Cómo unirse a las FDI a (casi) cualquier edad y etapa

Hace años, después de graduarme de la universidad, pasé por una estación de reclutamiento de la Armada de los Estados Unidos en el Bajo Manhattan. Los reclutadores ansiosos me convencieron de tomar una prueba para convertirme en oficial naval. Lo hice bastante bien sin haber estudiado el tema. Los reclutadores intentaron venderme un libro y me suplicaron que estudiara y volviera a tomar la prueba.

En el viaje de regreso en metro a casa, pensé en la idea de estar en la Armada de los Estados Unidos (¿realmente era el lugar para esta chica judía amable?), y nunca volví a considerar ese proceso de reclutamiento. Pero unirme al ejército seguía en mi lista de cosas por hacer antes de morir.

El pasado agosto celebré mi 65 cumpleaños, y me encontré preguntándome qué habría pasado si hubiera pasado esa prueba. Tenía buenos recuerdos de mis años de adolescencia en el Campamento Moshava, donde simulaban marchas militares de 20 kilómetros a las 3 a.m. y nos ponían a prueba en circuitos de obstáculos.

¡Volar, congelarse o luchar!

Después del 7 de octubre, al darme cuenta de que la reacción a las sirenas, el estrés y las amenazas puede ser volar, congelarse o luchar, me encontré en el último grupo. Cuando suena la sirena, estoy listo para luchar. Solicité mi licencia de armas de fuego, aunque odio las armas y desprecio la idea de disparar, pero quiero ayudar a proteger a mi familia y amigos.

Comencé a considerar la idea de ofrecerme como voluntario para el ejército, preguntándome si y cómo se podría hacer. Judith Segaloff junto a soldados de las FDI. (credit: JUDITH SEGALOFF)

Me puse en contacto con la Unidad de Portavoces de las FDI. Decidida a ver qué sucede cuando me ofrezco, con una experiencia sólida de por vida en relaciones públicas y periodismo, pregunté si podrían utilizar mis habilidades. Mi esposo pensó que estaba loca (y no le entusiasmaba la idea de criar a nuestros hijos solos si me enviaban al entrenamiento básico), pero quería encontrar una manera de vivir mi sueño y servir.

Mis gemelos, de 11 años, tenían muchos argumentos preparados para disuadir mis planes de convertirme en soldado mayor:

"¡Prácticamente estás muerta! ¿Por qué te elegirían?" burlaba uno. "Si estás tratando de impresionarnos y ser genial... no está funcionando", dijo el otro.

"El ejército está hecho para adolescentes que pueden correr y trepar vallas. Estos son los últimos años de tu vida. Deberías convertirte en un pensionista, ¡no en un soldado!"

Les expliqué que era algo que siempre había querido hacer, y les pedí que intentaran entender. Pero seguían siendo decididamente poco solidarios.

"Ya sabes lo mucho que odiamos que nos manden", me recordaron. "Bueno, estar en el ejército es 256 veces peor que eso. Y de todos modos, solo sigues envejeciendo. No eres material de ejército."

Señalé que el papá de su amigo sirve regularmente en la reserva.

"Su papá es joven", respondieron. "Tiene mejores oportunidades que tú. Ima, la gente muere en el ejército. La gente experimenta horror. ¡Es como un apocalipsis zombie!"

Una enfermera de 37 años de mi vecindario se enlistó recientemente en la reserva, pero no sonaba muy positiva sobre mis perspectivas de unirme. Explicó que se unió a través de un programa que conecta a mujeres religiosas que previamente habían elegido el Servicio Nacional o que nunca habían servido en las FDI en ningún cargo y las incorpora a la reserva. El hecho de que fuera parte de la muy necesaria profesión médica ciertamente mejoró sus posibilidades. Dijo que se alienta a los médicos y enfermeras a alistarse, sin importar la edad. Luego me agregó a un grupo de WhatsApp ocupado con más de 650 mujeres con diversos talentos y habilidades que intentan unirse a la reserva.

A duras penas podía contenerme para no saltar de alegría cuando una portavoz de las FDI llamada Shira se ofreció a intentar encontrar algunas unidades que pudieran utilizar mis talentos únicos e invitarme a conocer a voluntarios del ejército en la vida real.

Sar-El - programa para voluntarios internacionales

El 6 de octubre de 2024, casi un año después de que comenzara la guerra, alrededor de 50 extranjeros angloparlantes (principalmente estadounidenses) de 30 años en su mayoría se reunieron alrededor de dos jóvenes que los llamaban al orden con una voz fuerte y militar que resonaba por los pasillos de arriba del Aeropuerto Ben-Gurion. Cada uno llevaba una camiseta verde del ejército que decía "Voluntario" y se dirigían a un autobús esperando.

No iban a ser reclutados como soldados solitarios. De hecho, la mayoría parecían no poder pasar ni una hora de entrenamiento básico. Eran de diferentes edades, procedían de fuera de Israel y habían venido como voluntarios a través de la ONG Sar-El, que en coordinación con el equipo logístico del ejército los asignaba a una base militar donde se quedaban y trabajaban durante dos o tres semanas. El programa Sar-El proporciona a los voluntarios entusiastas cualquier trabajo que ayude al ejército, como pintar cuarteles, arreglar bases militares, limpiar almacenes, preparar cajas médicas, doblar y organizar uniformes y enviar raciones a diversas unidades.

Los voluntarios de Sar-El visten uniformes militares, duermen en cómodos alojamientos en la base con armarios, baños y duchas, y cuentan con una sala de estar. Deben cumplir con las reglas del ejército (sin Wi-Fi, cuartos separados para hombres y mujeres, y sin drogas ni alcohol). Son supervisados por soldados de las FDI de 19 años. Los soldados jóvenes crean actividades para los grupos que incluyen cómo hablar jerga israelí, Krav Maga, cursos de primeros auxilios de Magen David Adom, recorridos, conferencias e incluso ejercicios nocturnos para simular la experiencia real en el ejército.

"Los voluntarios nunca participan en combate", explica St.-Sgt.-Maj. (res.) Moshe Livhar, un oficial de logística que dirige el sector de voluntariado israelí de las FDI. "Los voluntarios trabajan a través del Cuerpo de Logística de las FDI. El comandante de una base militar solicita trabajadores, y nuestra división proporciona voluntarios. Nos aseguramos de los voluntarios y nos ocupamos de sus necesidades diarias".

Desde su inicio hace 42 años, Sar-El ha traído a más de 240,000 voluntarios, con más de 36,000 solo desde el 7 de octubre de 2023. El veinticinco por ciento de los trabajadores no son judíos, y provienen de más de 40 países, como Francia, Australia, Hungría, Brasil, EE. UU. y el Reino Unido.

Visitè la base de Tel Hashomer, toda una "ciudad del ejército" escondida en un rincón de Ramat Gan. Una de las soldados regulares, Dalia, me mostró los vastos almacenes e introdujo a algunos voluntarios que estaban involucrados en revisar cajas de equipos médicos devueltos del campo, sacando medicamentos caducados y equipos de primeros auxilios, y renovando los kits, bolsas y mochilas para que pudieran ser enviados de vuelta a las unidades en el terreno. Pregunté quién haría este trabajo si los voluntarios no estuvieran presentes.

"Los soldados regulares podrían hacer el trabajo", explicó Dalia con una risa. "Pero lo que los voluntarios logran en un día, los soldados regulares tardarían semanas en hacerlo. Los israelíes trabajan más lentamente".

Ingrid Stensland de Noruega fue una de las voluntarias no judías ansiosas que, después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, emitió algunas declaraciones anti-Israel, decidió ver por sí misma qué estaba sucediendo en Israel. Renunció a su trabajo como ingeniera informática y vino a ayudar. Sus vuelos de avión seguían siendo cancelados, y no estaba segura de si y cuándo encontraría un vuelo de regreso a casa. "Había mucho odio de parte de nuestro ministro de Relaciones Exteriores", explicó. "Fui a los memoriales de los rehenes y vi a noruegos quemar banderas israelíes. Simplemente tuve que estar aquí y experimentar la vida en Israel por mí misma", dijo.

Bethany Dillon, una voluntaria no judía del norte de Inglaterra, había querido visitar Israel desde hacía mucho tiempo. Como animadora en un barco de cruceros, se sorprendió por el abuso que Israel recibía en las redes sociales y esperaba contrarrestarlo compartiendo su experiencia. Inicialmente, dijo que algunos de sus “amigos” en las redes sociales no estaban contentos con que ella fuera a Israel. “Solo llevo una semana aquí, pero ya estoy planeando volver anualmente”, dijo. “La habitación y la comida aquí son realmente mejores que en el barco de cruceros”.

Ella dijo que su campaña en las redes sociales ha comenzado a dar resultados. Un amigo con experiencia militar cambió de opinión de “De ninguna manera visitaría Israel” a “Me gustaría visitarlo pronto”, solo 36 horas después de ver las publicaciones de Dillon.

David Perez de Chequia es un "regular" de Sar-El, que recientemente realizó su tercer recorrido con el programa. “Es mi forma de retribuir como judío”, explicó. En Europa, trabaja en un restaurante kosher. Aquí, ha sido voluntario en un kibutz, ha lavado, ordenado y organizado uniformes militares, preparado paletas con comida fresca y agua para el centro de distribución que envía suministros a Gaza, y, el día que visité, estaba surtiendo kits médicos en Tel Hashomer.

Yaakov, que vive fuera de Londres y es dueño de una compañía de producción musical, explicó: "No importa lo que hagas, siempre se siente muy importante". Aunque ha estado en Israel 11 veces, esta fue su primera experiencia lidiando con sirenas y cohetes entrantes.

Joel de Miami agregó acerca de las alertas de misiles: "Fue una buena experiencia de unión".

Algunos de los jóvenes voluntarios de Sar-El deciden enlistarse como soldados solitarios, y los consejeros están presentes para ayudarlos en el proceso. Comienzan limpiando bases, empacando alimentos y organizándose, y terminan en entrenamiento básico.

Pero el trabajo voluntario no es solo una herramienta de reclutamiento. Un soldado dijo que un voluntario de 98 años recientemente llegó a trabajar desde Modi'in.

"Estaba en mejor forma que yo", dijo.

¿Cómo se ofrecen como voluntarios los israelíes?

Si bien todo esto estaba bien y era bueno, no me dio la satisfacción de saber que había logrado mis sueños de "unirme al ejército".

La próxima vez, sería mi turno de ser voluntario, me prometió el portavoz.

Unas semanas después, me encontré en la entrada de otra base militar, esta vez en Rishon Lezion, alrededor de un laberinto de escuelas militares, construcciones nuevas y antiguas, cuarteles y grandes almacenes. Un letrero con una cita de los Salmos, "Abres tu mano y satisfaces a todo ser viviente", cuelga sobre el edificio.

El oficial de logística Livhar mencionó que se están creando nuevos programas de voluntariado para personas especializadas en ciertas disciplinas, pero hasta el momento no se ha lanzado ningún programa formal. Mencionó un nuevo sitio web que se está creando para informar al público sobre los diversos programas.

Desde el 7 de octubre, más de 26,000 israelíes se han ofrecido como voluntarios, incluidos 4,000 de escuelas secundarias de todo el país.

"Mitnadvim im Pazam", que significa "voluntarios veteranos", estaba impreso en las camisetas de los aproximadamente 60 voluntarios, la mayoría de ellos mayores de 60 años, que llegaron en un autobús proporcionado por las FDI a la base desde Kfar Saba. Sentados y de pie, estaban alineados a lo largo de una cinta transportadora. En su mayoría, antiguos veteranos se reúnen varias veces a la semana para apoyar a las FDI en diversos roles de voluntariado. Ese día, estaban llenando cajas de raciones con latas. Las cajas se movían lentamente por la línea mientras cada persona tomaba una lata de maíz, frijoles, cacahuetes, halva, trozos de piña o atún y colocaba la lata ordenadamente en la caja.

Un almacén adyacente, igualmente espacioso, estaba lleno de jovencitas de una escuela secundaria ulpana en el norte. Estas estudiantes estaban en el pre-servicio militar o en el Servicio Nacional y estaban arrojando alegremente abrelatas y barras de chocolate en cajas. Las cajas pasaban a un ritmo mucho más rápido que las que estaban al lado.

"¿Estás ansiosa por comer estas cosas cuando seas soldado?" le pregunté a una de las jóvenes. "De ninguna manera", arrugó la nariz.

Los estudiantes han venido varias veces este año escolar como voluntarios.

"Lo ven como una misión", explicó Avital, su profesora. "Saben que quieren hacerlo de nuevo".

El representante del ejército explicó que cada día llegan diferentes escuelas con una multitud de estudiantes, a menudo mezclando diferentes orígenes, todos mayores de 16 años. Desayunan y almuerzan en la base, y los soldados/gerentes les asignan tareas. "Es una forma maravillosa de integrar a personas con antecedentes haredi en familiarizarse con el ejército", dijo Livhar. Dos soldados revisan las organizaciones de voluntariado y las escuelas y toman las solicitudes de bases militares que piden voluntarios. También traen voluntarios de empresas y grupos de organizaciones sin fines de lucro. "Cada municipio tiene a una persona a cargo de los voluntarios locales. Cuando se difunde la palabra en su comunidad, se envía una hoja de cálculo de Google y los voluntarios se inscriben", agregó.

Livhar dijo que a los soldados de nivel inicial se les realiza una entrevista para evaluar su motivación y compromiso. También observa su dinámica de equipo y participación en el entrenamiento. Dedican muchas horas a revisar las necesidades de varias bases del ejército y a asignar grupos de voluntarios. Las horas de trabajo varían, pero también están disponibles después del horario laboral para emergencias.

Antes del 7 de octubre, existía un programa de voluntariado para personas discapacitadas y ancianos. Después de que comenzara la guerra, las escuelas secundarias también empezaron a participar en él.

Antiguamente, la voluntaria Pazam Rachel Fatal, una mayor retirada de la Fuerza Aérea de 67 años, era responsable de la presupuestación, la adquisición de componentes y la coordinación de reparaciones para los aviones de la Fuerza Aérea.

"La mayoría de los israelíes han servido en el ejército de alguna manera en algún momento", explicó. Como oficial de carrera, Fatal también forma parte de un grupo especializado de voluntarios del ejército retirados. Dejó su puesto en el ejército hace 10 años para entrar en el sector de alta tecnología, pero finalmente renunció y regresó a la escuela para obtener las credenciales necesarias para enseñar economía a nivel de escuela secundaria.

Con su gran bagaje y experiencia, se unió al grupo de voluntarios, no porque disfrutara del trabajo, sino porque "estaba muy feliz de ver a personas mayores disfrutando del trabajo en la línea de ensamblaje de 8 a.m. a 3 p.m. Fue muy gratificante ver y experimentar con ellos".

G.I. Judy: ‘Estás en el ejército ahora’

Los voluntarios de Kfar Saba me hicieron un espacio en la cinta transportadora entre torres de cajas de maíz enlatado. Cuando la cinta comenzó a moverse -muy lentamente- un soldado se colocó en el medio, indicando a los voluntarios dónde colocar cada lata. Me dijeron que pusiera mi maíz en la esquina inferior izquierda de la caja, encima de una bolsa de plástico. A la derecha estaban piña enlatada, frijoles y una lata de maíz ya en la caja, gracias a mis predecesores en la línea de la cinta.

Lata - caja, lata - caja... mientras la cinta avanzaba lentamente, desarrollé un ritmo lento, desafiándome a mí misma a hacer malabarismos con las latas de una a dos manos y vaciando la torre de cajas, una por una. El trabajo no es desafiante. Es adormecedor. El trabajo sin sentido tiene efectos secundarios extraños. Me imaginé a los soldados en los campos de batalla en Gaza o Líbano corriendo para abrir sus cajas y exclamando: "¿Ugh, frijoles? ¿Maíz? ¿Atún? ¿Otra vez? ¿Realmente esperan que yo lleve todas estas latas pesadas sobre las montañas del Líbano en mi mochila?"

Dispuesto a mantenerme positivo, redirigí el diálogo de los soldados en mi cabeza a "¡MAÍZ! ¡Mi favorito! ¡Eh, me quedo con los cacahuetes!"

A veces, la cinta se detenía por completo, lo que me daba justo el tiempo suficiente para garabatear algunas notas rápidas a los soldados y meterlas en cajas al azar entre las latas.

"Querido soldado," escribí. "Disculpas por todas las raciones enlatadas. ¡Cuando regreses, asegúrate de pasar por mi casa para una comida casera! Y muchas gracias por tu servicio. Judy de Shomrón."

Después de una hora aproximadamente de "caja-lata", no puedo mentir, estaba un poco aburrido. Definitivamente no era lo que tenía en mente cuando quería poner mis habilidades al servicio de las FDI.

Pero como luego dijo mi hija encogiéndose de hombros, "¿Esperabas que te enviaran a Líbano?"

La cinta transportadora se aceleró y las cajas se acercaron. De repente estaba haciendo malabares con latas, tirando de cajas y tratando de mantenerme al día mientras las cajas pasaban volando por mi estación. ¡Finalmente, un desafío! Uno de los jóvenes soldados puso música israelí a todo volumen mientras las cajas bailaban y se deslizaban por la cinta. ¡Ahora sí estaba en el espíritu, divirtiéndome y ayudando a mi ejército al mismo tiempo!

Las impresiones de primera mano de G.I. Judy:

El ejército es joven. Uno de los oficiales de reserva más veteranos, cuando le preguntaron qué se siente al ser "mandado" por una persona 10 o 20 años más joven, dijo que al principio es extraño, pero al final os veis como un equipo. La edad no importa cuando todos trabajan juntos. El ejército es probablemente el mayor empleador del país y, como tal, se mueve con lentitud. Como una de las mayores instituciones de Israel, la logística de tantas divisiones trabajando juntas es complicada. Aunque obviamente hay muchas reglas, hay excepciones a muchas reglas. Al igual que en el gobierno de un crucero, en el ejército no se pueden esperar cambios rápidos; y aunque no es un sindicato, existe la sensación de "así es como se hace, y así es como siempre lo hemos hecho, así que así seguiremos haciéndolo". Dicho esto, Israel es un país pequeño, una gran familia, y cada ciudadano israelí y amigo de Israel es una pieza potencial en la rueda militar maestra. Cuando uno se presenta voluntario para el ejército, por mundano que pueda parecer cualquier trabajo, si se rompe o falta un solo engranaje afectará a toda la máquina. Tanto si estamos en guerra como en paz, todos los israelíes, e incluso los extranjeros, pueden encontrar una forma de alistarse como voluntarios en las FDI.

En cuanto a mi sueño de unirme al ejército, aunque empacar cajas no fue ni de lejos la tarea más emocionante que he hecho en mi vida, el grupo era genial, me sentí útil sabiendo que estaba haciendo algo para contribuir al bien común, ¡y definitivamente lo haré de nuevo!