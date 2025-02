Las relaciones entre Qatar y Netanyahu despiertan sospechas de traición

Los comentarios de Golan surgieron tras un informe en Canal 12 el martes que señalaba que Eli Feldstein, miembro del equipo de medios del primer ministro actualmente bajo arresto domiciliario por filtrar documentos clasificados a un periódico alemán, había proporcionado servicios de relaciones públicas a cataríes mientras trabajaba en la Oficina del Primer Ministro.

Esto se suma a un informe de noviembre en Haaretz que indicaba que otros dos miembros del equipo de medios, Yonatan Urich y Srulik Einhorn, proporcionaron servicios de relaciones públicas a Qatar antes de la Copa del Mundo de 2022.

"La reciente revelación no es otro fracaso, no es otro evento de corrupción o escándalo político, y no es un error de juicio: presuntamente es evidencia de una conexión comercial, financiera y personal entre la Oficina del Primer Ministro y un estado enemigo antes y durante la guerra", dijo Golan.

"Los asesores más cercanos de Netanyahu, personas del cargo más importante en el Estado de Israel, presuntamente recibieron pagos, mantuvieron conexiones y realizaron negocios con el país que financió a Hamas, un país cuyo líder ve al jeque Qaradawi, declarado antisemita y prominente enemigo de Israel, como su maestro espiritual", añadió Golan. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llega a la sala del tribunal de distrito de Tel Aviv, antes del comienzo de su testimonio en el juicio contra él, el 12 de febrero de 2025. (credit: Yair Sagi/POOL)

Golan instó al jefe del Shin Bet y al Fiscal General a iniciar una investigación criminal por traición.

"En el último año y medio hemos exigido valentía a nuestros combatientes para entrar en batalla y defender la seguridad de Israel. Ahora esa misma valentía se requiere de nosotros, líderes públicos y guardianes, la valentía de luchar por el país desde adentro", dijo.

Llamando al Shin Bet y al Fiscal General a investigar

"Insto al jefe del Shin Bet y al Fiscal General: No teman ... y no duden. Investigue este grave asunto hasta el final", continuó.

Golan agregó: "A todos los miembros del sistema político, mis amigos de la oposición, a todos los líderes de los partidos: debemos entender la importancia de este evento y este momento difícil. Este no es un asunto de oposición o coalición. Esto no es solo otro enfrentamiento político".

"Esta es una clara y presente amenaza para la seguridad de Israel. Todos debemos estar del lado de la seguridad. Defendiendo las vidas de los rehenes, soldados y ciudadanos de Israel. Esta es nuestra primera obligación, y es nuestra mayor responsabilidad", concluyó.