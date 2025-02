Fracaso estatal: Dos niños fueron abandonados en Gaza durante demasiado tiempo

El destino de Shiri, Ariel y Kfir Bibas y Oded Lifshitz son simbólicos de la falla del Estado de Israel en proteger a su pueblo el 7 de octubre y en los 15 meses de combates en Gaza que siguieron. Esta tragedia debe llevar a un renovado enfoque en la misión del estado de proteger la vida civil y disuadir a los enemigos.

El 20 de febrero, sus cuerpos llegaron a Israel desde Gaza. El Instituto Nacional de Medicina Forense está llevando a cabo un procedimiento final de identificación de los restos.

En vida, fueron abandonados por las Fuerzas de Defensa de Israel y la Cruz Roja. Estos eran civiles israelíes secuestrados de la comunidad de Nir Oz el 7 de octubre.

Lifshitz nació en 1940 en lo que entonces era Palestina bajo el Mandato Británico. Habría conocido la falta de seguridad durante los años previos a la fundación del estado. También habría visto al estado surgir en las décadas de 1950 y 1960, derrotando a sus enemigos en campañas militares decisivas y cortas.

Habría visto cómo Israel aseguraba sus fronteras en el pasado y protegía a sus niños. Los niños son los más vulnerables en tiempos de guerra, y esto es especialmente cierto para un bebé, un niño pequeño y su madre. Secuestrados el 7 de octubre en Nir Oz, Shiri y sus dos hijos fueron abandonados en Gaza durante demasiado tiempo.

Se necesita un período de cambio

Sus muertes deberían llevar a un período de introspección. Deberíamos detenernos y dejar de lado las afirmaciones vacías sobre Hamas siendo "destruido" y preguntarnos cuál es el significado del Estado de Israel y la misión que los líderes sionistas han buscado durante los últimos 150 años.

Durante muchos años, las palabras "nunca más" han sido pronunciadas por líderes y funcionarios israelíes en ceremonias y eventos. Después del 7 de octubre, estas palabras suenan demasiado a menudo vacías. Son vacías porque miles de personas cerca de la frontera con Gaza fueron abandonadas a merced de asesinos el 7 de octubre. Se suponía que el estado debía evitar que la gente terminara siendo víctimas como los judíos en un pogromo en el siglo XIX o los judíos en 1941.

No es suficiente decir "fracasamos" el 7 de octubre. Esto ha sido una constante entre algunos funcionarios y generales. Israel ha fallado en el pasado, como en los primeros días de la guerra de 1973. Lo que hace diferente al 7 de octubre es que en el pasado no falló en su misión básica de defender al pueblo judío.

El 6 de octubre de 1973, horas antes de que comenzara el ataque sorpresa egipcio y sirio, el ministro de Defensa Moshe Dayan discutió con la primera ministra Golda Meir la posibilidad de evacuar a los niños de las comunidades judías en el Golán. Meir decidió evacuar a los niños de inmediato, en lugar de esperar. Su instinto los salvó de quedar atrapados en el torbellino.

Esa fue una decisión básica de poner las vidas de los niños en primer lugar. Un país puede fallar en el campo de batalla, como lo hizo Israel en 1973 durante varios días, pero no debe permitir que sus civiles sean llevados por los enemigos.

El 7 de octubre, el liderazgo de Israel no actuó con la suficiente urgencia para proteger a los niños y civiles en la frontera de Gaza. En los días siguientes, los funcionarios no actuaron con urgencia para asegurarse de que los niños secuestrados más vulnerables, Ariel y Kfir, fueran liberados de inmediato.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Israel el 18 de octubre de 2023. ¿Por qué no actuó con la misma urgencia con la que actuó la administración Trump para traer a los rehenes a casa? Días después de que Biden llegara a Israel, el 21 de octubre, dos mujeres estadounidenses adultas fueron liberadas por Hamas.

El 23 de octubre, dos rehenes ancianos, Yocheved Lifshitz y Nurit Cooper, fueron liberados por Hamas. ¿Por qué los niños Bibas no fueron liberados en este momento?

Sionismo en el siglo XXI

El mismo proceso detrás de escena que condujo a la liberación de cuatro adultos podría haber llevado a la liberación del bebé y del niño pequeño antes de la operación terrestre israelí, que comenzó el 27 de octubre. ¿Por qué los líderes de Israel y los líderes judíos de todo el mundo no trabajaron para encontrar una manera de liberar al bebé y al niño pequeño?

Los líderes judíos en Occidente a menudo han actuado para ayudar a liberar a los judíos, ya sea haciendo campaña por la judería soviética o por los judíos etíopes. ¿Por qué, después del 7 de octubre, no se activaron las mismas redes para liberar a las personas cautivas en Gaza?

Este fracaso a gran escala nos perjudica a todos. La mayoría de las organizaciones judías progresistas y sus líderes rara vez mencionan a los rehenes. Hace una década o dos, los rabinos judíos progresistas en los Estados Unidos habrían protestado a diario para liberar a los niños judíos retenidos como rehenes. Estuvieron callados porque los niños Bibas eran israelíes.

En noviembre de 2023, durante el primer intercambio de rehenes, Hamas afirmó que los niños y la madre Bibas estaban muertos. ¿Por qué la comunidad internacional no trabajó más duro para lograr que Hamas liberara a un bebé y a un niño en ese momento?

Estas preguntas requieren respuestas y sus respuestas van al meollo de las cuestiones sobre cuál es la misión del Estado de Israel y cómo se verá el sionismo en este siglo. Tras la masacre del 7 de octubre, la peor desde el Holocausto, en Israel existe la sensación de que la vida se ha vuelto barata y que lo único que se puede hacer es ser resilientes.

Esta percepción en el público no está en línea con las declaraciones que se les dice al público sobre la guerra. El 16 de febrero, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo a la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías de Estados Unidos que “hemos diezmado gran parte de Hamas. No hemos terminado el trabajo, lo haremos. Israel destruirá las capacidades militares y de gobierno de Hamas”.

Sin embargo, la realidad es que en 15 meses de lucha con más de cinco divisiones de las FDI en Gaza, Israel no pudo liberar a los niños Bibas, no pudo salvarlos, liberó a muy pocos rehenes y dejó a Hamas a cargo de Gaza.

Desde que comenzó el alto al fuego en Gaza, Hamás ha declarado la victoria y ha transmitido videos humillantes desfilando a rehenes. Los líderes de Hamás en el extranjero han estado celebrando audiencias en Qatar. El hecho es que nunca en la historia de Israel los enemigos de Israel desfilaron mujeres judías en un escenario como lo ha hecho Hamás, y mantuvieron como rehenes a un bebé y a un niño israelí durante quince meses.

La diferencia entre Israel hoy y en el pasado no es que Israel no haya sufrido masacres y secuestros en el pasado. Es cómo Israel se comportó de manera diferente.

El 12 de octubre de 1953, una mujer judía llamada Suzanne Kinyas y sus dos hijos fueron asesinados cuando terroristas lanzaron una granada en su casa en Yehud. El primer ministro David Ben-Gurion y su ministro de Defensa Pinjas Lavon ordenaron de inmediato una represalia, enviando a Ariel Sharon y a la Unidad 101 a atacar el pueblo de Qibya.

El Israel de Ben-Gurion no solo cobró un alto precio por este tipo de ataques, no permitió que se secuestraran niños judíos. El mismo ethos impulsó a los tomadores de decisiones que lanzaron la incursión en Entebbe para traer a casa a los rehenes. Creían que valía la pena arriesgar vidas para traer a las personas a casa, no dejarlas durante 15 meses en el aeropuerto de Entebbe.

La disposición de Israel a sacrificarse resultó en decisiones difíciles. Cuando terroristas tomaron más de 100 niños como rehenes en Ma'alot en 1974, una redada llevó a la muerte de 31 israelíes, incluidos 22 niños. ¿Hubiera sido preferible dejar que los terroristas se llevaran a los 115 israelíes a Líbano y luego dejarlos allí por un año y medio para que los terroristas declararan la victoria mientras desfilaban a los rehenes y sus cuerpos en una larga serie de entregas?

Israel en aquellos días prefería las victorias rápidas y el rápido fin de la toma de rehenes, reduciendo el sufrimiento a largo plazo; y estaba dispuesto a sacrificarse para lograr esta misión. ¿No hubiera sido preferible devolver los cuerpos de los niños Bibas en noviembre de 2023 en lugar de tener un año de trauma duradero?

La falta de seriedad con respecto a los rehenes ha subyacido en demasiadas políticas en el último año y medio. El 14 de diciembre de 2023, funcionarios israelíes dijeron que estaban proporcionando medicamentos a la Cruz Roja para los rehenes. Fue entregado en una caja de cartón endeble, apenas sellada con cinta adhesiva negra y con "medicamentos y primeros auxilios para rehenes" garabateado en el costado con un marcador negro, como si fuera un accesorio de una película B. ¿Por qué?

El trauma del ataque del 7 de octubre requiere un desenlace. Desde la década de 1980 se ha convertido en política israelí realizar intercambios de rehenes, sin embargo, esto también ha resultado en dejar a los rehenes por demasiado tiempo en manos del enemigo. Gilad Schalit estuvo retenido en Gaza durante cinco años. Después de 2014, los cuerpos de los soldados Oron Shaul y Hadar Goldin quedaron en Gaza y dos civiles israelíes fueron retenidos por Hamas desde 2014.

Se volvió la norma para Israel dejar los cuerpos de sus soldados y civiles en Gaza. Hamas entendió esto y decidió secuestrar a tanta gente que Israel no podría apartar la mirada y dejarlos a todos en Gaza. Esto requiere un cambio de política. El secuestro debe ser prevenido en el futuro.

Necesitamos decir "nunca más" no solo en respuesta al Holocausto, sino también en respuesta al secuestro y asesinato de Shiri, Ariel y Kfir Bibas.