciones del gabinete de seguridad, las tropas de las FDI estaban acumulando fuerzas dentro y fuera de Gaza, podría haber sido una respuesta necesaria a los movimientos descarados de Hamas. Pero sus implicaciones y su advertencia adicional de que "si Hamas no devuelve a nuestros rehenes para el mediodía del sábado, el alto al fuego terminará y las FDI reanudarán una intensa lucha hasta la derrota final de Hamas" trajeron el espectro de un regreso a la guerra y la reducción de la liberación de rehenes al borde.

El gabinete de Netanyahu puede que no hubiera sido tan rápido en desafiar a Hamas si no fuera por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que nunca falla en hablar sin pensar. Primero, soltó su idea poco elaborada de que los Estados Unidos se hicieran cargo de Gaza y más recientemente emitió un ultimátum de que si todos los rehenes restantes, no solo los tres programados para ser liberados, no eran liberados para este sábado al mediodía, "se desatará el infierno".

Puede que él piense que está haciendo un favor a Israel, pero su enfoque brusco solo está complicando una situación ya profundamente precaria que podría explotar en una nueva guerra en cualquier momento. Si los mediadores de Estados Unidos y Qatar no pueden retomar la primera fase del acuerdo, es lo que probablemente sucederá. Imagen ilustrativa de terroristas de Hamás. (credit: Canva, YONATAN SINDEL/FLASH 90)

Los reservistas serán convocados nuevamente y el anuncio casi diario de fatalidades que hizo que el país contuviera la respiración regresará. Los Houtíes ya han dicho que apoyarán a Hamas reanudando sus ataques aéreos a Israel y estaremos de vuelta donde estábamos antes del inicio del alto el fuego hace un mes.

Aguantaremos y haremos lo que sea necesario, pero será diferente a antes del alto el fuego. Eso es porque, desde el alto el fuego, hemos visto a 16 rehenes caminar hacia la libertad, incluso si los tres liberados este último Shabat necesitaban ayuda para caminar.

Si no estaba claro antes, ahora sabemos la urgencia de asegurar la liberación de los rehenes que quedan con vida. Estarán en una condición aún más desoladora que Ohad Ben Ami, Eli Sharabi y Or Levy cuando regresaron a casa la semana pasada, parecían esqueletos caminando.

Volver a la guerra aleja las perspectivas de liberar a los que aún permanecen en cautiverio de Hamas, siendo torturados según el testimonio de quienes han sido liberados, está fuera de alcance. La única forma de traer a casa a los rehenes restantes es continuar con el acuerdo que se ha implementado y hacer todo lo posible para asegurar que se lleve a cabo la fase dos.

Los mediadores necesitan presionar a Hamas para que continúe con la fase uno y presionar a Israel para que deje de obstaculizar la fase dos. Si eso falla, el alto el fuego termina y el país vuelve a estar en guerra, enfrentando ataques, soldados muriendo y los rehenes continuando languideciendo, el apoyo mayoritariamente inclusivo a la guerra justificada contra Hamas que ha marcado el rumbo de los primeros 16 meses comenzará a disminuir.

Rayos de esperanza

Acabamos de experimentar un mes de relativa calma y un retorno a una apariencia de normalidad. Incluso ha habido rayos de esperanza en medio de las liberaciones de rehenes tan esperadas, provocando una montaña rusa emocional en la que seguimos desenfrenados. Si tenemos que volver a los días antes de eso, el pueblo de Israel lo hará. Y lucharemos y haremos lo que sea necesario. Pero la ira y frustración del pueblo y la demanda de responsabilidad de nuestros líderes crecerán... hasta que explote.