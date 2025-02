El video de IA sobre Kanye y el antisemitismo que tiene a todos hablando: ¿quién está detrás?

Finalmente. Un elenco de judíos de primera línea de Hollywood está tomando una posición contra el antisemitismo, especificamente contra los últimos ataques de Kanye West hacia los judíos.

Durante la última semana, West publicó una serie de tweets antisemitas, luego pagó por un anuncio en el Super Bowl que dirigía a los espectadores a un sitio web que vendía un único producto: una camiseta de $20 con una esvástica en ella.

El martes, sobre una versión techno de "Hava Nagila", cerca de dos docenas de celebridades - desde Jerry Seinfeld y Woody Allen hasta Scarlett Johansson, Mark Zuckerberg y Simon & Garfunkel (juntos!) - aparecen en un video, vistiendo camisetas blancas simples que hacían eco a las de West, mostrando un dedo medio levantado con una Estrella de David en su interior, y sobre la palabra "KANYE".

Luego las celebridades desaparecen, y aparece un texto: "Ya es suficiente. Únete a la lucha contra el antisemitismo". El video de las celebridades se volvió viral, con judíos orgullosos y detractores de Kanye compartiéndolo ampliamente en Facebook, Twitter y otras plataformas de redes sociales.

Kanye West y Bianca Censori posan en la alfombra roja durante la 67 edición de los Premios Grammy en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 2 de febrero de 2025. (credit: REUTERS)

Video de Inteligencia Artificial Generativa

El único problema? No era real. En cambio, fue creado expertamente por un equipo israelí de emprendedores de inteligencia artificial generativa, una tecnología emergente que crea instantáneamente animaciones realistas, abriendo nuevas fronteras para la creatividad mientras también plantea preguntas éticas sobre qué se puede representar y cómo se deben etiquetar dichos productos.

"Esperábamos que el video ganara tracción, pero no anticipamos lo masivo que se volvería", dice Guy Bar, el fundador del hub tecnológico de inteligencia artificial Elevaitor, quien desarrolló el video junto con el co-creador Ori Bejerano.

"Creemos que su impacto viene del hecho de que toca una fibra sensible para muchas personas en todo el mundo: personas cansadas de la violencia, agotadas por el racismo y hartas del antisemitismo.

"El video que creamos simplemente fue la chispa que encendió un fuego que estaba esperando arder desde hace mucho tiempo." El ambiente del clip se asemeja a los anuncios de alto presupuesto que el propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, ha financiado para ser proyectados durante los últimos Super Bowls.

Bar dijo que él y Bejerano eligieron deliberadamente un estilo de video muy discreto para ser "completamente opuesto a la forma agresiva y provocativa en la que Kanye West se expresa. Sin embargo, la tranquilidad del video es exactamente lo que lo hace tan poderoso".

"Incluso la elección de la música es profundamente significativa. Es una melodía muy conocida fuertemente asociada con la cultura judía, originalmente una canción alegre y optimista. Creamos una versión más moderna y actualizada de ella.

"Elegir esta canción es en sí mismo una declaración: no tenemos miedo de personas como Kanye West, y siempre permaneceremos alegres y optimistas", agregó Bar.

Algunas de las celebridades en el clip, como David Schwimmer, han sido vocales en su oposición al antisemitismo.

Otros, como Adam Sandler, quien termina el video ofreciendo su propio gesto obsceno, no han hablado abiertamente sobre el tema desde que el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023 desató una ola de antisemitismo en todo el mundo.

"Todos los personajes públicos destacados en el video son judíos. Pero más allá de eso, son parte del propio entorno social y cultural de Kanye West, parte de su mundo".

"Queríamos usar sus voces, por así decirlo, para decirle a Kanye West: tu antisemitismo y llamado a la violencia han cruzado cualquier límite posible. Ya es suficiente," dijo Bar, agregando que el video tomó 24 horas en crearse desde el principio hasta el fin.

Al combinar tecnología y narrativa, Elevaitor crea estrategias disruptivas y contenido que influyen en temas sociales y en el impacto empresarial a escala global," dijo Bar.

Pero el valiente nuevo mundo de la inteligencia artificial plantea preguntas sobre lo que es real y lo que no lo es, y si los sujetos que son manipulados tienen voz en absoluto.

La característica común entre todos los participantes del video es que, ya sea que estén de acuerdo con el mensaje o no, ninguno de ellos aceptó que se usaran sus imágenes. Bar dijo que no ha sido contactado ni advertido por ninguno de los representantes de las celebridades.

"Este video existe en el ámbito del arte, la cultura y la creatividad, no del comercio. No hay un elemento comercial en él, ni intento de vender algo más que promover un mensaje social importante," dijo.

Transmitiendo un mensaje poderoso

"Creemos que las personas destacadas en el video se identificarán con él y con el poderoso mensaje que transmite." Sin embargo, Johansson emitió una declaración denunciando "el mal uso de la inteligencia artificial."

"Soy una mujer judía que no tolera el antisemitismo ni el discurso de odio de ningún tipo. Pero también creo firmemente que el potencial del discurso de odio multiplicado por la inteligencia artificial es una amenaza mucho mayor que cualquier persona que se responsabilice de ello. Debemos denunciar el mal uso de la inteligencia artificial, sin importar su mensaje, o corremos el riesgo de perder el agarre en la realidad", escribió, según Variety.

Hubo señales de que al menos algunas de las celebridades destacadas en el video podrían estar a favor de él. Jessica Seinfeld, autora de libros de cocina y esposa de Jerry Seinfeld, quien aparece señalando su camisa y sonriendo, dio "me gusta" al video en Instagram.

Incluso cuando se reveló que el video era de inteligencia artificial y no genuino, la gente continuó compartiéndolo el miércoles. "IA o no, me siento un poco mejor", dijo Sarah Tuttle Singer, personalidad mediática y autora con sede en Jerusalén.

El abogado internacional de derechos humanos y defensor de Israel, Arsen Ostorovsky, escribió: "¡Este es el anuncio que deberían haber transmitido durante el Super Bowl, para que todo el país (y el mundo) lo viera!

"Puede ser inteligencia artificial, pero sigue siendo uno de los anuncios más brillantes y poderosos que he visto para combatir el antisemitismo".