Principal asesor de Azerbaiyán se reúne con Netanyahu y aviva los Acuerdos de Abraham

En un importante desarrollo diplomático, Hikmet Hajiyev, Asistente del Presidente de Azerbaiyán, sostuvo extensas conversaciones con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu en Jerusalén el martes, marcando lo que los funcionarios describen como un potencial "momento crucial" en la política regional.

"El Sr. Hajiyev transmitió los saludos del Presidente Ilham Aliyev al Primer Ministro Netanyahu", declaró la Embajada de Azerbaiyán en Israel, agregando que ambos lados discutieron la expansión de la cooperación bilateral y los desarrollos regionales.

La reunión de alto nivel, que se produce apenas 48 horas después del diálogo estratégico de Netanyahu con el Secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio, señala un impulso creciente para la potencial inclusión de Azerbaiyán en el marco de los Acuerdos de Abraham, según fuentes diplomáticas familiarizadas con las conversaciones.

"Azerbaiyán ha sido uno de los socios más confiables de Israel en el mundo musulmán durante tres décadas", dijo un funcionario israelí de alto rango al Jerusalem Post. "Su importancia estratégica en la arquitectura de seguridad regional no puede ser subestimada".

El papel crucial de Azerbaiyán en el nuevo Oriente Medio: Perspectivas del Centro Begin-Sadat de Estudios Estratégicos (credit: Courtesy of the Office of the President of Azerbaijan)

Estrechas relaciones con Azerbaiyán, un desarrollo positivo

El Atlantic Council, un prestigioso centro de pensamiento estadounidense, recientemente enfatizó que "Washington debería aprender de la colaboración diplomática y de seguridad de Israel con Azerbaiyán para fortalecer sus propios lazos con Bakú. Además de ser un baluarte contra Irán, las estrechas relaciones con Azerbaiyán podrían ayudar a Estados Unidos a obtener una posición más sólida entre los países de Asia Central, con los cuales Azerbaiyán ha estado desarrollando relaciones más fuertes. Esto sería especialmente importante para Estados Unidos, ya que Asia Central es rica en minerales y energía y es hogar del Corredor Medio, una ruta comercial desde Asia a Europa que evita tanto a Rusia como a Irán".

Ese mismo día, el Asistente del Presidente de Azerbaiyán llegó a Jerusalén, y el Centro Begin-Sadat para Estudios Estratégicos publicó un documento especial titulado "Cómo involucrar efectivamente a Azerbaiyán en los planes regionales de Trump y en los intereses de Israel: Recomendaciones prácticas".

Se señala que Israel y las fuerzas pro-Israel en los Estados Unidos deberían abogar activamente por la inclusión de Azerbaiyán en las asociaciones de desarrollo regional, inversión y tecnología entre Estados Unidos e Israel. Israel ya está promoviendo un modelo de asociación trilateral para Marruecos, que implica a empresas estadounidenses, y planea extender este enfoque a las monarquías sunitas del Golfo y los Estados Unidos en defensa, inteligencia artificial y ciberseguridad como parte de la expansión de los Acuerdos de Abraham. La participación de Azerbaiyán en tales iniciativas fortalecería el componente musulmán de las asociaciones regionales de Israel. Además, esto se alinea completamente con la estrategia de la administración Trump de expandir la cooperación multilateral entre los aliados de Estados Unidos para reducir la carga financiera de Washington en proyectos de desarrollo y defensa regional.

El documento destaca un obstáculo significativo: la Sección 907, una enmienda legislativa que ha restringido la asistencia de Estados Unidos a Azerbaiyán desde 1992. "Para que Estados Unidos e Israel aprovechen al máximo las ventajas de Azerbaiyán dentro de la nueva arquitectura del 'Gran Oriente Medio', estos obstáculos formales deben eliminarse", afirma el informe.

La posición única de Azerbaiyán como un país de mayoría musulmana con lazos estratégicos de décadas con Israel lo convierte en un socio atractivo para expandir los Acuerdos de Abraham a países musulmanes en el Medio Oriente, Asia y África, según expertos. Varios altos funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economía de Azerbaiyán han estado involucrados activamente en relaciones bilaterales con Israel durante años y podrían servir como consultores para el Centro Friedman para la Paz a través de la Fortaleza y el Fondo Abraham a medida que los acuerdos se expandan. El país ha apoyado consistentemente a Israel durante períodos críticos, incluyendo el aumento de las exportaciones de petróleo en un 55% durante el reciente conflicto con Hamas y Hezbollah.

La visita de Hajiyev, coincidiendo con la coordinación renovada entre Estados Unidos e Israel sobre el programa nuclear de Irán, subraya la importancia estratégica de Azerbaiyán. Tanto Israel como Azerbaiyán ven al régimen iraní como una amenaza existencial, lo que hace que su cooperación en seguridad sea particularmente valiosa en el contexto geopolítico actual.

A medida que la administración Trump busca reconfigurar alianzas regionales, el papel de Azerbaiyán en facilitar la integración de Israel en el "Gran Oriente Medio" podría resultar crucial, especialmente en la expansión de la cooperación en seguridad y economía con otras naciones musulmanas.