Iair Horn regresa del cautiverio con graves golpes en la nuca, revela su madre

Ruthie Strom, madre de Iair Horn, quien fue liberado el domingo después de 498 días en cautiverio de Hamas, habló con 103FM sobre la condición de su hijo, su otro hijo Eitan, quien permanece en cautiverio, y su crítica a aquellos que se oponen al acuerdo de rehenes.

"Seguimos adelante. Mi Itush [Eitan] también necesita estar aquí, al igual que todos los rehenes", dijo Strom. Dirigiéndose a los opositores del acuerdo, agregó: "No creo que sea todo el gobierno israelí. Algunos dicen que no deberíamos llegar a un acuerdo. Tal vez deberían enviar a sus hijos a Gaza para entender lo que significa para una madre tener a sus dos hijos allí".

Continuó, "No tienen vergüenza; siguen impulsando sus agendas políticas. Todos tienen derecho a su opinión, pero en algún momento, debemos unirnos para sanar como nación".

Hablando sobre la condición de Iair, Strom dijo que está "perfectamente bien" a pesar de una pérdida de peso significativa. "Camina, sonríe, habla, está al tanto de todo, y lo más importante, está con nosotros. Por supuesto, seguiremos adelante hasta que Eitan también esté en casa". EITAN (izq.) y YAIR HORN (dcha.); su hermano Amos, que no fue capturado, en C. (credit: Bring Them Home Now)

Ella relató que durante su vuelo de regreso a Israel, Iair insistió en volar sobre el Estadio Turner. "Le preguntaron si quería otra vuelta. Más tarde, miró el juego con nosotros y no podía creer que se veía en la televisión".

Sobre la cautividad de Iair, ella dijo: "No fue fácil para él. Estuvo en los túneles la mayor parte del tiempo y sufrió varios golpes en la cabeza. Pero lo superó". Agregó: "Está estable. Todo está bien. Todas sus pruebas médicas han salido limpias".

Horn, de 46 años, fue secuestrado del Kibbutz Nir Oz el 7 de octubre. Su padre, Itzik Horn, no sabía que Eitan había viajado al Kibbutz Nir Oz para visitar a su hermano, lo que llevó a que ambos fueran secuestrados. Nacido en Israel, Iair se mudó a Argentina con su familia a los dos años, regresando a Israel en 1999 para instalarse en el Kibbutz Netiv HaLamed-Heh.

¿De vuelta a la normalidad?

Tras la liberación de Iair Horn después de 498 días de cautiverio, el pub Kibbutz Nir Oz -que solía administrar Iair- decidió reabrir por primera vez desde el 7 de octubre de 2023, el sábado. La comunidad espera que el pub vuelva a ser el centro de la vida social en Nir Oz: un lugar de encuentro, recuerdo y esperanza para que los que continúan regresen a casa.

"Para la comunidad, es una alegría increíble, un sentimiento de que no hemos sido abandonados, que el Estado de Israel finalmente decidió devolver a sus rehenes", dijo Yizhar Lifshitz, hijo del rehén Oded Lifshitz de Nir Oz.

Sagui Dekel-Chen, Horn, y Alexander Sasha Troufanov estuvieron todos retenidos en Khan Yunis en los túneles hasta hace muy poco, cuando fueron trasladados a apartamentos en la superficie.