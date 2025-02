"Yo habría recuperado a los rehenes hace un año", dice Ben-Gvir

El actual alto el fuego y el acuerdo de intercambio de rehenes "fortalece el control de Hamas", según el ex ministro de seguridad nacional Itamar Ben-Gvir, quien expuso su solución para recuperar a los rehenes en lugar del actual acuerdo sobre la mesa en una entrevista con 103FM el domingo por la mañana.

Ben-Gvir explicó su punto de vista de que el control de Hamas se está fortaleciendo haciendo referencia al regreso de camiones, "miles de terroristas de vuelta en control, la cantidad de ayuda que les damos... les permite gobernar", añadiendo que "Hamas recuperó el control [en la Franja de Gaza] debido a este imprudente acuerdo. Durante un año entero, Hamas se estaba ahogando y estaba a la defensiva".

Ben-Gvir declaró que si estuviera en el gobierno, "la situación sería diferente" antes de afirmar que no abandonó el gobierno sin motivo. Él enfatizó que "tenía una gran influencia" cuando estaba en el gobierno y le pidió al primer ministro Benjamin Netanyahu que pausara el acuerdo de alto el fuego por una semana y que "tuviera paciencia" ya que Donald Trump está "llegando" y "nos permitirá hacer cosas".

Ben-Gvir afirma que le dijo a Netanyahu que liberar prisioneros vinculados al terrorismo sería "un error histórico que nos hará retroceder".

Cuando le preguntaron sobre su renuncia al gobierno, Ben-Gvir aclaró que no cree que alejarse fuera cobarde, sino "lo contrario. Renuncié a todo lo que tenía... Me aferro a mis principios, no a mi puesto". Añadió que "no fui feliz yendo a la oposición. Después de dos años en el Ministerio de Seguridad Nacional, hice cambios enormes y obviamente quiero continuarlos".

(Ilustrativo) El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y una figura femenina anónima sobre el fondo de un túnel de Hamás (credit: Canva, SHUTTERSTOCK, YONATAN SINDEL/FLASH90)

Cómo devolver a los rehenes

La solución de Ben-Gvir para devolver a los rehenes requeriría detener el suministro de combustible a la Franja de Gaza y detener toda ayuda humanitaria, dijo en la entrevista. "Enviar 600 camiones de ayuda al día es una locura y absurdo, y por eso me fui. Cortar el combustible de inmediato les haría daño de inmediato", aclaró.

Cuando le preguntaron por qué votó en contra del acuerdo de rehenes, Ben-Gvir declaró que está "a favor de traer a los rehenes a casa", pero votó en contra del acuerdo porque cree que podría llevar a "que secuestren a sus hijos y a los míos" en "otro 7 de octubre".

"Antes del 7 de octubre, la gente me llamaba delirante cuando yo era el único en el gabinete diciendo, 'Hamas no se detiene'. Cuando dije, 'Necesitamos bombardear Gaza', cercanos asociados del primer ministro me atacaron - una semana antes del 7 de octubre. Tal vez es hora de dejar de subestimar lo que digo. Este trato podría traernos otro 7 de octubre." afirmó Ben-Gvir.

También discutió comentarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que "Si adoptas el enfoque de Trump - Trump dijo, 'Israel puede desatar el infierno por solo tres rehenes', entonces ¿Israel se conforma solo con tres? ¿Qué es esta debilidad?"