Exrehén Iair Horn pide a los funcionarios argentinos liberar a su hermano Eitan de Gaza

"Si mi hermano no sale, si los demás no salen, es como si aún estuviera siendo retenido como rehén", dijo el recientemente liberado exrehén argentino Iair Horn en una emotiva súplica el miércoles, pidiendo la liberación de su hermano y otros cautivos aún retenidos en Gaza.

En un video compartido en redes sociales por el Embajador de Argentina en Israel, Axel Wahnish, Horn, quien estuvo en cautiverio en manos de Hamas durante 497 días, agradeció al Presidente argentino Javier Milei y a la embajada por sus esfuerzos para lograr su liberación, pero subrayó que la tarea no ha terminado.

Ambassador @axelwahnish visited Yair Horn in the hospital, who had been held hostage by Hamas terrorists for 497 days. pic.twitter.com/WANVsUvsZH