"El tiempo se agota para los rehenes restantes", advierte el rehén liberado, Ohad Ben Ami

Después de que toda la nación observara con emoción el regreso de Iair, Sasha y Sagui después de sobrevivir 498 días en el infierno de Hamas, multitudes se reunieron en la manifestación central en la Plaza de los Rehenes el sábado por la tarde, exigiendo el regreso inmediato de los 73 rehenes que aún están en cautiverio.

En esta manifestación, se reprodujo un video del rehén liberado Ohad Ben Ami. En el video, Ben Ami compartió sus sentimientos de abandono, la dificultad de regresar a Israel mientras hay rehenes aún detrás en cautiverio terrorista, y cómo las protestas para liberar a los rehenes le dieron fuerza mientras los terroristas en Gaza lo mantenían.

"No sabía lo que estaba sucediendo afuera, y nuestros captores, por supuesto, lo sabían. Así como tienen terror con armas, también tienen terror psicológico. Los mensajes que recibimos de ellos eran que su gobierno los había abandonado, podemos matarlos en cualquier momento, y si fuera por su gobierno, ya los habríamos matado hace mucho tiempo", declaró Ben Ami.

"Vemos que [las manifestaciones alcanzaron] cientos de miles, vemos que alcanzó más de un millón - wow. No son solo nuestras familias; hay gente en nuestra nación que se preocupa por nosotros, que quiere que volvamos, que entiende que esto también les podría pasar a ellos. Soy importante para alguien, y alguien quiere traerme de vuelta", enfatizó Ben Ami, añadiendo: "Eso es lo que nos mantuvo adelante, eso es lo que nos levantó, y eso es lo que seguirá levantándonos."

Ben Ami reiteró la importancia de las protestas y dijo: "No tienes idea, no tienes idea de la fuerza que esto da a todos los que aún están ahí esperando su turno para regresar a casa." También abordó las emociones difíciles durante el cautiverio y los amigos dejados atrás. "No hay tiempo, no hay tiempo. Día a día, ves cómo la gente cambia lentamente y cómo el tiempo pasa factura", dijo.

Terminó el video con esperanza, diciendo que su liberación "ocurrirá en los próximos días. Sean fuertes, crean en nuestro pueblo, volverán a casa, sean fuertes por mí, por sus familias, por la gente de Israel. Les quiero y extraño mucho." Activistas reunidos en la Plaza de los Rehenes exigiendo la liberación de todos los cautivos restantes. Detrás, una pancarta reza ''liberadlos de ese infierno'', 15 de febrero de 2025. (credit: AVSHALOM SASSONI/MAARIV)

Ben Ami fue liberado de la cautividad de Hamas después de 491 días, junto con Or Levy y Eli Sharabi. Los tres perdieron peso significativo durante su tiempo en cautiverio, y las imágenes del día de su liberación atrajeron la atención internacional.

"¡El tiempo se ha agotado para nuestros seres queridos!" fue un sentimiento compartido por muchos en la manifestación en la Plaza de los Rehenes, declaró el Foro de Familias de Rehenes.

Se destacaron consignas similares, incluyendo "¡Debemos llegar a un acuerdo integral e inmediato, sin fases y sin demoras, que devuelva a todos los rehenes!"

Familiares de rehenes comparten experiencias, piden un acuerdo

Ella Ben-Ami, hija de los sobrevivientes de la cautividad Raz y Ohad Ben-Ami: "Allá atrás, en la oscuridad de los túneles, atados y atormentados, quedan 73 de nuestros hermanos y hermanas esperando que los rescatemos de esta pesadilla interminable. Mi padre es testigo vivo de los horrores."

"Cuando mi padre salió del vehículo de Hamas, me desplomé en el suelo. Fue peor que todas mis pesadillas. No me engaño a mí misma: estar en un túnel durante un año y dos meses sin luz del día tendrá consecuencias de por vida, pero él está aquí para que podamos empezar a lidiar con ellas", continuó Ella.

"Allá atrás, en la oscuridad de los túneles, atados y atormentados, permanecen personas preciosas por las que él no puede dejar de pensar y preocuparse. Allá atrás quedan 73 de nuestros hermanos y hermanas esperando que los rescatemos de esta pesadilla continua; ahora, de inmediato, su tiempo se está agotando. Mi padre es un testimonio viviente de los horrores. Desde aquí clamo: Sálvenlos del infierno ahora", concluyó Ella.

Sharon Sharabi, hermano del sobreviviente de cautiverio Eli Sharabi y el fallecido Yossi Sharabi: "Cuando vimos a Eli regresar a casa la semana pasada, junto con la alegría, vimos la urgencia de regresar a todos. Vimos quién los tenía y en qué condiciones - tortura severa, extrema inanición... No queremos que más rehenes regresen en la condición de Eli o peor".

"Cuando vimos a Eli regresar a casa la semana pasada, fue imposible no conmoverse por su regreso. Pero junto con la alegría, vimos la urgencia de regresar a todos. Observamos quién los tenía y en qué condiciones - tortura severa, extrema inanición, vidas en equilibrio en cada momento", agregó Sharon.

"Pero el espíritu que mostraste es lo que le dio a Eli la esperanza de regresar a casa por sí mismo. Regresar a nosotros en una difícil condición física, en el estado mental más difícil, pero regresar a casa de nuevo a la vida, y eso es lo que nos mantiene en marcha. ¡Se acabó el tiempo! No queremos que más rehenes regresen en la condición de Eli o peor", concluyó Sharon.

Dirigiéndose a los hermanos británicos de Lianne, la esposa de Eli, junto con sus hijas el 7 de octubre: "El viaje de la familia Brisley para salvar a Eli en la arena británica ha sido inspirador. Quiero aprovechar esta oportunidad para decir – muchas gracias en nombre de todos nosotros por todos sus esfuerzos. Ustedes son mis hermanos".

Einav Zangauker, madre de Matan Zangauker: "¡Hoy recibimos la prueba de que mi Matan y todos los hombres en la fase dos están en peligro mortal! Cada segundo que pasa es crucial para su vida y la de todos los rehenes. Cada día de nuevo, están encadenados, bajo hambre, bajo tortura inimaginable. No sé cuánto más podrá soportar esto. Cada día, cada momento en el que no lo abrazo y escucho su voz, me quiebro. Terminen la guerra y traigan a todos de vuelta. Mi Matan, mamá está en camino. No pararé hasta traerte a casa. Haré lo que sea necesario para salvarte. No nos rendiremos. No nos rendiremos contigo ni con nadie más."

Rivka Bohbot, esposa de Elkana Bohbot: "Han pasado 500 días terribles, y esta semana, gracias a Dios, recibimos una señal de vida - Elkana está vivo pero sufriendo en condiciones inhumanas. Nuestro Elkana es un luchador que está haciendo todo lo posible para regresar a casa, pero no puede hacerlo solo. Ustedes son su última esperanza, y la nuestra. Hago un llamado al gobierno, como inmigrante reciente que eligió venir a este país - un país establecido para ser un hogar seguro para todo judío: El poder está en sus manos - muestren la moral judía y salven a Elkana y a todos los rehenes que quedan en Gaza. Los vivos y los fallecidos, todos merecen regresar a casa."

Yifat Hayman, madre de la fallecida Inbar Hayman: "Inbar tenía solo 27 años cuando fue asesinada por terroristas de Hamas. Después de casi 500 días y un sinfín de ceremonias conmemorativas, siento que estamos siendo asesinados una y otra vez. No tenemos una tumba en la que llorar, poner una vela y una flor. El duelo está suspendido, no tengo el privilegio de llorar ahora, necesitamos nuestra fuerza para traer de vuelta a nuestra Inbar y a los otros 72 rehenes. El tiempo se acaba para aquellos que están vivos. Devuelvan a los fallecidos para su entierro. No habrá recuperación hasta que regrese el último rehén. ¡No dejamos a nadie atrás!"