Agam Berger y la fe en su cautiverio: "Me valoraban más por ser religiosa"

La exrehén Agam Berger habló sobre cómo observaba las festividades religiosas y guardaba el Shabat durante su tiempo en cautiverio en una entrevista con N12 el jueves.

Berger, quien fue secuestrada de la base de Nahal Oz el 7 de octubre por Hamás, describió cómo logró obtener un libro de oraciones mientras estaba en cautiverio. "En enero pasado, los terroristas nos trajeron un libro de oraciones que encontraron en el campo", recordó. "Nos preguntaron qué era y luego nos lo dieron. Lo usamos durante todo nuestro cautiverio".

Agregó: "Encontraron todo tipo de cosas que el ejército había dejado atrás y simplemente nos las trajeron. También nos mostraron mapas que encontraron, pensando que podríamos ayudarles. Por supuesto, no podíamos".

Berger describió cómo ella y las otras rehenes femeninas observaban las festividades judías y seguían el calendario mientras estaban cautivas.

El Jefe de Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, se reunió con las observadoras de las FDI liberadas Naama Levy, Agam Berger, Liri Albag y Karina Ariev el 14 de febrero de 2025. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

"Nosotros celebramos la mayoría de las festividades. A veces teníamos acceso a una radio, y a veces veíamos cosas en la televisión que nos ayudaban a ubicar la fecha. También teníamos un calendario extranjero", dijo ella.

"Nos perdimos ambas festividades de Janucá, pero celebramos la Pascua, y no comí jametz (alimentos fermentados). Pedí harina de maíz, y los captores me la trajeron. De alguna manera, me valoraban más porque era religiosa".

Ella continuó, "Decían que todo el judaísmo es mentira, pero preferían a alguien que cree en Dios que a alguien que no. Para ellos, no existe la idea de no creer en Dios".

Celebración de festividades religiosas

Berger también recordó cómo guardaba los días de ayuno judíos: "Observé Yom Kipur, Ta'anit Esther y Tisha B'Av (el noveno de Av). Le pedí a Dios que me diera una señal, y luego, por casualidad, vi la fecha 'noveno de Av' aparecer en la televisión. A partir de ahí, contamos hasta el día real".

Berger habló sobre la importancia del Shabat para ayudarla a mantener un sentido de normalidad y fe a pesar de su cautiverio. "Simplemente me negaba a encender fuego en Shabat. No veía televisión en Shabat. Hubo Shabatot en los que incluso renuncié a escuchar la radio", recordó.

"En un momento, nos traían velas antes del Shabat. Escuchábamos Galgalatz y sabíamos cuándo comenzaba el Shabat. Me comprometí a mantener el Shabat." Finalmente, Berger describió el momento en que se dio cuenta de que sus compañeros de cautiverio habían sido liberados y cuando se enteró de que ella también pronto regresaría a casa.

Sobre enterarse de su liberación

"No nos dejaron ver las noticias durante dos semanas antes, para que no nos diéramos cuenta de que íbamos a regresar a casa," dijo. "Estuve con Liri desde el principio, y el día antes de que la liberaran, le dijeron que fuera a grabar un video. Ella nunca regresó. Hasta el martes, dos días antes de mi liberación, no supe que habían sido liberadas. Seguía preguntando cuándo regresaría Liri."

Agregó, "El martes, 'alguien importante' vino y me dijo que iba a regresar a casa y que mis amigas ya estaban en casa. Me prepararon para la cantidad de personas que habría en la ceremonia de liberación. Vi a las chicas saliendo en el video, y todavía no podía creer que sería así."