Ex rehén de Hamas, Emily Damari regresa al Muro de los Lamentos

La ex rehén de Gaza, Emily Damari, visitó el Muro de las Lamentaciones 500 días después de ser secuestrada por Hamas el 7 de octubre de 2023.

"En la oscuridad y la soledad, tuve un momento de luz", dijo Emily.

"En la víspera de Yom Kippur, logré escuchar la radio. Me conmovió escuchar las oraciones de Slichot transmitidas desde la plaza del Muro de las Lamentaciones y las oraciones que ofrecían por nosotros. Me dio fuerza. Me dio esperanza."

Emily, quien fue liberada hace casi un mes después de 471 días en cautiverio, recitó la bendición 'Birkat HaGomel' y el Salmo 100 ("Salmo de Acción de Gracias") para expresar su gratitud.

La Fundación del Patrimonio del Muro de las Lamentaciones le entregó a Emily un collar con un colgante del Muro de las Lamentaciones para simbolizar la "conexión inquebrantable entre el pueblo judío, el Muro y la fe".

Luego fue llevada a un recorrido por las nuevas excavaciones y exhibiciones recientemente abiertas a los visitantes en los Túneles del Muro de las Lamentaciones.

La ex rehén Emily Damari en el Muro de las Lamentaciones. (credit: WESTERN WALL HERITAGE FOUNDATION)

De lágrimas de anhelo a lágrimas de alegría

"El Muro Occidental, que ha visto incontables lágrimas de oración y anhelo, tuvo hoy el privilegio de ver también lágrimas de alegría y gratitud", dijo la Fundación del Patrimonio del Muro Occidental en un comunicado.

"Pero nuestros corazones todavía duelen, y no dejaremos de orar y creer que las puertas del cielo se abrirán, y todos los rehenes regresarán pronto a casa".