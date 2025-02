Las FDI presentarán investigaciones del 7 de octubre a partir del 25 de febrero

Las FDI presentarán la mayor parte de sus investigaciones sobre el desastre del 7 de octubre entre el 25 de febrero y el 4 de marzo, con el Jefe de Estado Mayor de las FDI, el teniente general Herzi Halevi, siendo reemplazado por el próximo jefe, el mayor general Eyal Zamir, el 5 de marzo.

Halevi y el ejército también han solicitado una comisión estatal de investigación para abordar cuestiones más amplias sobre las fallas de seguridad de Israel, incluidas las decisiones del primer ministro Benjamin Netanyahu, pero este último ha pospuesto indefinidamente dicha investigación, preocupado por su impacto en su posición política.

Según las FDI, de forma controvertida, Halevi no culpará públicamente a oficiales individuales en los informes escritos.

Sin embargo, las FDI señalaron que Halevi probablemente obligará a ciertos oficiales a renunciar por su papel el 7 de octubre si no lo hacen voluntariamente.

Además, el destino de algunos oficiales quedará en manos del próximo jefe de las FDI, el Mayor General Eyal Zamir, dado que él dará forma al futuro de los niveles más altos de las FDI. El Jefe de Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, y el Director del Shin Bet, Ronen Bar, entre los líderes del escalafón de seguridad israelí, el 8 de mayo de 2024 (credit: FLASH90/CHAIM GOLDBERG)

A pesar de la controversia de que Halevi no culpa específicamente a los informes escritos, la gran mayoría de los funcionarios de las FDI más involucrados ya han renunciado o están por hacerlo pronto.

El propio Halevi está finalizando su mandato 10 meses antes, dado que su mandato mínimo en circunstancias normales habría durado hasta enero de 2026 y podría haber sido extendido incluso un año más allá de eso.

El jefe de inteligencia de las FDI, el Mayor General Aharon Haliva, renunció en agosto de 2024 y fue reemplazado por el Mayor General Shlomi Binder.

Los principales ayudantes de Haliva, incluidos los jefes de inteligencia de: análisis de las FDI, Unidad 8200 (la NSA de Israel), el Comando del Sur y varios ayudantes de inteligencia por debajo de ellos, todos han renunciado anteriormente.

El Jefe del Comando del Sur de las FDI, el Mayor General Yaron Finkleman, ofreció su renuncia el 21 de enero, el mismo día que Halevi, y solo está esperando a que Zamir asuma el cargo y elija a su reemplazo.

El comandante de la División de Gaza de las FDI también renunció anteriormente.

Investigación de Halevi

Una pieza significativa que falta en las investigaciones será un externo investigando al propio Halevi.

Aunque Halevi admitirá varios errores, inicialmente, en enero de 2024, había esperado tener una comisión externa que lo investigara a él y a otras decisiones y políticas clave de las FDI.

Inicialmente, las FDI incluso anunciaron que el ex jefe de las FDI Shaul Mofaz, el ex jefe de inteligencia de las FDI Aharon Zeevi Farkash, y los ex generales de división de las FDI Sami Turgeman y Yoav Har-Even dirigirían la investigación externa.

Sin embargo, Netanyahu estaba tan preocupado por cualquier investigación que pudiera plantear preguntas y problemas que también lo implicaran a él y al gabinete, que presionó con éxito a Halevi para que abandonara la idea de la investigación externa.

Las investigaciones de las FDI pueden dividirse aproximadamente en cuatro macroinvestigaciones, que a su vez tienen 18 componentes, y luego otras 41 investigaciones más pequeñas sobre batallas individuales que tuvieron lugar en aldeas específicas en la frontera de Gaza el 7 de octubre.

La primera parte de las investigaciones tratará sobre los conceptos de seguridad nacional para el manejo de Gaza, incluida la estrategia de defensa, la valla fronteriza de alta tecnología de miles de millones de dólares, los conceptos operativos y el desarrollo de inteligencia, especialmente para comprender a Hamas.

A continuación, la segunda sonda se enfoca exclusivamente en la inteligencia y especialmente en la estimación de las posibilidades de guerra por parte de Hamas, estudios sobre Hamas y sus capacidades, cómo se recopiló la inteligencia, y cuánta o poca disposición había dentro del establecimiento de inteligencia para tolerar puntos de vista disidentes que consideraban una invasión de Hamas como una amenaza potencial real.

En tercer lugar, las sondas investigarán la inteligencia y las decisiones específicamente desde la noche anterior a la invasión, así como en relación con las órdenes dadas ante la evolución de la situación de amenaza.

Este aspecto puede ser el más controvertido de las sondas, ya que hay una batalla entre los funcionarios políticos y de defensa que no fueron informados sobre el aumento del nivel de amenaza de Hamas esa noche y que han afirmado que podrían haber ordenado refuerzos.

Estos funcionarios desearían dirigir la ira del público hacia Halevi y otros que subestimaron ampliamente el peligro esa noche, en lugar de hacer que el público se enfoque en decisiones políticas y de defensa anteriores, como desarrollar una estrategia para contener a Hamas, creyendo que estaba disuadido, facilitando la financiación de Hamas por parte de Qatar y la desestabilización de las FDI por la reorganización judicial.

En cuarto lugar, las investigaciones se centrarán en las decisiones y batallas del día de la invasión y las aproximadamente 72 horas siguientes, durante las cuales las FDI gradualmente recuperaron el control de las 22 aldeas israelíes que Hamas conquistó inicialmente.

La investigación desglosará roles y responsabilidades

Esta investigación desglosará los roles y responsabilidades del Comando del Sur, la División de Gaza, el Comando de Operaciones, comandantes de nivel inferior específicos, la fuerza aérea, la marina y otras fuerzas relevantes.

Las FDI anunciaron que revelarán primero sus hallazgos sobre estos cuatro segmentos principales y luego sobre algunas de las batallas individuales más grandes entre las 41 batallas, que incluyen: Kfar Aza, Nir Oz, Nahal Oz (tanto la batalla por el Kibbutz como la batalla por la posición de observación cercana), Netiv Haasara y el Festival Nova.

Además, las FDI señalaron que en julio de 2024 publicaron su investigación sobre la batalla de Beeri y que las críticas recibidas de esa investigación llevaron a una reestructuración del proceso para publicar las investigaciones.

En un momento dado, las FDI habían dicho que publicarían todas las investigaciones a lo largo de julio-agosto de 2024, comenzando por las batallas más pequeñas y eventualmente llegando a las investigaciones de problemas macro más grandes, que eran más complejas y tomaban más tiempo.

Sin embargo, un amplio rango de comandantes de campo de las FDI se mostraron molestos con la idea de que fueran criticados por errores a pequeña escala que cometieron el 7 de octubre cuando fueron sorprendidos por Hamas, mientras que sus superiores en el alto mando de las FDI que crearon la situación para que fueran sorprendidos solo serían criticados más tarde.

Esto llevó a las FDI a decidir retrasar la emisión de más investigaciones, incluso aquellas de batallas más pequeñas que estaban listas, hasta que las investigaciones de problemas macro más grandes pudieran ser emitidas primero.

Además, las FDI afirman que los combates adicionales inesperados con Yemen, Irán, y luego una guerra más intensa extendida durante varios meses con Hezbolá de julio a noviembre de 2024, seguida de negociaciones de alto el fuego con Hamas en diciembre de 2024, llevaron a un mayor retraso en la publicación de las investigaciones.

A pesar de estas explicaciones, ha habido fuertes críticas dentro de las FDI de que las investigaciones se estén emitiendo ahora, alrededor de 17 meses después del 7 de octubre, y de que Halevi no anunciara su renuncia hasta el mes pasado.

Algunos aspectos de las investigaciones también requerían diálogo con la policía y el Shin Bet, quienes tenían muchos combatientes en el campo que fueron asesinados o lucharon para repeler la invasión de Hamas.

Algunas de las investigaciones de batalla más pequeñas solo se emitirán a fines de marzo después de que Halevi se haya retirado.

Según las FDI, este cronograma se determinó asegurándose de que las investigaciones macro salgan primero, y luego de que las familias de los pueblos atacados y los rehenes puedan ver los resultados antes que el público.

Hay algunos otros problemas secundarios que también saldrán en algún momento no claro, incluida la seguridad de la información (Hamas sabía dónde estaban ubicadas muchas bases de las FDI y cómo maniobrar dentro de ellas) y el manejo y movilización de los reservistas.

Aunque las FDI han comenzado a investigar a nivel macro sus invasiones en Gaza, Halevi está dejando la finalización de esas investigaciones a Zamir para que pueda concentrarse en dar a conocer las investigaciones del 7 de octubre antes de retirarse.

Las FDI dijeron que Halevi había pasado 230 horas trabajando en las investigaciones para hacerlas llegar tanto a la milicia como al público.

Las investigaciones generalmente analizan decisiones y movimientos que datan de 2018, pero en algunos casos se remontan aún más atrás.

Una pregunta importante es si alguna de las investigaciones retrocederá antes de 2015, dado que el líder del partido de unidad nacional Benny Gantz fue jefe de las FDI de 2011 a 2015. El número dos de Gantz, Gadi Eisenkot, fue jefe de las FDI de 2015 a 2019, por lo que se espera que reciba algunas críticas durante las investigaciones.

No está claro cómo las investigaciones afectarán el futuro político de Aviv Kohavi, quien fue jefe de las FDI desde 2019 hasta enero de 2023.

Específicamente, las investigaciones abordarán cómo las FDI manejaron de forma incorrecta la inteligencia que tenían sobre el "Plan Jericó", un escenario de invasión de Hamas que coincidió significativamente con lo que sucedió el 7 de octubre.

Las FDI dijeron que han comenzado a dialogar con las cinco vigilantes femeninas que fueron tomadas como rehenes y recientemente regresaron a Israel para obtener información relacionada con las investigaciones del 7 de octubre y añadirán su información a medida que llegue.

Otros rehenes recientemente liberados como Sagi Dekel Chen, quien luchó en Nir Oz antes de ser tomado como rehén, eventualmente también tendrán sus testimonios agregados a las investigaciones, pero dado que Dekel está actualmente hospitalizado, este proceso podría llevar tiempo.