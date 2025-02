Shira Albag sobre el cautiverio de Liri: "Las chicas sufrieron, pero los hombres más"

Después de 477 días de incertidumbre, interminables oraciones y lucha implacable, Shira Albag despierta de un sueño, pero esta vez, no es una pesadilla. Finalmente se está despertando junto a su hija, Liri.

"Ya sabes, despertar junto a tu hija después de tanto tiempo, sentir su presencia, es abrumador", dice. "Me sigo diciendo a mí misma, estoy en un sueño".

Liri Albag, la soldado de vigilancia de las FDI secuestrada del puesto de avanzada de Nahal Oz el 7 de octubre, no ha regresado a la vida que una vez conocía. Ya no es la misma chica que se alistó hace un año y medio. A pesar de las sonrisas y reuniones con amigos, algo en ella ha cambiado.

"Sí y no", responde Shira cuando se le pregunta si su hija está empezando a volver a ser ella misma. "En el momento en que vi a Liri y nos gritó, 'Liri Número 1', nuestro chiste privado en casa, pensé, esa es mi hija. Tenía miedo de lo que recuperaría, pero es ella. Es mi Liri".

Sin embargo, por cada momento alegre, hay momentos de silencio: la realización de que el camino por delante es largo.

LA REHÉN LIBERADA Liri Albag se reúne con sus seres queridos en el Hospital Beilinson de Petah Tikva el sábado 25 de enero de 2025. (credit: HAIM ZACH/GPO)

"Ella ha madurado mucho", dice Shira, con voz grave. "Ella entiende mucho, pero a veces también es muy callada. Por un lado, habla mucho, pero por otro, es como si todo estuviera mezclado".

Resulta que Liri no solo sobrevivió, encontró una manera de navegar a través del infierno.

"En el momento en que la llevaron, se dio cuenta de su realidad. Ahora era una rehén en Gaza y aprendería a sobrevivir".

La supervivencia no fue una elección; fue instinto

"'Jugaré su juego, pero los superaré', me dijo", recuerda Shira.

Liri aprendió árabe, estudió la psicología de sus captores, y supo cuándo hablar y cuándo callar. No resistió ni se rebeló, sobrevivió.

Sus captores trabajaron para romperles el espíritu.

"Utilizaron el terror psicológico, haciéndoles creer que nunca saldrían, que serían obligados a convertirse al Islam, que estarían allí para siempre".

A pesar de su resistencia, Liri no era inmune a los horrores.

"Ella nos dijo: 'Mamá, estábamos en el infierno y tenemos que sacar a todos. Debemos, debemos sacar a todos.'"

Pero lo que más la impactó fue una verdad innegable.

"Nosotras, las chicas, sufrimos. Pero los chicos y hombres sufrieron aún más."

7 de octubre: Un trauma aún por procesar

Cuando Shira recuerda el día en que su hija fue tomada, la ira llena su voz.

"Hay tanta ira sobre el 7 de octubre", admite. "No hacia los soldados que lucharon valientemente, sino hacia el hecho de que no había nadie allí que supiera qué hacer. Se quedaron allí durante horas, casi cuatro horas, viendo a sus amigos... algunos todavía estaban vivos. Si alguien hubiera venido, podrían haber sido salvados."

Liri, recién llegada a la base, no conocía los procedimientos. Pero incluso los soldados experimentados quedaron desprevenidos. Y así, se sentaron y esperaron.

"El 7 de octubre fue un quiebre, un trauma que ni siquiera ha comenzado a procesar", dice Shira. Luego agrega una frase que subraya la profundidad del impacto de ese día: "Ella me dijo que fue tan difícil como estar en cautiverio, si no peor."

Liri no ha regresado a la vida que tenía antes del 7 de octubre, sino a algo completamente diferente. Ahora, todo el país conoce su nombre. Todos siguen su historia.

"No puede caminar por la calle sin ser reconocida", dice Shira. "Y todavía no lo entiende completamente".

Los encuentros con amigos suceden principalmente en casa. Salir sola ni siquiera se considera todavía. La familia la rodea, dándole espacio para procesar, un paso a la vez.

Volver a la realidad no se trata solo de abrazos y alivio, también se trata de enfrentar el dolor de aquellos que todavía están en cautiverio.

"Liri vio las imágenes de Ohad, Eli [y Or] siendo liberados", narra Shira. "Y se quedó paralizada. Fue como si su cerebro se apagara, como si ya no estuviera con nosotros. Tuvimos que apagar la televisión y traerla de vuelta a la realidad".

Cada conversación con Shira entrelaza el dolor personal con el dolor nacional.

"Tenemos que sacar a todos ahora", dice firmemente. "No hay tiempo".

Ella mira los números, la situación en el terreno, y lo sabe.

"Desafortunadamente, hay dos millones de terroristas en Gaza. Dos millones de terroristas. Liri fue mantenida en hogares civiles, e incluso los niños pequeños, son parte de esto. No son solo los que llevan uniformes con bandas verdes en la cabeza. Los civiles supuestamente no involucrados están profundamente involucrados."

Luego, ella da una declaración que parece definir toda la conversación:

"Cuando hablamos de desmantelar a Hamas, estamos hablando de desmantelar a dos millones de civiles en este momento. No podemos hacer eso, al menos no todavía. Primero debemos traer a todos los rehenes a casa", dice Shira, antes de repetir con convicción:

"Desafortunadamente, hay dos millones de terroristas en Gaza. Dos millones. Liri estaba en sus hogares, y los niños, sí, incluso los niños, son parte de esto. No son solo los que llevan rifles y usan bandas verdes en la cabeza. Los civiles supuestamente no involucrados no están en absoluto no involucrados. Y, desafortunadamente, vamos a tener que luchar contra todos".

Al final, todo lo que Shira dice se resume en un mensaje clave: el pueblo de Israel no debe dejar de luchar.

"Lo que mantuvo a Liri en pie fue saber que no la estábamos abandonando", dice. "Pero ella nunca imaginó que tampoco lo haría todo el público. Eso es lo que la mantuvo viva. Ahora no podemos parar".

Cuando se le preguntó sobre el liderazgo del país, se niega a dar nombres, pero su mensaje es claro:

"Liri no sanará verdaderamente, nosotros no sanaremos como familia, e Israel no sanará, hasta que todos estén de regreso".

En sus momentos más oscuros, en lo más profundo de los túneles de Gaza, Liri creía que su pueblo no la abandonaría. Ahora, al estar de vuelta en Israel, enfrenta una nueva batalla: la lucha por aquellos que aún están esperando, por el momento en el que también despertarán de la pesadilla y se darán cuenta de que están en casa.