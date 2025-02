La última canción de Noa Kirel provoca controversia ¿Por qué?

La última canción de la superestrella del pop israelí Noa Kirel provocó controversia después de que la escritora de la canción de Kirel, "Like What You See," que salió el viernes pasado, exigiera que Kirel eliminara su nombre de los créditos de la canción por temor a ser boicoteada por sus seguidores, según fuentes de N12.

La cantante y compositora de ascendencia haitiana-francesa, nacida en Estados Unidos, Naika, coescribió la canción con Kirel antes de que comenzara la guerra, cuando ella estaba grabando su último álbum en Estados Unidos.

"Ella [Naika] amenazó con demandar", dijeron las fuentes en el informe. "No quería tener nada que ver con la canción que escribió. Tenía miedo de su audiencia. No quería ser boicoteada".

A medida que se acercaba la fecha de lanzamiento de la canción y el video musical, Naika supuestamente se puso en contacto con Kirel y su equipo y exigió que la canción no se lanzara en absoluto. Cuando Naika se dio cuenta de que la canción iba a ser lanzada, a pesar de sus objeciones, exigió que se eliminara por completo su crédito de la canción. Noa Kirel (credit: AVSHALOM SASSONI/FLASH90)

La pérdida de créditos de Naika por la canción significa que no recibirá regalías por ella.

Otra fuente le dijo a N12 que cuando la canción fue lanzada, Naika se negó a escucharla, afirmando que "la ignoraba".

La defensa de Israel de Kirel

En marzo de 2024, el Ministerio de la Diáspora anunció que Kirel participaría en una campaña de Diplomacia Pública para crear conciencia sobre la masacre de Hamas del 7 de octubre de 2023.

El ministerio explicó que el video se distribuiría a nivel mundial y tenía como objetivo ilustrar la situación en Israel al mundo y obtener legitimidad internacional.